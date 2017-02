Los orgenes de la doctrina Trump

ctxt (Contexto y Accin)

LOS WASP ANSIABAN CON PROFUNDO NIMO DE VENGANZA UN TRIUNFO DE GOLDWATER QUE PULVERIZARA EL AVANCE PROGRESISTA DE LA COSTA ESTE

EL CONSERVADURISMO DE POSICIONES EXTREMAS QUE DEFENDI REAGAN DURANTE SUS MANDATOS SE INSPIR DE LA EXPERIENCIA POLTICA DE GOLDWATER

A LA LUZ DE LA HISTORIA, LA ELECCIN DE TRUMP NO CONSTITUYE UN TERREMOTO POLTICO, NI UNA FALLA CRTICA DEL SISTEMA, O MENOS, UN FRUTO DEL AZAR

Norman Mailer viaj en 1964 a California para cubrir la convencin del Partido Republicano en la que se elega al candidato de las presidenciales de ese ao. El dos veces ganador del Premio Pulitzer recorri durante cuatro das las calles de Dala City, al sur de San Francisco, y los pasillos de los hoteles donde se desarroll la Convencin. De ah naci una crnica (incluida en el volumen) que retrat con una sagacidad notable el ascenso del senador Barry Goldwater, elegido como candidato del partido Republicano, pero, sobre todo, el espritu de los WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant: blanco, anglosajn y protestante) quienes, asqueados por la revolucin civil de los sesenta, ansiaban con profundo nimo de venganza un triunfo de Goldwater que pulverizara el avance progresista de la costa Este.Desgraciadamente para los WASP, el senador republicano perdi estrepitosamente las elecciones frente al demcrata Lyndon B. Johnson (que haba reemplazado al asesinado John F. Kennedy). Su candidatura sent, sin embargo, las bases del neoconservadurismo de estirpe racista que ms tarde abrazaran los votantes de Ronald Reagan, y en la actualidad, los del flamante presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.Los WASP estaban llenos de desperdicios psquicos que no podan dejar atrs..., ellos se haban trasladado al medio Oeste, haban colonizado el Oeste, se haban ganado al pas..., y ahora lo estaban perdiendo a manos de los inmigrantes que haban venido despus y de los descendientes de los esclavos. As describe el novelista americano el sentimiento de hartazgo de los blancos anglosajones en esa poca frente al crecimiento de la inmigracin latina y el avance civil de los afroamericanos, cuya expresin ms emblemtica fue la histrica Ley de Derechos Civiles de 1964 que puso fin a la segregacin racial en instituciones pblicas. Un sentimiento que parece tener una vigencia evidente en el actual recelo de la misma clase de estadounidenses hacia los hispanos, los asiticos, los musulmanes o los refugiados.La sensacin de estar siendo desplazados por los negros y los latinos se mezclaba con un odio hacia las ideas progresistas que impulsaba el Este, y que desde el punto de vista de los WASP, erosionaban sus valores. Haban visto que su cultura era adulterada, desterrada, convertida en una especie de mezcolanza surrealista de piedad pblica cumrock-and-roll, producto de las pelculas y la televisin, de los medios de comunicacin de masas en los que tan a menudo eran reyes los hijos de los inmigrantes....Una indignacin moral que Mailer describe en trminos generales mediante la figura de los viejos WASP: Tenan un insano aguijn clavado en sus ideas..., estaban a favor de dar de azotes en el culo desnudo de Norteamrica, all donde los come-you-nismos se acumulaban: la igualdad entre blancos y negros, el exceso sexual, las ideas judas, la ropa sucia, el pensamiento confuso de perogrullo, la falta de respeto por la Constitucin....En perspectiva, es posible rastrear el mismo patrn reaccionario de los WASP, en los votantes blancos de Trump que, deslumbrados por su rostro rosado, su gorra roja que usara cualquier vecino del medio Oeste, y ese discurso de America, first!, America First!, se convencieron de haber encontrado al mesas que finalmente iba a cumplir la promesa de retornar Amrica a los americanos.Los republicanos liberales de 1964 no estaban precisamente felices con la nominacin de