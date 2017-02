Entrevista a Samuel Pinheiro Guimaraes, diplomtico e intelectual de Brasil

Son casi nueve de la noche del jueves pasado, el embajador Samuel Pinheiro Guimaraes acaba de participar en la misa del Sptimo Da en memoria de Marisa Letcia, la esposa del ex presidente Lula fallecida a causa de un accidente cerebro vascular que en el PT atribuyen a la angustia causada por el hostigamiento (para)judicial al que la someti el juez Sergio Moro, responsable de la causa Lava Jato. Pinheiro Guimaraes est indignado, lo que ha hecho Moro con doa Marisa es incalificable. Proces a una mujer intachable a partir de acusaciones carentes de indicios de corrupcin. Cuando nos referimos a Moro no podemos perder de vista que estamos hablando de un miembro del Poder Judicial que fue adiestrado en el Departamento de Estado, que viaja permanentemente a Estados Unidos, de donde tengo entendido acaba de regresar. Moro sabe como ganarse la aprobacin de Washington.

Este diplomtico formado en la reconocida tradicin brasilea, es uno de los arquitectos de la poltica externa altiva y activa llevada adelante durante las dos administraciones de Lula a la que dio continuidad, con menos enjundia pero igual sentido de la soberana, la derrocada Dilma Rousseff.

Ocup la secretara general de Itamaraty y fue ministro de Asuntos Estratgicos antes de ser escogido como Alto Representante del Mercosur, cuyo nuevo formato, ahora sin Venezuela y con la apertura hacia el mercado global como dogma ideolgico, fue presentado por Michel Temer y Mauricio Macri en Brasilia.



Dario Pignotti.- La cumbre presidencial de la semana pasada restaur el modelo de integracin de Fernando Henrique Cardoso y Carlos Menem?, pregunt PginaI12 al promediar la entrevista de casi dos horas.

Samuel Pinheiro Guimaraes.- Yo no s realmente si este gobierno surgido del golpe contra la presidenta Dilma tiene cabal dimensin de lo que es una poltica externa, ms bien pienso que son unos perfectos improvisados, empezando por Temer y continuando por su canciller el seor (Jos) Serra. Una vez dicho esto considero que eso que ellos llaman con bastante pompa como relanzamiento del Mercosur tendra que ser llamado de otra forma ms apropiada, mejor sera decir que estn intentando relanzar el Consenso de Washington desde el sur del continente latinoamericano.

Que los pases ms importantes del Mercosur estn empeados en la apertura econmica hacia Estados Unidos y las potencias, borrando las conquistas de estos aos en que se logr contener el intento de imponernos el ALCA, que fue rechazado en la Cumbre de las Amricas de 2005 en Mar del Plata.

Ahora parece que nos quieren llevar de vuelta al pasado de la dcada neoliberal, a los `90.

Tengamos presente que el Mercosur naci al calor del Consenso de Washington, en 1991 con la firma de los neoliberales Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, acompaados por Luis Lacalle (Uruguay) y Andrs Rodriguez (Paraguay), que fueron los firmantes del Tratado de Asuncin.

Para Cardoso y Menem, el Mercosur era el primer momento de un camino hacia la creacin de un mercado completamente abierto que es algo contradictorio: si se quiere integracin tiene que haber una Tarifa Externa Comn que limite el ingreso de productos de terceros mercados como Estados Unidos. Mucho me temo que ahora los gobiernos conservadores de Brasil y Argentina intenten eliminar esa Tarifa Externa Comn, lo que no s si ser posible porque esto levantar la oposicin de los industriales.





El riesgo Donald Trump sobrevol la reunin presidencial, evidentemente es un dato que preocupa tanto a Brasilia como a Buenos Aires.

Trump es una inmensa incgnita que todava no he logrado descifrar, pero que indudablemente repercutir en dos gobiernos que haban apostado a que l no sera el vencedor en las elecciones norteamericanas. No podra decir que Trump es una amenaza a la paz mundial mayor de lo que hubiera sido Hillary Clinton. Ahora que su candidata Hillary perdi, el gobierno de Temer quiere sobreactuar su aproximacin, quiere ofrecer todas las ventajas posibles a las empresas, a los banqueros extranjeros. Esto es peor que en la poca del Consenso de Washington, porque ahora se ofrece todo sin pedir nada a cambio. Nos quieren convertir en una Galia, en una provincia del imperio romano.

