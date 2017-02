Con alegra y ternura fueron recibidos los integrantes del Bloque Sur de las FARC-EP en Putumayo

Desde tempranas horas del lunes 30 de enero del presente ao inicio la Gran Marcha Victoriosa del movimiento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP) hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalizacin (ZVTN) ubicada en el Corregimiento La Carmelita en el municipio de Puerto Ass, departamento del Putumayo al sur de Colombia. Desde su partida de las ms recnditas montaas de Puerto Leguizamo, las que por muchos aos haban sido su refugio y soporte, y durante el largo recorrido va fluvial por el extenso y caudaloso Ro Caquet pudieron sentir todo el calor humano expresado con sonrisas, mensajes de respaldo y saludos a la distancia por el pueblo campesino quienes se aglomeraron a lo largo de las riveras para ver pasar, quiz por ltima vez, a los verdaderos hroes que durante muchos aos se haban convertido en sus protectores y defensores ante la brutalidad y el salvajismo de un Estado que la nica presencia que hace en esas zonas tan apartadas es con represin y violencia a travs de su aparato militar. Era un momento nico e histrico, por eso nadie quera perdrselo. Aunque muy en el fondo de sus corazones, sientan un inmenso vaco que les genera muchas preocupaciones y temores, pues ya no van a contar con ese importante grupo de hombres y mujeres valientes que siempre estuvieron dispuestos a defender sus bienes e intereses. Ahora tendrn que seguir enfrentndose ante el mismo peligroso Estado que, hasta ahora no ha cambiado en nada su perversa y criminal forma de actuar, a pesar de estar en un proceso de paz. Es un reto que tendrn que asumir no solo las comunidades campesinas de esta regin sino de toda Colombia.

Todo fue alegra y entusiasmo!

Por donde pasaba la caravana de vehculos que transportaba a los combatientes de las FARC-EP se poda observar a la gente contagiarse del ambiente de paz que emanaba desde las ventanillas de los vehculos con saludos y sonrisas. En las diferentes poblaciones de la regin se pudo observar aglomerarse a muchos para dar un saludo de bienvenida a la vida civil a la guerrilla, donde se hicieron concentraciones de personas y la caravana tuvo que hacer paradas, fuimos testigos de la euforia que despertaba el estar cerca de los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP; muchos les saludaban de mano, otros les brindaban un abrazo y la gran mayora de la gente no perdi la oportunidad para tomarse fotografas. Estbamos lejos de imaginarlo! Pues el aparato meditico al servicio de las oligarquas criminales del pas siempre haban mostrado por sus diferentes canales oficiales que la guerrilla de las FARC era un terrible y brutal monstruo asesino al cual haba que huirle si se quera salir bien librado. Las estaciones radiales de la Fuerza Pblica siempre han hablado y siguen hablando de proteger a la poblacin civil de los terroristas de las FARC en fin, han creado y vendido toda una imagen negativa del movimiento guerrillero. La realidad nos mostraba otra cara. Fueron muchos los gestos de cario, admiracin, gratitud, respeto y aprecio que pudimos encontrar en las comunidades de Putumayo; desde la izada de banderas blancas en muchas viviendas y vehculos pasando por la entrega de flores a los guerrilleros y guerrilleras hasta escuchar por ms de una hora el himno de las FARC-EP desde un vehculo particular que se encontraba ubicado al pie de un batalln del mercenario ejrcito colombiano a unos cinco minutos del municipio de Villagarzn donde los trabajadores de este poblado quisieron brindar un saludo al ejercito del pueblo.

