Aseguradoras de Riesgo de Trabajo: nueva Ley a medida de las patronales

Tras modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el rgimen de ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), Macri retrocedi y convoc a sesiones extraordinarias para tratar el tema.

Con matices, los opositores sostenan que el dictado del mismo era inconstitucional y que no exista ninguna necesidad ni urgencia para hacerlo en enero, cuando el Congreso no funciona porque, eventualmente, podran haber llamado a sesiones extraordinarias. El decreto 54/2017, publicado en el Boletn Oficial del 16 de enero, estableca como obligatorio y excluyente la actuacin de las Comisiones Mdicas Jurisdiccionales como instancia administrativa previa para el reclamo de un trabajador, retomando el Proyecto de ley que el 21 de diciembre obtuvo media sancin en la Cmara de Senadores y que cont con un amplio acuerdo del que participaron el Gobierno y la CGT. Segn el DNU, en la actualidad la mayora de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a travs de demandas laborales que evitan la obligatoria intervencin previa de las Comisiones Mdicas Jurisdiccionales. La creacin de la Comisin Mdica Jurisdiccional agotar la instancia administrativa del reclamo, aunque las partes podrn solicitar la revisin de la resolucin ante la Comisin Mdica Central.

En cuanto a la opcin de recurrir a la Justicia, la norma seala que el trabajador tendr opcin de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisin Mdica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdiccin provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.

En realidad, el paso previo por la Comisin mdica tiene por objetivo establecer trabas mediante trmites administrativos antes que el trabajador pueda acceder a la justicia, demorando el cobro de la indemnizacin y favoreciendo que acepte lo que ofrece la ART.

La Asociacin de Abogados Laboralistas manifest mediante una declaracin que, si el objetivo es eliminar la llamada litigiosidad, el camino correcto sera suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemtico de la inmensa mayora de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros que ingresan al sistema, slo el 3% son enfermedades profesionales); la injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones; las altas mdicas apresuradas; las deplorables prestaciones en especie; el permanente maltrato de los prestadores de las ART; las reparaciones miserables de los daos sufridos, hecho acreditado por las sucesivas correcciones realizadas por los diferentes gobiernos en veinte aos (decretos 1278/00 y 1694/99, ley 26.773, y este proyecto); la morosidad en el trmite administrativo ante las ART y ante las Comisiones Mdicas; etc. Y fundamentalmente, la ausencia de prevencin y seguridad laboral.

En la reunin Bicameral que trat el DNU de Macri, el diputado Nstor Pitrola (Partido Obrero-FIT), expuso su rechazo: A esta altura del debate, resulta una hipocresa hacer una celebracin republicana de que se vaya a aprobar en sesin extraordinaria una Ley que afecta por igual que el DNU la salud y la vida de ocho millones de trabajadores. Su contenido no est destinado a prevenir accidentes laborales (que suman la friolera de 700.000 por ao), sino a bloquear derechos judiciales de los trabajadores, convirtindolos ante la Justicia en ciudadanos de segunda. Por la va del Decreto o por la va de la Ley que tiene media sancin del Senado, estamos ante una reforma que es una nueva vuelta de tuerca en el rgimen de las ART de la muerte.

Pruebas sobran. El pasado sbado 4 en la terminal de Dreyfus, en General Lagos, Lucas Coronel (21 aos) cay al vaco mientras limpiaba el tercer subsuelo de la planta junto a otros compaeros de una empresa contratista. Muri en la cama de un sanatorio luego de ser internado. Su accidente deriv en una huelga sindical que se levant 20 horas ms tarde tras la promesa patronal de maximizar las medidas de seguridad. En diciembre del ao pasado, un operario que trabajaba dentro de una celda en la terminal portuaria de la empresa Cofco (ex Noble) en Timbes fue aplastado por una montaa de cereal. Se llamaba Gustavo Lpez y tena apenas 19 aos. Trabajaba para una empresa contratista que presta servicios en la agroexportadora.