Barry Goldwater. Muchos de ellos pensaban, como sus detractores demcratas, que era un extremista. No tanto por su disposicin a utilizar armas nucleares de corto alcance para eliminar el follaje de los arbustos donde se camuflaba el enemigo, sino, sobre todo, por su devocin temprana por el Rollback, una estrategia poltico-militar surgida durante la Guerra Fra y que apostaba por cambiar los regmenes de otros Estados, cuando estos no favorecan los intereses estadounidenses. Para los crticos con el senador, esta estrategia podra causar una Tercera Guerra Mundial.El propio gobernador Scranton, que batall contra Goldwater en aquella Convencin, lo haba calificado de peligrosamente impulsivo, y de caos y tumulto, entre otras cualidades.Quienes ms teman a Goldwater eran los liberales de su partido. El pnico del poder establecido liberal ante una revolucin de derecha, cuya pesadilla personal poda muy bien ser su inhabilidad para contener su ms asesino impulso; un movimiento de la derecha cuyo fantasma es este aliento y esta sangre sin enterrar del nazismo.Segn las proyecciones de Mailer respecto de los dos asuntos que dominaron la campaa de 1964 --la guerra nuclear y la segregacin racial--, si Goldwater llegaba a la Casa Blanca, las probabilidades de que tuviera lugar una guerra nuclear eran ciertamente mayores..., y la Revolucin Negra poda acelerarse hacia la violencia y el desastre.Cincuenta aos despus, aquel temor que exista sobre Goldwater y sus posiciones extremistas se ha materializado en la Administracin Trump.Durante la primera semana de gobierno, el magnate y sus consejeros han dado pruebas contundentes de su extremismo. Desde la orden para construir el muro que separa la frontera con Mxico, al decreto que prohibi el ingreso de refugiados y nacionales de siete pases de mayora musulmana a los Estados Unidos. Con ambas medidas --ejecutadas sin aparente consideracin tica o al menos constitucional--, se ha desatado un caos familiar, judicial y diplomtico de una magnitud sin precedentes.Mailer no se andaba con eufemismos para referirse a la demagogia de Goldwater, sin embargo, sealaba que su caso era complejo. A raz del discurso de nominacin, en el que Goldwater pronunci la polmica frase: El extremismo en la defensa de la libertad no es vicio... La moderacin en la bsqueda de la justicia no es virtud, el novelista escribi con enojo: Goldwater es un demagogo. Y tambin es sincero. Esa es la detestable dificultad. Medio judo y de ojos azules tiene un instinto para conocer el corazn de la enfermedad..., sabe traer blsamo al loco, o al menos al medio loco. Despierta una chispa en muchas almas secas porque ofrece liberacin a frustraciones ms hondas que las polticas.El mismo blsamo que Trump parece traer a millones de almas desencantadas, sin tiempo, ni nimo, ni posibilidades de escuchar las razones que explican por qu el neoliberalismo ha deglutido al Estado de bienestar, sin ser posible ya obtener un trabajo, cobrar un salario digno, y aspirar a algo ms que a comprar un telfono mvil.Ese Trump, de frases estridentes y efectivas, con culpables fciles de reconocer... En palabras de los crticos de Goldwater, un hombre de soluciones de una sola frase.Goldwater reuna tantas credenciales populistas como el mismo Trump; ambos podan presumir de ellas por su falta de consistencia ideolgica, por sufrir una pobre formacin intelectual y militancia poltica, que los lleva a abrazar con el mismo desenfreno una medida de extrema derecha y otra de extrema izquierda.Del magnate, sobran ejemplos, empezando por su situacin personal. Un multimillonario que arremete contra el establishment poltico y econmico al que pertenecen l y sus ms fieles colaboradores. Pero si fuera preciso nombrar alguna de sus numerosas medidas contradictorias, en su primera semana de gestin, prometi reducir los impuestos a las grandes empresas (liberalismo ortodoxo), y anunci la retirada de Estados Unidos de los acuerdo de libre comercio con otros pases (proteccionismo de