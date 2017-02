La renta bsica universal punto cero en la superacin de la relacin capital-trabajo?

Releyendo algunos textos de Silvia Federici no he podido pasar por alto poner en relacin la demanda de salario por el trabajo reproductivo con el debate actual acerca de la propuesta del establecimiento de una "renta bsica universal", salvando las distancias. sta se presenta desde algunos colectivos como una herramienta para socavar la relacin capital-trabajo; relacin mediante la cual nuestras vidas, las vidas de la clase trabajadora o de las clases subalternas, se subordinan -en todas sus dimensiones, tanto subjetivas como materiales-, a las necesidades del capital en su afn de seguir obteniendo beneficio en un contexto atravesado por la crisis econmica iniciada en 2007-2008.

Federici plantea esta demanda en su obra Revolucin en punto cero (2013) como una forma de desenterrar "el secreto de la acumulacin primitiva" (Federici: 2013, p. 24), as como una manera de establecer nuevas formas de estrategia y de subversin poltica de esta relacin, la de capital-trabajo, la cual determina la explotacin y subordinacin de las personas que formamos parte de estas "clases subalternas" [1] . Y concluye que, incluso aunque no sea el nico punto cero para la revolucin (o superacin de la relacin capital-trabajo):

"Es a travs de las actividades cotidianas por las que producimos nuestra existencia que podemos desarrollar nuestra capacidad de cooperar, y no solo resistir la deshumanizacin sino aprender a reconstruir el mundo como espacio de crianza, creatividad y cuidado" (Ibdem, p. 20)

Y con esta nota, quiero indicar como primer punto de mi reflexin que la demanda por una "renta bsica universal" no sera excluyente de otras demandas que se entienden como similares o parejas, tal y como puede ser la propuesta de "trabajo garantizado". De hecho, considero que es uno de los debates ms interesantes que mantienen como diferencia en la actualidad Izquierda Unida respecto a Podemos y una de las cuestiones ms apremiantes que deben ocuparnos a sus militantes en la articulacin de estrategias de lucha(s) colectiva(s). A pesar de ser militante de Izquierda Unida, soy un firme partidario de la Unidad Popular, representada en la coalicin de Unidos Podemos. En este caso, defender la propuesta de Podemos sobre la demanda de dicha "renta bsica universal", puesto que me parece una de sus propuestas ms interesantes.

Recientemente Eduardo Garzn esbozaba en el diario digital lamarea.com una serie de "Crticas a la Renta Bsica Universal desde la izquierda" (30 enero 2017), que se complementa con otras realizadas anteriormente y en los que se defiende ms abiertamente la propuesta programtica de Izquierda Unida, me refiero a su otro texto "Siete argumentos contra la Renta Bsica Universal y a favor del Trabajo Garantizado", publicado en el mismo diario (13 agosto 2014). Eduardo Garzn basa su argumento en una cuestin pragmtica, esto es, de posibilidad de llevar a cabo dicha propuesta o no en trminos macroeconmicos y seala el riesgo de generar tensiones inflacionistas como uno de sus principales defectos. No soy economista. En todo caso entiendo que, del mismo modo que expertos como l defienden la imposibilidad -o dificultades- de llevarla a cabo, hay otros que opinan lo contrario como Vincen Navarro (vase su artculo "Qu renta bsica?" en el diario Pblico, 20 agosto 2013), por un lado (ms hacia la derecha socialdemcrata, por as decirlo) o Carlos Taibo, por otro (ms hacia la izquierda libertaria, para que nos entendamos); quien, este ltimo, a pesar de no ser economista en el sentido estricto, aboga por una "renta bsica universal" como lanzadera para su propuesta de "decrecimiento", esto es, interpretada como una frmula de transicin [2] . Me sumo, por tanto, con estos autores a considerar la propuesta de una "renta bsica universal" como herramienta para transformar la relacin capital-trabajo, y no como un fin en s mismo [3] .