La provincia tiene el triste record de sufrir 96 accidentes laborales diarios y un trabajador muerto cada cuatro jornadas. Impunidad empresarial, trabajadores que buscan ganarse la vida y la pierden. Postales del presente santafesino, reflexion el Diputado provincial, Carlos del Frade. El 80% de los accidentados eran operarios tercerizados, es decir, contratados para llevar a cabo tareas especficas dentro de las terminales. La Federacin de Aceiteros reclama desde el 2006 la eliminacin del sistema de contratistas. En 2013, la Federacin de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodn y Afines de la Repblica Argentina se sum a este reclamo. La tercerizacin y el sistema de contratistas generan la perpetuacin de esta situacin perversa en la que los compaeros trabajan precariamente, temerosos de perder sus puestos de trabajo y asumiendo tareas peligrosas para las que no estn adecuadamente preparados, remarcaron en diciembre tras la muerte de Gustavo Lpez. Pese al problema, Gustavo Yofra, Secretario general de la Federacin de aceiteros, remarca algunos triunfos en las pulseadas con los empresarios. En 2008, las terminales tenan 120 trabajadores con convenio y 250 contratados. Hoy, hay ms de 400 convenios y no ms de 20 trabajadores tercerizados.

En los ltimos meses tambin se conocieron los nombres de David Ramallo, trabajador de la lnea 60, Diego Soraire del INTA, Richard Alcaraz, trabajador de la construccin, Luis Pons de la Municipalidad de Avellaneda, Maximiliano Pez de la Cooperativa Infraestructura Urbana (ex Sueos Compartidos), Matas Kruger, trabajador del Subte, todos ellos perdieron su vida por la desidia patronal por los altos ritmos de trabajo, la ausencia de elementos de seguridad y la extensin de las jornadas laborales. Y cuando el final no es fatal, en muchos casos los trabajadores no pueden volver a recuperarse, en las fbricas los conocen como los rotos. Segn datos de la Unin de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo de los 7.322 trabajadores atendidos a Diciembre 2016, slo el 27 % fue reinsertado y el 37 % fue reubicado.

Al respecto, empleados de la planta cordobesa de la empresa Coca-Cola denunciaron el lunes pasado el despido sin causa de ms de 40 trabajadores, entre los que se encuentran tanto contratados como personal efectivo.

Segn aseguraron, la firma posee un listado de 120 personas que presentan diversas lesiones y enfermedades crnicas producto del esfuerzo fsico que requieren ciertas tareas y es en base a dicha nmina que se estaran efectuando las cesantas.

En la jornada del jueves, tanto el Cuerpo de Delegados, como la Comisin Interna y la Comisin Directiva de la UOM Villa Constitucin, realizaron una volanteada en puerta de fbrica para informar al conjunto de los trabajadores y a la comunidad en general lo que la empresa Acindar pretende hacer en el sector Colada Continua de la Acera.

Hoy Acindar nos dice que quiere mejorar sus nmeros de productividad sacando 24 puestos en el sector ms riesgoso y con ms eventos potenciales fatales de la planta, sin invertir un centavo en innovar o mejorar las condiciones de trabajo y seguridad, y solo apostando a la presin y a la extorsin de los compaeros del sector de la mano de los gerentes Germn Franco y Mauricio Savoie, denunciaron en el volante los representantes obreros. Adems sealaron que la firma es la que ms vctimas fatales tuvo en los ltimos 10 aos.

