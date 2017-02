Lo que se juega Ecuador en las elecciones del domingo

La Revolucin Ciudadana quiere profundizarse y la derecha quiere matarla

La Arena

El politlogo argentino Atilio Born escribi que las elecciones en Ecuador eran como la batalla de Stalingrado. Quizs fue una comparacin un tanto exagerada, pero con el mrito de llamar la atencin sobre lo que se est jugando all para los ecuatorianos y el resto de latinoamericanos.En el ejemplo meneado por Born no haba terceras posiciones: slo la victoria de la URSS de Jos Stalin o la del Tercer Reich de Adolfo Hitler. Y en Quito tampoco cabe el tercerismo, aunque se pueda disimular la polarizacin porque se presentan 8 listas. Tambin all es vlida la opcin binaria: o triunfa la corresta Alianza-Pas, con Lenn Moreno, o lo hace alguna de las listas opositoras, con el ex banquero Guillermo Lasso, del partido CREO, o la neoliberal Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano.Los aspirantes Paco Moncayo, del Acuerdo Nacional por el Cambio (basado en Izquierda Democrtica, socialdemcratas y hasta marxistas contrarios a Correa, como el PCMLE); Dalo Bucaram, de Fuerza Ecuador; Ivn Espinal, de Compromiso Social; Washington Pesndez, de Unin Ecuatoriana y Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patritica, no tienen chances.Las encuestas son coincidentes en que marcha adelante la dupla Moreno-Jorge Glas, con el 34 por ciento de intencin de voto; y se disputan la posibilidad de llegar a un balotaje Lasso, que tiene el 22 por ciento y Viteri, con el 12.Segn la legislacin, para definir todo en primera vuelta el ganador debe obtener el 40 por ciento ms un voto, con 10 por ciento de diferencia respecto al segundo, o bien el 50 por ciento ms uno. La oligarqua debe estar lamentndose an la divisin entre sus candidatos porque eso abre la posibilidad de que Moreno los derrote. Esas clases dominantes envidian la compactacin que fabricaron sus colegas empresarios en Venezuela, donde -junto con la embajada estadounidense y la agencia AID- lograron con parto de nalgas la paricin de la Mesa de Unidad Democrtica (MUD) con la candidatura unificada de Henrique Capriles y luego con listas para la Asamblea Nacional. Y as le propinaron al gobierno de Nicols Maduro una dura derrota en diciembre de 2015, cuando coparon la Asamblea Nacional.En Ecuador esa unidad no fue posible. La derecha podra ilusionarse en que igual puede dar el batacazo, trayendo a colacin las presidenciales de Argentina en 2015, cuando Mauricio Macri y Sergio Massa tampoco pudieron congeniar una lista nica. Y de todos modos lograron derrotar al kirchnerismo y desalojarlo del gobierno tras doce aos.Se dirime la presidencia y vice de Ecuador por cuatro aos, as como los 137 escaos parlamentarios de la Asamblea Nacional y 5 para la comunidad andina, estando convocados a votar unos 12 millones de ecuatorianas.Si es por los antecedentes, el favoritismo est de parte de Alianza-Pas. Desde los comicios de noviembre de 2006, cuando gan la presidencia Rafael Correa, en adelante, este oficialismo triunf diez veces.Adems de los profundos cambios polticos y sociales que introdujo, debe valorarse tambin la nueva Constitucin promulgada en 2008 tras la convocatoria a asamblea constituyente. No todos los gobiernos progresistas se atrevieron a dar ese paso. Hugo Chvez, Evo Morales y Correa s lo hicieron; los Kirchner y Lula da Silva-Dilma Rousseff no.A pesar que las encuestas mantienen en todos los casos a Moreno como el favorito, nadie puede negar absolutamente que vaya a necesitarse una segunda vuelta. Y de ser as, se abrira una linda oportunidad para la oposicin derechista enlazada a los sectores econmicos concentrados que se sienten lesionados por diversas medidas de inclusin social y desarrollo nacional adoptadas en la dcada.Una circunstancia diferente, en cotejo con las victorias anteriores del oficialismo: es la primera oportunidad que no lleva como candidato a Correa. l gobern tres mandatos y declin competir por un cuarto diciendo que nadie es imprescindible, y que Moreno y Glas podran ganar y gobernar muy bien. Moreno fue su vicepresidente entre 2007 y 2013, cuando ese lugar qued para el actual vice, Glas.Lenn es un profesional en administracin recibido en la Universidad Central de Ecuador y tras desempearse como vicepresidente fue a cubrir un puesto en la ONU, en Ginebra, en la oficina que trata el tema de personas con discapacidad. l qued parapljico por un disparo que sufri en un asalto