Eduardo Garzn sealaba adems en estos artculos que "la RB [Renta Bsica] se canaliza a travs del mercado capitalista"; y nosotros nos preguntamos: Es que su propuesta se orienta hacia otra forma de mercado? Estoy con l en que un modelo socialista de reparto de la riqueza tal vez fuese lo ms adecuado, y en esa lnea entiendo que va su propuesta, pero... No estaremos corriendo demasiado? Se trata de solucionar problemas que son muy cercanos y muy cotidianos, no de debatir futuribles poco probables de acuerdo con el contexto poltico actual. Y, en este sentido, considero que la propuesta de una "renta bsica" puede ser una buena solucin ante la situacin de emergencia social que atraviesan tantsimas personas en nuestro pas. Por qu planteo esto?, es decir: Por qu la asignacin de una "renta bsica universal" podra ser un incentivo para socavar la relacin capital-trabajo?

Parece evidente que la asignacin monetaria incondicional a todas las personas que pudiesen acreditar su condicin de ciudadanos o de ciudadanas de un pas (definicin de "renta bsica universal"), ayudara a solucionar cuestiones muy inminentes: ayudara, en primer lugar, a comprar comida y a pagar los recibos, siendo un revulsivo en la lucha contra la pobreza (y sus variantes ms sangrantes como puede ser la pobreza energtica, la cual se est cobrando ya no pocas vidas en nuestro pas). Es decir, que no entenderamos la asignacin de dicha "renta bsica universal" tanto como una cuestin de fomentar el consumo para reactivar la economa, tal y como lo ve cierto sector de la socialdemocracia (y de ah, sin duda, la crtica de Garzn a que no transforma los elementos tradicionales de la organizacin del mercado capitalista, fundamentalmente del mercado de trabajo), sino ms bien como una herramienta de lucha por unos salarios dignos, los cuales se regulan a travs del mercado de empleo o de trabajo (o del desempleo, si tenemos en cuenta la nefasta situacin actual). Nos ayudara, en segundo lugar, a muchos jvenes en situacin de precariedad en la actualidad a no aceptar cualquier puesto de trabajo, y probablemente a no vernos forzados a emigrar, tal y como ya hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas (otra de las cuestiones tradicionales que sirve al capital para regular-se en situaciones de crisis). Se tratan estos de dos problemas gravemente presentes en nuestra realidad que cualquier programa poltico debe tratar de solucionar como una prioridad; hablo de la fuga de capital humano, asociado a un progresivo envejecimiento de la poblacin y a fenmenos de despoblacin y condena secular de atraso de muchas de las regiones de nuestro pas (Castilla y Len, en concreto -donde yo vivo-, sera un ejemplo muy prctico en este sentido). Obligara, en tercer lugar, a las empresas, si quieren seguir utilizndonos para obtener beneficios, a ofrecernos mejores salarios y, en este sentido, si se reincentivara la economa en beneficio de la clase trabajadora.

Es una cuestin ampliamente aceptada en la actualidad que el desempleo (como cuestin estructural dentro de la economa capitalista) sirve para regular los salarios, generalmente a la baja, en beneficio del capital frente al trabajo (si no me equivoco, esta es una de las tesis centrales que defiende Fredric Jameson en su obra Representing capital. El desempleo: una lectura de El Capital, 2011 [4] ). Pero... Qu pasara si ya no dependisemos de estar empleados y empleadas para poder subsistir? Estoy seguro de que el mercado laboral se transformara, y de que esta transformacin probablemente beneficiase a la clase trabajadora (independientemente de que tambin beneficie a las empresas -eso me importa menos). Pero adems, todas esas relaciones que no forman parte directamente del mercado de trabajo y que constituyen la relacin capital-trabajo entendida desde un punto de vista tradicional tambin pasaran a ser reconocidas a travs de la asignacin de una "renta bsica universal". O es que cuidar de nuestras casas y de nuestros hijos e hijas no es un trabajo? Es que el trabajo que desempean muchas personas mayores en el cuidado de sus familias no debe de ser remunerado? Acaso pre-ocuparnos de que los nios y de que las nias puedan seguir sindolo independientemente de la condicin socioprofesional y el nivel de ingresos de sus familias no es un derecho? Considero que todas estas cuestiones estn incluidas en la propuesta de la asignacin de una "renta bsica universal", quiz de una mejor manera de la que lo estn incluidas en la propuesta de un trabajo garantizado o, en todo caso, de una manera mucho ms prctica.