Jorge Yabkowski, Secretario de Salud Laboral de la CTA Autnoma denunci: "En la Argentina mueren 1.000 trabajadores por ao por accidentes en el trabajo". Y agreg: las ART deberan inspeccionar los lugares de trabajo y hacer clausurar aqullos que no estn en condiciones. Todas estas inspecciones no se hacen y se trabaja de cualquier manera. Por lo tanto, los ndices de siniestralidad en la Argentina son diez veces mayores que los del Reino Unido, para dar un ejemplo. Esta Ley de Prevencin debera contemplar delegados de los trabajadores con poder de modificar las condiciones junto con las patronales. Despus debera haber un ente estatal de reparacin, donde el negocio de las ART desaparezca. Que el Estado, a partir de un aseguramiento de las empresas, pueda pagar las indemnizaciones. Y finalmente una justicia laboral que pueda abocarse a los casos problemas donde el trabajador no haya sido resarcido.

Detenidos por protestar contra Macri

El Secretario General de ATE y de la CTA Autnoma de Ro Negro, Rodolfo Aguiar, recuper la libertad, tras ms de nueve horas de detencin por las actividades desarrolladas en Viedma en repudio y rechazo a la visita del presidente de la Nacin, Mauricio Macri, a la provincia de Ro Negro. Junto a Aguiar, corri la misma suerte el dirigente de los trabajadores de Educacin, Milton Ciocca.

Mientras los dirigentes se encontraban detenidos en el marco de la causa caratulada "Daos agravados, resistencia a la autoridad y atentado en banda", una multitud se congreg en vigilia y mont un campamento en las Comisaras 1 y 3, de Viedma y General Roca, respectivamente.

La jornada comenz antes que saliera el sol, cuando un grupo de militantes bloque el ingreso y egreso del Aeropuerto Gobernador Castello de la ciudad de Viedma, impidiendo la llegada a la ciudad del Presidente Mauricio Macri, miembros del Gabinete Nacional, Gobernadores y otros funcionarios que llegaban desde diferentes puntos del pas para participar del acto del lanzamiento del Programa Patagonia, que sin anuncios concretos, promete ser una nueva cueva de oquis como el denominado Plan Belgrano, anunciado durante la compaa electoral para el norte del pas.

Nos avergenza que se haya elegido a nuestra provincia como sede para el lanzamiento y consolidacin de polticas que estn golpeando con dureza a los trabajadores, jubilados y a todo el pueblo. Este da pasar a la historia como aqul en el que un presidente present en nuestra Capital el Proyecto Entrega de la Patagonia, resalt el Secretario General de ATE y CTA Ro Negro, Rodolfo Aguiar y remarc que Macri debe sentir que ya no se soporta tanto ajuste y que l es el responsable que miles de hogares hayan cado por debajo de la lnea de la pobreza en el ltimo tiempo.

Despidos

El cierre de la fbrica Pampero, del grupo Cardn, que dej en la calle a 37 trabajadores, volvi a sacudir al sector textil. La cada de ese complejo, radicado hace tres aos en Fontana, provincia del Chaco, se suma al cierre, hace unos das, de Textil Neuqun que baj su persiana y dej a 35 operarias, que estaban de vacaciones, sin trabajo.

Hugo Bentez, Secretario General de la Asociacin de Obreros Textiles de la Repblica Argentina, present ante la CGT un informe que asegura que entre adelantos de vacaciones y suspensiones hay 8.000 trabajadores afectados, que se suman a los casi 3.000 de toda la cadena textil que fueron despedidos en el ltimo ao. Un panorama grave, para un sindicato que nuclea a 40.000 empleados.

Mientras tanto, las obreras de textil Neuqun repartieron volantes el jueves sobre la Ruta 7 para difundir su conflicto y juntando aportes para el Fondo de Lucha. La accin se realiz tambin en solidaridad con la lucha de AGR-Clarn.

Las acompaaron trabajadores de la salud, de la educacin y ceramistas, junto con el diputado del PTS-FIT, Ral Godoy, y organizaciones sociales y polticas como el Partido Obrero, Nuevo MAS y otras.

Las obreras mantienen ocupada la fbrica, reclamando la restitucin de las mquinas que fueron sacadas por la patronal Huerta y estn convocando a una reunin multisectorial para continuar organizando la solidaridad con su lucha.