An faltaba la llegada al destino final, el recibimiento que le hicieran las comunidades de Puerto Ass al movimiento guerrillero no pudo ser mejor, cientos de personas en motocicletas y vehculos les esperaban en un pequeo poblado llamado Santana, ubicado a unos quince minutos del casco urbano de Puerto Ass (donde curiosamente tambin existe un batalln del ejrcito colombiano) para acompaarlos. Al llegar al conocido kilometro dos del municipio de Puerto Ass nos encontramos otro importante nmero de personas con camisetas blancas donde se poda leer Renace la Esperanza quienes recibieron con flores a los guerrilleros y guerrilleras; desde un vehculo de una empresa privada se poda escuchar una grabacin donde les daban un emotivo y sincero saludo de bienvenida a todos los combatientes de las FARC-EP. Curiosamente a pocos pasos del lugar, existe tambin un batalln. En la medida en que la caravana se adentraba al centro poblado de Puerto Ass esta se haca ms grande y aun despus de llegar a la orilla del Ro Putumayo donde a travs de unos planchones pasaran los vehculos con los integrantes de la guerrilla al casero denominado Puerto Vega, continuaban llegando ms personas en sus motocicletas y vehculos a saludar y acompaar la Gran Marcha Victoriosa del Pueblo en Armas en su trnsito a la vida civil. Una vez se bajaron de los vehculos para subir a los planchones en forma ordenada pasaron a saludar a la multitud de personas que con ansiedad les esperaban, ya sea para regalarles una flor, para abrazarles, para estrecharles la mano o para tomarse fotografas. Se viva un verdadero ambiente de paz, alegra y tranquilidad a pesar de los guerrilleros llevar sus fusiles; no se vio ni el ms mnimo asomo de temor por parte de las comunidades tampoco se present reproche o insulto alguno, por el contrario, la alegra en sus rostros y los aplausos de despedida eran una clara muestra de admiracin y gratitud a ese puado de hombres y mujeres valientes que durante muchos aos han empuado las armas para defender a su pueblo y que hoy decididamente estn dispuestos a dejarlas para continuar en su propsito de construir una nueva nacin.

Ya en el Corregimiento de La Carmelita, fue mayor la sorpresa para el movimiento guerrillero, un gran nmero de nios y nias acompaados por sus padres y madres les esperaba adelante para expresarles a travs de carteles y sonrisas toda su admiracin. Desde el medioda se haban concentrado para esperarles y ya el reloj daba las 19:00 horas y ah estaban todos; hombres, mujeres, ancianos y nios firmes con la ilusin de ver, saludar y dar la bienvenida a los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP. Como el protocolo de seguridad en cabeza del Mecanismo de Monitoreo y Verificacin (MMV) no les permita descender de los vehculos fueron avanzando lentamente ante los aplausos y sonrisas de las comunidades que a medida que avanzaban caminaban acompaando y saludndoles a travs de las ventanillas de los vehculos mientras que otro gran nmero de personas en sus motocicletas acompaaban la caravana hasta el punto en que la multitud no permiti el paso de los vehculos lo cual llevo a que descendieran de estos, en ese momento la gente empez a aglomerarse en torno a ellos para abrazarlos y expresarles su cario, la intencin de no dejar avanzar los vehculos por parte de la multitud obedeca al inters de escuchar de voz de la guerrilla un saludo para toda la gente presente que desde las ms apartadas veredas de Puerto Ass y otros

municipios haban llegado y esperado tanto para ese momento, es as como a travs de un altavoz porttil, el Comandante Ramiro Duran se dirige a la inmensa muchedumbre para agradecer en nombre de los frentes 32, 48, 49 y unidades que integran el Bloque Sur de las FARC-EP incluida su comandancia. En su corta intervencin se vio reflejada la emocin de sentirse respaldados por un pueblo que an no ha perdido la esperanza y que sigue creyendo en el proyecto poltico emancipador y libertario de la que ha sido considerada una de las guerrillas ms antigua del continente. Despus de dicho acto continuo la caravana acompaada por la multitud hacia la zona delimitada para estancia de la guerrillerada por seis meses, tal como lo dice el Acuerdo General. Este importante da pasara a la historia de esta hermosa regin selvtica y seguramente, de toda Colombia como el momento en que la guerrilla de las FARC-EP march por selvas, ros y carreteras para cumplir con su compromiso de paz a pesar del incumplimiento del Gobierno Nacional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.