Desde mi punto de vista, la propuesta no slo de Eduardo Garzn en particular, sino de Izquierda Unida en general, se basa en una concepcin demasiado tradicional de la relacin capital-trabajo. Y con esto no quiero que se entienda que los efectos de la misma no se dejan sentir en la actualidad por parte de la clase trabajadora, sino todo lo contrario: en un contexto de crisis esta se agudiza. A lo que me refiero es a que, de acuerdo con cierta concepcin antropolgica del materialismo histrico, el trabajo es el elemento central en funcin del cual se articula todo lo dems, y, por lo que a nosotros nos interesa en este breve texto, fundamentalmente el conflicto obrero. Esta concepcin generalmente se hilvana con la centralidad de la lucha de clases como motor de la historia. El sujeto del cambio, el proletariado, del que se habla en el Manifiesto comunista (1848) como una "clase universal" sera el sujeto del cambio -nos recuerda Csar Rendueles en un texto reciente de gran inters (Rendueles: 2016, p. 104). No se nos malinterprete. Estamos muy de acuerdo con este planteamiento. Las dificultades estriban a da de hoy en ponernos de acuerdo sobre qu entendemos por proletariado y si todos y todas entendemos lo mismo cuando nos referimos a este colectivo. Eso dara pie a otro debate que no creemos oportuno reproducir en esta ocasin, pero que tambin servira enormemente en la elaboracin de propuestas programticas conjuntas. Para ello entiendo que se cre la coalicin de Unidos Podemos.

Del mismo modo que las feministas desde los aos setenta hasta la actualidad nos han recordado que no todo el trabajo es trabajo productivo, sino que existen otras esferas de la produccin (como la reproduccin de la fuerza de trabajo -trabajo reproductivo), algunas de las cuales -o muchas de ellas- no aparecen remuneradas a travs del salario por el que se regula la relacin capital-trabajo, en la actualidad existen nuevos sujetos que tambin sufren las consecuencias de la actual divisin del trabajo (aunque se trate porque se encuentran excluidos de sta) y susceptibles de demandar derechos; el primero de ellos, el derecho a una vida digna. Me parece por tanto que, a falta de propuestas mejores, no debemos de entender la de una "renta bsica universal" como desechable, un primer paso en la transformacin de la relacin capital-trabajo y una forma de incluir a todas esas personas pertenecientes a las "clases subalternas", tal y como las entendamos al principio de este texto, y hacia las que debemos orientar nuestro programa.

Bibliografa

Notas:

[1] Empleamos este trmino para diferenciarlo del de "clase trabajadora" en un sentido ms amplio, de la forma en que lo entenda Antonio Gramsci, ya que consideramos que englobara a toda esa mayora de la poblacin que est sometida a distintas relaciones de subordinacin no slo en trminos materiales, sino tambin simblicos y de poder, como pueden ser las mujeres, las personas dependientes, etc. as como, por supuesto, las personas trabajadoras (que formaran parte de la "clase trabajadora" en la que se incluye de manera directa dicha relacin capital-trabajo). Incluye, por tanto, las desigualdades basadas no slo en trminos de clase social, sino tambin de raza, gnero, edad, condicin personal o el origen geogrfico de las personas.

[2] Vanse, por ejemplo, las "Seis observaciones de Carlos Taibo" en https://teoriadeldecrecimiento.jimdo.com/qui%C3%A9n/te%C3%B3ricos/carlos-taibo/

[3] En Podemos, es quiz Jorge Moruno uno de los ms firmes partidarios de la "renta bsica universal", vase el ltimo captulo de su libro La fbrica del emprendedor (2015) y la resea que sobre el mismo hicimos en "Tan cerca y tan lejos..." en http://grupoeculturalesagramsci.blogspot.com.es/2016/04/tan-cerca-y-tan-lejos.html

[4] De acuerdo con Jameson "el desempleo" sera una de las cuestiones centrales de la gran obra de Marx, El Capital (1867, tomo I.; 1885-1894, tomos II y III., editados por Engels). En funcin de esta interpretacin, se estara instrumentalizando la pobreza como incentivo al trabajo, sirviendo la "presencia espectral del desempleado" como herramienta que permite a los empresarios "manipular a placer las condiciones laborales de sus asalariados y reprimir cualquier atisbo de rebelda" (Jameson: 2011, pp. X-XI)





Gustavo Hernndez Snchez, departamento de Historia Medieval, Moderna y Contempornea. USAL