El secretario General de la Unin Obrera Metalrgica (UOM) Ro Grande, Oscar Martnez, denunci que la industria electrnica de Tierra del Fuego registr en 2016 una prdida de 6.000 puestos de trabajo.

Martnez adelant que la UOM de Tierra del Fuego analiza adoptar medidas de protesta ante la situacin y confirm que el personal de la firma argentina BGH sufrir suspensiones los viernes.

Por otro lado, indic que el gremio tiene amenazas de posible reduccin de algunos puestos en algunas empresas, como en el caso particular de IATEC.

Hace ms de un mes que la metalrgica Nesaglo (Cer-Plac) de la localidad de Ceres, Santa Fe, decidi cerrar la fbrica y dejar sin trabajo a 41 empleados, esto caus un conflicto que hasta el momento no tiene vas de solucin.

Los trabajadores de la fbrica de plsticos Mascardi iniciaron el mircoles un paro por tiempo indeterminado con permanencia en planta. Es para reclamar la reincorporacin de 40 obreros despedidos.

La crisis de la industria lctea parece no solo llevarse consigo a los tamberos ms pequeos, sino que la mismsima SanCor, la principal cooperativa de la Argentina, atraviesa una crisis casi terminal.

Se estn evaluando y analizando diversas alternativas para tratar de evitar el cierre de la lctea, y esta semana podra haber novedades, que incluyen desde la refinanciacin de su deuda hasta una posible venta.

La situacin de SanCor es crtica desde hace varios aos, con una estructura que no le permite reacomodarse y con el agravamiento de haber perdido gran parte del negocio con Venezuela, ms las inundaciones que afectaron la cuenca lechera santafesina. Hoy la cooperativa emplea a un total de 3.987 personas.

Las movilizaciones contra el recorte en ciencia, salud y educacin y contra el despido de ms de 500 trabajadores dieron inicio el jueves 9, como fue consensuado en el segundo Plenario Nacional de trabajadores de Ciencia y Tcnica, realizado en la Ciudad de Buenos aires el pasado sbado 4 de febrero.

La eleccin de esta fecha se debe a que se realiz la primera reunin de la Comisin mixta de seguimiento con el Ministro Baraao y representantes del gobierno. Esta Comisin tiene por objetivo articular el seguimiento del proceso de incorporacin de los trabajadores afectados por el recorte a organismos y empresas pblicas, universidades nacionales y al mismo Conicet, acordada en diciembre pasado. Sin embargo, como result claro en el plenario, existe un reclamo unnime para que esta Comisin presione por un cambio en los trminos de la negociacin y promueva el ingreso a la carrera de investigador de todos los afectados, cargo por el cual haban concursado -y ganado- en la convocatoria a ingresos 2015.

Sin embargo, el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (MINCyT) modific sin previo aviso la lista original y sac de la negociacin a 19 investigadores que, desde el mes de marzo, se quedaran sin ingresos por supuestos errores administrativos de la gestin. Ante esta maniobra, los integrantes de la Comisin exigieron respetar el acuerdo suscripto en el acta.

Otro de los puntos preocupantes del encuentro fue la intencin del Ministerio de comunicarse individualmente con cada afectado/a para definir su destino laboral sin garantizar la estabilidad propia de la carrera de investigador, desconociendo el rol de la Comisin y con un evidente inters en erosionar el colectivo y la fuerza de la lucha grupal.

El plenario de delegados convoc a una marcha a la sede del Conicet que tendr lugar el prximo mircoles 14 a las 11:00.

La Comisin Directiva del Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Matanza (Sidunlam), exige la reincorporacin de 20 docentes despedidos de la casa de estudios bonaerense.

Tenemos ms de 150 telegramas de despidos oficiales, advirti el secretario general de Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge vila.

Este jueves Cermica San Lorenzo, ubicada en Puerto Madryn-Chubut, cerr y despidi a 140 trabajadores. Meses atrs ya haba iniciado un proceso de achique con el cierre de la planta de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, donde 150 trabajadores quedaron en la calle.

