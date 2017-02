El Congreso de Sindicatos de Sudfrica (COSATU) es llevado a juicio por su solidaridad internacional y concretamente por su apoyo al pueblo palestino.

En 2009 Israel atac la Franja de Gaza palestina matando a ms de 1.400 personas, incluidos ms de 300 nios. Israel tambin fue acusado de crmenes de guerra y contra la humanidad. Durante los ataques, COSATU se uni a la sociedad civil, as como a miembros de diversos credos, incluidos los miembros progresistas de nuestra comunidad juda, en protesta contra esos brbaros ataques. Una de las muchas protestas se celebr frente a la sede de la Federacin Sionista Sudafricana, entidad que junto a otros miembros del lobby israel defendi pblicamente en ese momento los ataques y las masacres israeles en la Franja de Gaza contra los palestinos-.

Vinculados a las protestas mundiales contra los ataques israeles a los palestinos, los trabajadores portuarios pertenecientes a COSATU y SATAWU, en Durban, se negaron a descargarun barco israel. COSATU fue invitado a dar una conferencia en la Universidad de Wits por este acto heroico de los trabajadores y lo que significa para la lucha global contra el apartheid, la opresin y los derechos humanos. El acto fue interrumpido por los partidarios de Israel con amenazas y abusos.

Desde entonces, y debido a su apoyo prctico a la poblacin palestina, COSATU ha sido vctima de un ataque sostenido por parte del lobby israel, en particular, por la Federacin Sionista SA (SAZF) y la Junta de diputados judos de Sudfrica (SAJBD). En ese momento, COSATU recibimensajes electrnicos insultantes, llamadas telefnicas y otras amenazas por parte de los partidarios de Israel. Dos de esos mensajes dirigidos a COSATU en aquel momento se reproducen aqu:

"Aunque todos los monos de COSATU hayan muerto de SIDA (incluso los que estaban acusados de violar a bebs), an as no quiero volver [a Sudfrica]. Los judos deben estar en Israel apoyando a Israel. Amigos, emigren, hagan ali. Hganlo!

"Vamos a bombardear las oficinas de COSATU con llamadas telefnicas para hacerles saber de nuestra ira. Es ms duro ignorar las llamadas telefnicas que los correos electrnicos. Tal vez deberamos empezar una poltica en la cual los judos leales a Israel se nieguen a emplear a miembros de COSATU en venganza por las malas acciones del mismo.