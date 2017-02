Alarmante incremento de la depresin entre las mujeres afganas

Institute for War & Peace Reporting

Las cicatrices de cortes de navaja en las manos y el cuello de Leila, de 18 aos de edad, dan testimonio de sus pasadas tentativas de suicidio. La adolescente de Herat dijo a IWPR que se haba sentido profundamente deprimida tras su matrimonio con un hombre de 45 aos.

Mis padres me casaron con un hombre mucho mayor que yo, dijo. Despus comprend que eso no era lo que yo quera de la vida. Me tena totalmente controlada, me prohiba ir a todas partes y su injerencia en cada nimio detalle de mi vida lleg a hacrseme insoportable. Me senta tan mal que decid poner fin a mi vida tomando veneno, pero sobreviv. Lo intent otra vez ms adelante con una navaja, pero me salvaron de nuevo.

Leila busc tratamiento posteriormente para sus problemas de salud mental.

Ahora me siento mejor despus de tomar medicacin y una larga serie de consultas de psicoterapia.

Los problemas de salud mental proliferan por todo Afganistn, alimentados por el legado de ms de tres dcadas de conflicto. Los psiclogos sostienen que son las mujeres las que soportan el peor peso del problema.

Los expertos en la nortea provincia de Herat sealan que las tasas de depresin estn aumentando entre las mujeres, impulsadas por factores que incluyen la violencia de gnero, la pobreza y la problemtica social asociada.

Los profesionales locales de salud mental estiman que durante el pasado ao se produjo un aumento del 20% en las personas transferidas a su consulta con respecto al anterior.

Abd Al Rahman Hamraz, funcionario del departamento de Salud Pblica de Herat, dijo a IWPR: Nuestras estadsticas muestran que las tasas de depresin han aumentado, por lo que hemos tenido que derivar a muchas ms pacientes a los servicios de salud mental.

Wahid Nourzad, director de los servicios de salud mental del Hospital Regional de Herat, dijo que esta situacin reflejaba una creciente conciencia de la problemtica que padecen las mujeres.

Creo que esta misma tasa alta de depresin se daba igualmente en el pasado, pero las estadsticas no la reflejaban debido a la falta de conciencia sobre la enfermedad y al reducido nmero de clnicas existentes para problemas de salud mental.

Mahdi Hossaini, psiclogo en Herat, dijo que la enfermedad podra clasificarse en depresiones menores, suaves y graves. Y que la sintomatologa inclua dolor y sufrimiento, sentimientos de tristeza, escasa energa, fatiga, desamparo, llanto, culpa, rabia y abandono [social]. El tratamiento implica una combinacin de terapia y medicacin, aadi.

Nourzad dijo que el tratamiento que se ofreca en las clnicas estatales dependa de la gravedad de los sntomas que presentaba cada persona.

Las pacientes que tienen una depresin suave reciben tratamiento en cuatro o cinco consultas, mientras que las que presentan sntomas graves de depresin son hospitalizadas durante un perodo de seis meses en el que reciben medicacin y terapia psicolgica, dijo.

Mohamad Asef Kabir, director del departamento de Salud Pblica de Herat, dijo que todos los centros sanitarios de la provincia disponan de servicio de psicoterapia y de medicacin.

Adems, continu: Hay diez clnicas dedicadas a pacientes que sufren dolencias mentales menores y una, ubicada en el Hospital Regional de Herat, para los casos de mayor gravedad.

Kabir aadi que esas clnicas tenan tambin programas para aumentar la conciencia pblica sobre los trastornos mentales y cmo prevenirlos.

Zahra, de 38 aos, con una largo historial de depresin, habl con IWPR cuando estaba ingresada en el Hospital Regional de Herat.

Llevo quince aos sufriendo esta enfermedad; he tomado distintos medicamentos en varios lugares, como Irn y Pakistn. Sin embargo, todos los tratamientos fueron finalmente un fracaso aunque en algunas ocasiones me sent un poco mejor. Recientemente perd a mi hermana y ese hecho agrav mi depresin. Tengo que soportar frecuentes dolores de cabeza, siempre estoy peleando por todo con mi familia. Este es mi tercer da de hospitalizacin.

Impacto de la violencia de gnero

El ministro de Sanidad Pblica, Firozuddin Firooz, anunci en el Da Mundial de la Salud Mental del ao pasado, que el 72% de las mujeres afganas sufren depresin.

Dijo que la guerra, la pobreza, el desplazamiento y la falta de recursos son las causas principales de los trastornos de salud mental en Afganistn. En el pas hay alrededor de 1.500 centros de salud donde se ofrecan servicios psicolgicos, con 300 clnicas dedicadas a la salud mental. El gobierno planeaba crear otros 200 centros especializados, segn declar.

Pero hay muchos que opinan que el impacto de las conservadoras tradiciones de Afganistn y la desigualdad de gnero asociada a las mismas son un elemento central en la salud mental de las mujeres. Sin un cambio fundamental en las actitudes, pocos progresos pueden lograrse.

Fatemah Bagheri, directora de asuntos de la mujer de la Comisin Independiente de los Derechos Humanos de Afganistn (AIHRC, por sus siglas en ingls), dijo: Casi todas las organizaciones de derechos de la mujer, as como la AIHRC estn preocupadas por el gran nmero de mujeres que sufren problemas de salud mental.

Madinah, que fue diagnosticada con depresin hace ms de un ao, atribuye su enfermedad a los efectos de la pobreza y a la adicin a la droga de su padre.

Mi mayor deseo era ir al colegio, pero a causa de la adiccin de mi padre slo reciba golpes y me qued sin educacin, dijo. Me senta constantemente angustiada, por eso fui a un psiclogo y me dijo que sufra depresin.

Mahbubeh Jamshidi, directora del departamento de Asuntos de la Mujer en Herat, seal que una abrumadora mayora de mujeres que padecan violencia domstica desarrollaban enfermedades mentales.

Dijo que su departamento haba establecido recientemente un centro de consultas psicolgicas para mujeres, pero lament la falta de un plan estratgico ms amplio para abordar las cuestiones de salud mental entre las mujeres.

El tratamiento inicial para una mujer deprimida es la terapia, pero es insuficiente porque los medicamentos, que es lo que se utiliza al final, son ms eficaces, dijo.

Hossniyah Nikzad, directora de la Red de Mujeres Afganas, estuvo de acuerdo en que la discriminacin, tanto en el hogar como a nivel social ms amplio, era la principal causa de depresin entre las mujeres.

El Estado debe crear un sistema bajo los auspicios del departamento de Educacin, de Informacin y Cultura y del Haj [Asuntos Religiosos], en el que todos cooperen estrechamente para reducir la violencia, ya que la depresin de las mujeres va asociada al aumento de la violencia, dijo. Si la gente es ms consciente de las leyes y reglamentaciones [que regulan la discriminacin de gnero], se reducirn la violencia y la depresin.

Las mujeres declaran que, con un tratamiento adecuado, podran tener nuevas esperanzas en el futuro. Leila, la muchacha de 18 aos con un historial de intentos de suicidio, trabaja ahora en un centro de salud mental del que dice que le ha ayudado a superar su propio trauma.

Solicit trabajar aqu porque comprendo muy bien el sufrimiento por el que han pasado estas mujeres, dijo. Intento ayudarlas para que se recuperen.

[Este informe se elabor en el marco de la iniciativa de IWPR para promover los derechos humanos y la buena gobernanza en Afganistn, financiado por la delegacin de la UE en Afganistn.]

Fuente: https://iwpr.net/global-voices/depression-rampant-among-afghan-women

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.