Una confusa situacin se vive en la firma El Rpido Argentino. Los cientos de empleados de la firma de transporte de larga distancia pasan momentos de preocupacin y temen por su futuro laboral. Desde hace 48 horas las actividades estn paralizadas. La UTA inform un paro sorpresivo de los choferes por falta de cobro de su salario, algo que los mismos choferes niegan. Explicaron que cobraron su sueldo en tiempo y forma y que en realidad se encontraron con los portones de las cabeceras cerradas por lo que se trata de un lock out patronal.

En este contexto la paralizacin de los servicios podra continuar, al menos, hasta el lunes y la incertidumbre tambin.

Las y los periodistas despedidos del Diario Hoy en 2014 denuncian el incumplimiento de tres fallos judiciales por parte del actual dueo y de la emisora radial Red 92, Marcelo Balcedo, quien tambin es Secretario General del Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educacin (SOEME).



Cadena nacional de la censura



Si bien el cerco meditico sobre el conflicto de la grfica AGR-Clarn hizo autocensurarse a las cadenas de noticias, privndolas de reeditar una vez ms su tan cacareado caos de trnsito ante cada piquete obrero, los cortes en el Puente Pueyrredn, en Panamericana y 202 y en el acceso a la Autopista del Oeste comenzaron el jueves a media maana y recin se levantaron pasadas las 16:30.

La jornada solidaria con la dura lucha de los trabajadores de AGR tuvo tambin acciones en diversos puntos del pas, as como en muchas empresas, fbricas, medios de transporte y lugares de estudio. Por la tarde el Ministerio de Trabajo llam a una reunin urgente con los representantes de los obreros. En la misma acordaron (aunque el Ministerio se neg a ponerlo por escrito en el acta) en una reunin con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, que se realizara esta semana.

Tambin el mircoles por la maana se conoci la convocatoria a una audiencia de emergencia en el Ministerio de Trabajo sede Callao. De la misma participaron los delegados de la Comisin Interna, dirigentes de la Federacin Grfica, abogados del Grupo Clarn y funcionarios de la cartera laboral.

La reunin estuvo encabezada por la Jefa del Departamento de Relaciones Laborales, Mercedes Gadea. Segn informaron los delegados, se reiter la denuncia por el cierre ilegal, se reclam la reincorporacin y el pago de haberes. De parte de la empresa el abogado Matas Frediks ratific la postura del cierre de la planta, a la que los trabajadores consideraron un capricho del grupo Clarn que pretende aplastar la organizacin gremial y el Convenio colectivo.

No obstante, la justicia laboral resolvi darles la razn a los obreros en su reclamo por la falta de pago de haberes por la primera quincena de trabajo, que haba tenido lugar en el momento previo al cierre fraudulento de la planta grfica. Los fallos de los jueces Jos Ignacio Ramonet, por un lado, y de Carlos Pose, por otro, coinciden en dar por probada la accin ilegal de la empresa y ordenan el embargo de las cuentas de Artes Grficas Rioplatense Sociedad Annima en el Banco Galicia para garantizar el cobro de los salarios cados y no pagados. Los fallos tambin acreditan el lock out patronal y el intento de vaciamiento de la planta de Pompeya. Las resoluciones favorables a los obreros son las primeras de una serie de demandas interpuestas para denunciar el accionar ilegal de la patronal de AGR-Clarn, que intenta desmoralizar el espritu de lucha de los trabajadores mediante el hambre. Frente a esta situacin, los obreros impulsaron un fondo de lucha que sigue recabando la solidaridad de trabajadores de innumerables fbricas y lugares de trabajo y estudio.

Adems de estas demandas judiciales que hoy empiezan a tener sus primeros frutos favorables, tambin elevarn el caso a una instancia internacional, presentando una denuncia ante la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT).

