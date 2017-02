El escndalo de Brasil se vuelve internacional

Como fuego selvtico proliferan en Brasil los expedientes de la corrupcin. El escndalo comenz hace dos aos y medio a travs de noticias de corrupcin relativas a Petrobras, la empresa petrolera brasilea. Pero actualmente el que est en el centro de atencin es el grupo Odebrecht, la primera empresa constructora de Amrica latina. Recientes revelaciones ponen nuevamente en tela de juicio al presidente Temer y a sus ministros. Odebrecht habra dado coimas en doce pases, generando polmicas desde el Ecuador hasta el Reino Unido.

En marzo de 2016 el jefe de la empresa, Marcelo Odebrecht (Marcelo), fue condenado a 19 aos y cuatro meses de prisin en firme porque las pruebas en su contra eran demoledoras. La investigacin realizada sobre diez aparatos telefnicos de Marcelo haba puesto al descubierto un importante sistema de corrupcin y de lavado de dinero. Se descubra as que el grupo Odebrecht disponade un servicio cuya nica funcin era pagar coimas. Este Servicios de Operaciones Estructuradas gestionaba las transacciones por medio de computadoras especficamente equipadas para los fraudes. El servicio realizaba los pagos por medio de un banco (comprado con tal objeto por el grupo Odebrecht) en el pas caribeo de Antigua. Poco despus de la condena de Marcelo la prensa brasilea public una lista codificada de beneficiarios de esos sobornos, La justicia brasilea decidi entonces iniciar una nueva fase de investigaciones, la vigsimo tercera dentro de una investigacin global denominada Operacin Lava Jato

Que Odebrecht y otras grandes empresas constructoras de Brasil se asociaron en un crtel es uno de los resultados de esa investigacin. La creacin del crtel se remonta a alrededor del 2007, cuando asignaron a Brasil la celebracin del Mundial de Ftbol de 2014 (1). Enese crtel Odebrecht y sus competidores definan la estrategia a seguir en las licitaciones pblicas de trabajos relacionados con los estadios de ftbol con el objeto de que estuviera garantizado que cada uno de los miembros del crtel obtuviera su parte. De este modo Odebrecht gan la oferta para la renovacin del prestigioso estadio de Maracan en Ro de Janeiro. El sistema se descubri cuando la constructora del grupo Andrade Gutirrez, miembro del crtel, confes su culpa a cambio de obtener la seguridad de un reglamento amigable. El precedente gobernador de Ro de janeiro, Sergio Cabral, del PMBD (Partido del Movimiento Democrtico Brasileo del actual presidente Temer) tambin fue encarcelado ya que habra desviado el equivalente a 64 millones de dlares del presupuesto de remodelacin del Maracan.

Cuando los asaltantes se amnistan

La operacin Lava Jato (o Car Wash) lleg mientras tanto a su cuadragsima etapa de investigacin. Una investigacin que se inicien 2014. En su origen se concentraba en la sociedad petrolera Petrobras. Dicha empresa se hallaba en el centro de la red triangular en la que circulaban los sobornos. Su principio: ciertas empresas compran acciones de Petrobras para obtener contratos de esa sociedad petrolera y siguiendo el mismo circuito los polticos de todos los partidos aceptan dinero para financiar sus campaas electorales.

Odebrecht era uno de los ms importantes contratistas de Petrobras a travs, entre otras, de la sociedad Braskem, una filial de Odebrecht en el sector qumico. Lava Jato adquiri bien pronto dimensiones polticas y el escndalo fue aprovechado por los partidos de derecha y los medios en contra de Dilma Rousseff, entonces presidenta del Brasil y contra su partido, el Partido de los Trabajadores. Rousseff fue destituida por el Parlamento en agosto de 2016 luego de meses de difamaciones polticas ymasivas manifestaciones orquestadas por los partidos conservadores y los grandes medios.

Inmediatamente despus la Operacin Lava Jato gir curiosamente. Entre las personalidades polticas conservadoras que impulsaban la salida de Dilma Rousseff aparecieron algunos personajes implicados en el escndalo de corrupcin. Entre los ms conocidos se encuentra Eduardo Cunha que fue el iniciador del proceso de destitucin de la Presidenta de Brasil siendo l Presidente de la Cmara, Sergio Cabral un exgobernador precedentemente citado pero tambin Jos Serra, Ministro de Relaciones Exteriores del actual gobierno del Presidente Temer. En 2010, Serra (dirigente del partido de derecha PSDB) haba sido el adversario de Dilma Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Odebrecht le haba entregado ms de 23 millones de reales (es decir alrededor de 7 millones de dlares) a travs de una cuenta bancaria suiza, mientras que Serra solo declaraba haber recibido 2,4 millones de Reales (2) El presidente Temer, que accedi al poder en abril de 2016, ha debido despedir ya a siete miembros de su Gobierno y a otros colaboradores prximos debido a los escndalos de corrupcin en que se hallaban implicados.

Es un hecho por todos conocido pero que confirman las noticias recientes: el orden establecido en Brasil est podrido, el pas funciona alrededor de una red cerrada e ntima de empresarios y de polticos que se ayudan entre s. Las tentativas de reformar esta situacin han fracasado sucesivamente debido a las maniobras y al sabotaje orquestado por la clase dominante brasilea. Dilma Rousseff haba anunciado realizar una profunda reforma institucional en respuesta a las masivas manifestaciones del 2013, pero no tuvo la oportunidad de comenzar dicha reforma. Por el contrario, para ciertos observadores brasileos, ha sido su intencin de luchar contra la corrupcin lo que le cost el cargo.