Estados Unidos es un imperio, no tiene que ser analizado como un pas, sino como imperio tal como lo fue el britnico o el romano, y las relaciones imperiales nunca son democrticas. Debemos establecer eso desde un principio para poder entender que est ocurriendo en nuestra actual relacin con Estados Unidos.





Usted mencion la relacin de Moro con Washington, puede dar ms detalles?

Est publicado en los diarios que el juez Sergio Moro viaja con una frecuencia llamativa a Estados Unidos, incluso ya habra decidido tomarse un ao sabtico en la causa Lava Jato para estudiar all. Estudiar? (risas). El juez nos est diciendo que una vez que haya condenado a Lula, y lo har aunque no tenga pruebas, se ira del pas por un tiempo porque habr terminado su misin de proscribir a Lula en un proceso viciado y absolutamente poltico. Si no fuera poltico, por qu slo persigue a Lula y dirigentes del PT y mira hacia otro lado cuando se trata de corruptos probados que pertenecen a otro partido?. Por qu Moro hizo lo que hizo con doa Marisa? El sabe perfectamente que no hay nada que manche su reputacin, pero le import un rbano porque su propsito es acabar con Lula. Hostilizarlo jurdicamente y desgastarlo emocionalmente humillando a su esposa, violando su domicilio cuando lo allan sin motivo (4 marzo 2016). Son actitudes ntidamente ilegales, que sin embargo son recibidas con beneplcito por las elites locales y vistas con simpata por la embajada norteamericana.





La embajada da la cartas?

Tiene un poder muy importante y tiene sus interlocutores a los que recibe peridicamente. En la embajada estuvo Temer como se ve en los documentos publicados por Wikileaks, y estuvo el canciller Serra y varios ms de los que ahora estn en el gobierno. La embajada no dice que es lo que hay que hacer, ellos dan a entender y nuestra clase dirigente procede.

Es obvio que nadie llama por telfono a Moro y le ordena que condene a Lula en un proceso poltico que favorece el retorno de la derecha al gobierno. Tiempo atrs v un afiche de los tiempos de Adolf Hitler, en donde se vea una svstica golpeando sobre la corrupcin: la derecha se ha valido histricamente de la corrupcin como ariete para justificar sus barbaridades. Estos golpes siguen algunas constantes, y cuando hablamos de Amrica latina siempre est por detrs la mano de Estados Unidos.





Sin aval de Washington no haba golpe?

Las cosas son ms complejas que eso. Yo no le podra decir a que hora, de que da de que ao Estados Unidos dio la orden. Y tal vez ni siquiera la dio. Lo que hizo fue dar a entender que lo apoyaba. Este golpe viene de lejos, desde 2005, eso quiere decir dos aos despus de que el primer operario que fue electo asumi la presidencia. Fue con el proceso del Mensalao. All no fragu el golpe porque Lula es un lder de una estatura poltica singular y sali a enfrentar a la conspiracin recorriendo el pas para hablar con la poblacin y as fue como gan las elecciones de 2006. Esta derrota no fue digerida por la derecha que esper el momento para contraatacar a travs de Lava Jato, que es una creacin del Partido de la Socialdemocracia Brasilea (PSDB), el de Fernando Henrique Cardoso, que es la persona ms confiable para las clases hegemnicas locales, muy confiable para los banqueros, y para Estados Unidos.





Pero Cardoso habla de elecciones directas.

Cardoso es la persona en quien ms confan los banqueros y la embajada norteamericana. Por qu est pidiendo elecciones directas? Porque Temer se volvi ms pequeo de lo que era antes de asumir, su falta de sustentacin y su participacin en casos sospechados de corrupcin son muy serias. Ahora que Cardoso hable de elecciones directas no quiere decir que realmente las quiera, o que va a hacer lo posible para que se realicen. Es una puesta en escena porque tiene que distanciarse del golpe que apoy.





Washington admitir que Lula sea candidato?

Creo que lo tolerar porque para 2018 estarn posiblemente aprobadas la mayora de las reformas estructurales impulsadas por las clases hegemnicas, y Lula llegar al gobierno con las manos atadas. Hay que ver qu sucede. Cada vez ms creo que Lula ganar y que Moro no podr mandarlo a prisin.