Los trabajadores advierten que Clarn tambin estafa a sus clientes. Un vez ms la edicin ms importante del diario, la del domingo, sali a la calle con noticias viejas. Nuevamente, la salida del diario fue custodiada por la Ministra de Seguridad con un operativo que cont con decenas de gendarmes y prefectos en el barrio de Barracas que el sbado por la tarde fue militarizado.

El sbado 11 por la tarde se realiz en las puertas de la planta de AGR-Clarn, ocupada contra los despidos, un nuevo plenario de las organizaciones que apoyan la lucha.

La apertura estuvo a cargo de los delegados de AGR. Pablo Vias realiz un balance de la semana que concluye, cuya actividad central fueron los cortes del jueves. El lunes tendremos una respuesta a la supuesta reunin con el ministro Triaca, asegur. Los trabajadores adems denunciaron los llamados y aprietes que sufren ellos y sus familias para arreglar su desvinculacin. Finalmente, Vias transmitira las medidas propuestas: 1) reafirmamos la campaa de No Compre. Que no se compre el Clarn del Domingo, diarios del interior, revistas y fascculos del Grupo. 2) jornada de lucha y de propaganda, para la difusin del conflicto el mircoles 15 en el Obelisco. Concentramos especialmente a las 17:00 pero va a ser una jornada de todo el da. 3) reforzar el apoyo al fondo de lucha. Adems anunciaron una reunin con la Federacin Grfica Bonaerense para discutir medidas comunes en un plenario de delegados.

Docentes y bancarios, dos paritarias testigo

Si no hay convocatoria a paritaria nacional, vamos a impulsar el no inicio de clases, advirti el viernes la Secretaria general de la Confederacin de Trabajadores de la Educacin (Ctera), Sonia Alesso, en la conferencia que los cinco gremios docentes dieron en la Central General de los Trabajadores (CGT) y en donde anunciaron la conformacin de un Frente Nacional Educativo para reclamar una paritaria federal.

De este modo, Ctera, la Unin de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Asociacin del Magisterio de Enseanza Tcnica (AMET) y la Confederacin de Educadores Argentinos (CEA) -con el apoyo de la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- rechazaron el tope del 18% de aumento en cuatro cuotas que propuso el Gobierno. Los cinco gremios docentes con representacin en todo el pas reclamaron la convocatoria a la paritaria nacional y aseguraron que si ese llamado no se produce, van a impulsar el no inicio del ciclo lectivo.

En este contexto, fue amenazado de muerte, Roberto Baradel, secretario general del Suteba, a travs de un correo electrnico annimo y no identificable, en el que se dan datos precisos sobre sus hijos y lo intiman a abandonar toda medida de fuerza o reclamos por las paritarias docentes. Especficamente le dicen que si no se deja de joder, su familia pagar el costo .

No obstante, algunos gobernadores comenzaron a exponer discrepancias respecto de la apuesta por imponer un tope salarial del 18%. Una de las voces ms relevantes fue el lunes pasado la del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien asegur que en su distrito no se le pondr techo a las discusiones con maestros y estatales. "En muchas provincias y, a nivel nacional, hay idea de ponerle techo a las paritarias, pero en Santa Fe no ser as", afirm el mandatario y apunt que su administracin convocar a los gremios el prximo lunes "para dialogar, sin piso ni techo". En una lnea similar se haba expresado previamente el gobernador de San Luis, Alberto Rodrguez Sa, quien directamente reprob la alternativa de una oferta salarial del 18% para los docentes y calific como una "avivada" del Gobierno nacional trasladar a las provincias la definicin de la paritaria sectorial. "Si vos pons un tarifazo en energa y pretends que el aumento salarial vaya tan lento, ser un conflicto social muy intenso", alert el puntano. Sergio Palazzo de la Asociacin Bancaria anunci que evalan denunciar al Ministro de Trabajo por desobedecer el fallo judicial que le ordenaba no interceder en la paritaria acordada en noviembre pasado y por incumplimiento de deberes de funcionario pblico.