Inmediatamente despus de la destitucin de Dilma se produjo una nueva maniobra, un proyecto de ley destinada a amnistiar retrospectivamente a las personas involucradas en los expedientes de financiamiento ilcito de los partidos polticos fue presentado en el parlamento brasileo. No se identificaron sin embargo los autores de esa propuesta. Pero fue incorporada al Orden del Da gracias al PMDB del Presidente Temer, el ms corrupto de los partidos. (3) Una maniobra que en realidad fracas por la intervencin de otros grupos parlamentarios pero tambin por el apoyo de las manifestaciones callejeras.

Odebrecht compra su impunidad

A fines de 2016 el Ministerio Pblico inici expedientes contra 364 individuos o personas jurdicas en el marco de la Operacin Lava Jato y ms de 80 personas han sido condenadas por su participacin en hechos de corrupcin. Muchos brasileos se preguntan sin embargo si la justicia quiere realmente llevar este proceso hasta el final. Se est mostrando muy clemente frente a las empresas y a sus cuadros dirigentes. Muchos de ellos han logrado acuerdos en ms de 40 expedientes. El acuerdo permite a los sospechosos que las denuncias contra ellos sean abandonadas a cambio de confesarlas y pagar una caucin.

El acuerdo ms completo logrado hasta ahora es el llevado a cabo con el grupo Odebrecht. Contra este grupo se han formulado denuncias en Brasil, Estados Unidos y Suiza pero en diciembre pasado Odebrecht arregl amablemente el asunto con los tres pases. En los EEUU un acuerdo amistoso con la justicia le permiti poner fin a los juicios mediante el pago de 3.500millones de dlares.

Pero, este arreglo ha acelerado la operacin Lava Jato. Cerca de 80 altos dirigentes de Odebrecht han dado testimonio sobre las criminales prcticas en el marco del juicio llevado a cabo en los EEUU y sus declaraciones incluyen ahora a otra docena de pases.

Las informaciones que surgen de los testimonios recogidos por la justicia usamericana dejan ver que Odebrecht practicaba regularmente la corrupcin desde por lo menos el 2001. El grupo habra pagado subrepticiamente a sus socios comerciales la friolera de 788 millones de dlares (4) Los documentos dados a conocer por la Justicia de los EEUU revelan que Odebrecht pag 349 millones de dlares de sobornos a Brasil, 110,5 millones a Mxico y 33,5 millones a Ecuador. Tambin el Reino Unido ha sido incluido en la causa puesto que Odebrecht hizo transitar sus coimas por las Islas Vrgenes y las Caimn, parasos fiscales en los territorios britnicos de ultramar (5).

La recesin se agrava en Brasil

En el Per el expresidente Ollanta Humala es sospechoso de haber recibido de Odebrecht, en el 2011, 3 millones de dlares para financiar su campaa electoral. Odebrecht gast 29 millones de dlares en sobornos en ese pas en el que Odebrecht ya no puede participar en licitaciones pblicas. Panam y Ecuador tambin han adoptado similares prohibiciones. Ecuador se halla en medio de una tempestad poltica. La oposicin est usando el asunto brasileo para desestabilizar al presidente progresista Rafael Correa. En Venezuela el gobernador Henrique Capriles, ferviente opositor al gobierno chavista de Nicols Maduro, tambin se halla en el punto de mira de la corrupcin, siempre por el mismo motivo.

Un contexto que alimenta las sospechas sobre el contenido del acuerdo entre Odebrecht y la justicia estadounidense. Washington mantiene celosamente en secreto los detalles del acuerdo. Al mismo tiempo las fugas mediticas sobre Odebrecht permiten descubrir un puado de regmenes del patio trasero de los EEUU y le otorga nueva municin a Washington para futuras acciones en el plano diplomtico.

Los principales implicados en este negocio tratan de salvar los muebles. Odebrecht tendra la intencin de huir de todos los lugares en que est implicado, de todo proceso judicial y estara buscando soluciones amistosas en los 12 pases en que los casos de corrupcin en los que lo acusan de corromper a hombres de negocios y a polticos. Brasil participa actualmente del Foro Econmico Mundial de Davos, tratando entre otras cosas de salvar su reputacin. El 18 de enero ltimo, el Procurador General de Brasil. Rodrigo Janot, se dirigi a un grupo de empresarios para asegurarles que la Operacin Lava Jato no iba contra el capitalismo, sino que por el contrario trataba de fortalecer a la economa de mercado (6). Algo es cierto: este escndalo le produce mucho dao al Brasil. Por lo menos 3.000 millones de dlares han sido desviados y robados a la sociedad petrolera Petrobras, donde todo comenz. La banca pblica de desarrollo de Brasil, la BNDES, suspendi los prstamos a una decena de proyectos de inversin, privando a la economa de otros tantos estmulos. En el momento de asumir el poder, el presidente Temer anunciaba orgullosamente la vuelta del crecimiento al Brasil gracias a su poltica. Por el momento solo se ha producido lo contrario. La recesin se ha profundizado y el comercio ha cado a los niveles de 2002. El Gobierne impone a la poblacin un paquete de austeridad y los brasileos sufren la economa: contrariamente a lo que les pasa a los oligarcas sern perseguidos si no se someten.