en 1998 y se moviliza en silla de ruedas. Con muchsima mala fe, que los argentinos llaman mala leche, la derecha hizo campaa meditica preguntando sobre su estado de salud, negndole capacidad para gobernar.Un punto a considerar en lo electoral: tendr Moreno el mismo nivel de votos y adhesin que el ya comprobado de Correa? Puede que s, pero habra que convenir que este no era el mejor momento para experimentar cambios en ese mximo nivel, debido a circunstancias adversas internas, ms las dificultades propias de la regin y la llegada del huracn imperialista Donald.Esta eleccin es muy complicada porque en 2015 y 2016 hubo problemas y retrocesos de la economa ecuatoriana, en comparacin con los avances de la dcada iniciada el 17 de enero de 2007 con Correa en el Palacio de Carondelet.La cada de los precios internacionales del petrleo fue un dursimo golpe a los ingresos del fisco. Como su moneda es el dlar, herencia maldita que no cambi el corresmo, su apreciacin dej a Ecuador en condiciones menos competitivas para la exportacin, frente a productos peruanos y colombianos, su competencia. Eso combinado tuvo el mismo resultado de menos ingresos y actividad econmica para un pas que vena prosperando.En Argentina se dice sobre que ramos pocos, pari la abuela. En el caso ecuatoriano, a la merma de su PBI en 2015 se le agreg el terrible terremoto de abril de 2016, que provoc muchas prdidas humanas y destruccin material y gastos. El PBI cay 3,5 por ciento en 2016. Eso s, las consecuencias negativas del fenmeno no fueron tan gravosas para los ms humildes porque Correa adopt medidas para proteger sus ingresos, con programas solidarios y mayores impuestos a los sectores ms ricos.Ese gobierno, opuesto por el vrtice al neoliberalismo, era enemigo de la teora del derrame y en vez de aguardar a que los sectores ms concentrados dejaran caer algunos recursos hacia el pobrero, los grav con impuestos a la herencia, a la renta, etc. Se burl de la teora del goteo, que no tena ningn asidero con la cientfica ley de gravedad.La economa dio algunos pasos hacia atrs, aunque morigerados en su impacto en las capas populares. Hasta qu punto influenciar negativamente el voto? Les alcanzar a Lasso o Viteri para frustrar una victoria de Moreno en primera vuelta?El mandatario hizo muchsimo por mejorar la situacin del pas y de las mayoras populares, sea en situaciones normales como en las excepcionales como la reconstruccin luego del terremoto del ao pasado.Con los beneficios de la renta petrolera increment notablemente los presupuestos de Educacin y Salud, invirti en infraestructura y planes de vivienda, dot a los humildes de asignaciones para escolares, madres, ancianos, etc. As fue que el PBI ecuatoriano aument desde los 46.802 millones de dlares de 2006 hasta los 110.000 millones en 2016; la economa creci a un promedio anual del 4,5 por ciento.Y si bien esos beneficios fueron generales, lo remarcable es que sacaron de la pobreza a 2 millones de personas, bajando el desempleo hasta el 4,5 por ciento.Las clases dominantes, en cambio, estn rabiosas por esos logros y por la emergencia del pobrero, con una poltica populista reida con el Consenso de Washington y los libretos del FMI y el Banco Mundial, cuyo representante en Quito fue expulsado por Correa apenas asumido.Lasso y Viteri, hacindose eco del establishment, incluyeron la promesa de derogar 14 impuestos de Correa. Eso apunta a desfinanciar al Estado, como alert Moreno, con negativas consecuencias sobre los programas del Estado y el empleo.Con tal de poner obstculos a la campaa de Alianza-Pas, los medios de comunicacin ligados a la derecha, a Miami y la Sociedad Interamericana de Prensa, agitaron y denunciaron sin pruebas al gobierno. Por ejemplo, al vicepresidente Glas lo denunciaron de firmar contratos con Odebrecht. Eso s existi para repotenciar una refinera, pero no hubo hasta ahora ninguna prueba de que el ingeniero, por entonces ministro, hubiera recibido una coima. Lo escrachan como si hubiera pruebas como las hay contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo y sin los elementos aportados en contra del jefe de la AFI de Argentina, Gustavo Arribas.Lo que esos medios no le perdonan a Ecuador es su nueva ley de Comunicacin, similar a la ley de medios de Argentina, con un propsito ms plural y antimonopolios que la limitada 26.522.El domingo se sabr si Ecuador sigue su rumbo victorioso, sumado al reciente de Nicaragua, o si es continuidad de las derrotas populares en Argentina y las legislativas de Venezuela y el referendo de Bolivia.