Haciendo un repaso del conflicto, Palazzo record: Habamos hecho un preacuerdo salarial con el 80% de la Cmara empresaria, que nuclean tambin a los bancos pblicos, con participacin del Ministro de Trabajo inclusive en las audiencias y en lo que fue la conformacin de la redaccin del acta original. Y posterior a ello parece que el nmero final no le gust al gobierno. Porque daba un acumulado de inflacin del 24,5%.

Ante esta situacin, se llev adelante la protesta de los trabajadores bancarios con asambleas en horario de atencin al pblico en bancos de todo el pas durante jueves y viernes. Estas son las primeras medidas de fuerza que impulsa la Asociacin Bancaria como preludio de un paro nacional en el sector que se decidir el prximo lunes en un plenario de secretarios generales.

El gremio de los trabajadores lecheros alcanz un acuerdo salarial para el segundo semestre en negociacin (noviembre 2016 a abril 2017). Con esta pauta, los trabajadores lcteos lograron un incremento anual del 40,09%.

Segn inform Pedro Fernndez, secretario general de la Seccional Villa Mara de la Asociacin de Trabajadores de la Industria Lechera de la Repblica Argentina (Atilra), el incremento salarial acordado se abonar en tres partes: Siempre partiendo del salario de octubre, se acord un incremento del 4,6% en febrero, un 9,2% en marzo y un 13,9% en abril. Adems, se acord un plus salarial de tres mil pesos a cobrar, por nica vez, el 15 de febrero de este ao, dijo Fernndez. El dirigente del sector lcteo remarc que con ste ltimo acuerdo logramos completar un incremento del 40,9% en el perodo anual que va desde el 1 de mayo de 2016 hasta el ltimo da de abril de 2017.

De todos modos, como sucedi en el caso de los bancarios, una cmara empresaria de la industria lechera le pide a Triaca que no homologue el acuerdo salarial del sector porque el entendimiento supera las metas del Gobierno. La presentacin fue realizada por la Asociacin de Pequeas y Medianas Empresas Lcteas (Apymel). La Unin Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que conduce Gernimo Venegas, obtuvo un aumento salarial del 35% en paritarias para los empleados fruticultores de Ro Negro y Neuqun. Explic que el jornal de ocho horas fue establecido en 634,90 pesos, en un sector que incluye 35.000 puestos de trabajo.

El dirigente sindical destac del mismo modo que el incremento salarial ser retroactivo a noviembre ltimo para los trabajadores cosechadores de ciruela, cereza y durazno, segn inform en un comunicado.

En la reunin del Comit Ejecutivo del CIN (plenario de rectores), desarrollada el 7 de febrero, la CONADU llev los reclamos de los docentes universitarios, estableciendo el planteo de paritaria sin techo, que permita una recomposicin salarial para compensar la inflacin que el gobierno de Cambiemos viene causando desde su llegada al poder.

La exigencia de la Federacin est puesta, por un lado, en recuperar el poder adquisitivo perdido el ao pasado a causa del cierre unilateral que el gobierno realiz en septiembre sobre la clusula de revisin salarial que se haba firmado en la ltima paritaria, lo que llev a una prdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes de ms del 5%.

Por otro lado, las previsiones de inflacin 2017 de distintos organismos estadsticos, tanto pblicos como privados, estn por arriba del intento del gobierno en congelar los aumentos salariales en un 18 %, mxime cuando ya se anunciaron aumentos programados de tarifas de servicios pblicos que afectan al conjunto de la economa y cuyos costos se trasladan a los precios de todos los bienes y servicios.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en Coad, comenzaron a delinear qu mocin llevarn la semana prxima al Plenario de secretarios generales de Conadu, la entidad que los agrupa a nivel nacional.

Segn la titular de Coad, Laura Ferrer Varela, los universitarios no irn por un porcentaje, sino por el pedido de un salario mnimo, vital y mvil que cubra la canasta bsica de un docente universitario. Eso significa que ningn profesor con dedicacin exclusiva -cualquiera sea su cargo y antigedad- deber cobrar menos de 30.600 pesos por 40 horas semanales.

Continuaba en el Municipio de Quilmes la protesta de los trabajadores afiliados a ATE que exigen ser incluidos en la mesa paritaria que se reuni el mircoles pasado con la participacin exclusiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMQ). La importancia de este reclamo tiene que ver con que en dicha instancia se discutieron la pauta salarial y condiciones de trabajo para el sector. La intencin del intendente Martiniano Molina es firmar por no ms de un miserable 18% en cuotas, en sintona con el porcentaje establecido por el gobierno de Vidal para el conjunto de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires.

El planteo que ATE levanta es de un 45% de aumento, dado los bajsimos salarios con bsicos que no alcanzan los $ 7.000. Tambin exige la reincorporacin de varios despedidos que an no tienen el alta y trabajan sin poder cobrar. El jueves la medida continu con un paro de los trabajadores del sector y la convocatoria a las organizaciones de la regin.

El Sindicato de Camioneros de Neuqun inici un plan de lucha y paro por tiempo indeterminado en los yacimientos de YPF de Aelo y Rincn de los Sauces, en reclamo de sueldos atrasados.

El viernes 3 los trabajadores de SITRAJU Nacin-CTA (junto a otros sindicatos) hicieron paro por el traslado de la Justicia Nacional a la Ciudad. El 19 de enero, en plena feria judicial se firm un convenio entre el Gobierno de la Nacin y el Gobierno de CABA para traspasar la justicia.

Segn Gonzalo Martnez Salum, Secretario General de Sitraju MPF, Seccional 1, el enojo de los judiciales es porque parece que los consideran como un bien mueble. La patronal un da te dice ahora vos pass a la Ciudad, vas a trabajar en vez de seis, siete horas, la escala salarial es distinta. La intencin no es solo de flexibilizar las condiciones de trabajo. Al Gobierno tambin parece interesarle pasar en primera instancia el fuero laboral y el fuero penal. Imaginate si el fuero laboral llega a caer en manos de fiscales designados por este gobierno, concluy Salum.

Paro de Mujeres

Reunidas en una asamblea multitudinaria, conformada por un heterogneo conjunto de mujeres autoconvocadas y organizadas en diferentes mbitos sindicales, sociales, estudiantiles y polticos, en la Ciudad de Rosario, exigieron a las centrales sindicales que garanticen el paro de mujeres, lesbianas, transexuales y travestis, convocado para el 8 de marzo, en conmemoracin del Da Internacional de la Mujer Trabajadora y en un contexto de polticas de ajuste contra nuestros derechos y nuestras vidas: Pedimos que se incluya la agenda del movimiento de mujeres en las negociaciones paritarias y los conflictos sindicales y sociales, manifestaron.

La asamblea convocada por el Colectivo Ni Una Menos en la Mutual Sentimiento de la Ciudad de Buenos Aires tambin se dirigi a las centrales de trabajadoras y trabajadores de la Argentina: El movimiento de mujeres se pronuncia de modo unitario para exigir que no excluyan ni invisibilicen nuestras demandas. El recrudecimiento de la violencia machista debe ser combatido en todos los espacios y situaciones. Es un problema de todas y todos.

Exigimos que las centrales sindicales llamen al paro de mujeres que est convocado internacionalmente y garanticen el derecho a huelga y los modos de organizacin que se dan en cada lugar de trabajo para consolidar esta medida. Ni una menos. Vivas nos queremos.

Fuentes: Argentina Indymedia, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, Uypress, Rosarioplus, Izquierda Diario, Prensa Obrera, InfoGremiales, APU, www.ambito.com, www.diariobae.com, www.eldiariocba.com.ar, agenciacta.org, La Capital Rosario y www.cronista.com.