corte nacionalista).Respecto de Goldwater, Mailer deca que tena una magnitud, aunque tal vez se trataba de una magnitud formada solamente de contradicciones. As lo pintaba en el caso de que Goldwater y sus ideas llegaran al Saln Oval: Si Goldwater es elegido, no podr controlar el pas sin moverse hacia el centro; movindose hacia el centro perder una parte de la derecha, no satisfacer a nadie y estar obligado a ir todava ms hacia la izquierda, o, volviendo a la derecha, abrir cismas por toda la tierra, cismas imposibles de cerrar.En otro apartado de la crnica, donde Goldwater ya haba recibido la nominacin y daba su primer discurso como candidato, Mailer lo acusa de ser un estafador y sobre todo, una estafa al propio conservadurismo que deca representar: Vaya estafa en este procedimiento, vaya una extincin de lo mejor del pensamiento conservador!. Y tras ello, lo explicaba con ejemplos concretos: Goldwater podra terminar con ms arte militar, seguridad y estatismo de los que cualquier demcrata hubiera jams osado; como conservador, iba a fracasar del todo (sin duda!), pero era seguro que iba a hacer una cosa: iba a marchar hacia Cuba.Barry Goldwater logr la candidatura del Partido Republicano, e incluso el apoyo de un joven y radiante Ronald Reagan, que tras un discurso de campaa en 1964, se perfil como la gran esperanza de los conservadores. Sin embargo, no pudo imponerse a Lyndon B. Johnson, y cay de forma humillante.Quizs los estadounidenses conservaban todava una reserva tica, y no se iban a plegar a un extremista que pretenda resolver el problema racial con mano dura, o acabar la Guerra Fra con un lanzamiento de bombas nucleares.As describe Mailer, el derrotero de su campaa presidencial: Vaya conservador que nos baj de la montaa! Aislado en un trnsito desesperado de grupos llenos de odio y de fanticos entre matones sureos y piratas del petrleo, ofreciendo un programa en el que los siniestros indicios eran que una fuerza de polica federal iba a proteger a la seoritas de nuestra tierra en sus paseos nocturnos por nuestras calles; razonando con toda la casera seguridad de un calcetn sucio que iba a proteger el pasado destruyendo el presente; echando a perder la esencia de su campaa en argumentos tcnicos carentes de sentido con el Pentgono, y las aburridas reconciliaciones y nuevos odios de sangre con los afligidos moderados de su partido.En ese contexto, el escritor estadounidense afirma que uno no poda votar por una persona como Goldwater. Una persona que apretaba los botones falsos. Por eso, el mandato iba a ir a las manos de Lyndon Johnson.Sin embargo, la candidatura de Johnson no despertaba grandes expectativas. Los estadounidenses se decidieron por el candidato demcrata, aunque se trataba de un voto cargado de tristeza y herido con una sensacin de posible mala consecuencia porque haba bastante en Johnson que no atraa en lo absoluto, resultando ser ntimas algunas de las pruebas que iban en su contra. Mailer refleja adems lo amargo que resultaba el discurso de Johnson para el ala progresista. En una crtica al programa de su campaa, el escritor seala la doble moral del candidato: Ms para el pobre, ms para el rico; ms para la paz, ms para la guerra; fervorosamente opuesto al comunismo, cautelosamente conciliatorio...Con diferencia de tiempo y escenarios, es posible trazar un paralelismo entre los temores que despertaba Barry Goldwater con los miedos que genera Donald Trump. Incluso, es posible rastrear el mismo discurso que precisa Mailer sobre que no se poda votar una persona que apretaba los botones falsos.Ejemplo de ello son las posturas de dos polticos alejados ideolgicamente entre s. Bernie Sanders, aunque critic con dureza a Hillary Clinton, y perdi la nominacin de manera dudosa, reconoci que sera imprudente votar por Donald Trump. En el extremo opuesto, podra citarse a Colin Powell, tristemente recordado por guiar a EEUU a la guerra de Irak durante su cargo de secretario de Estado en el gobierno de George Bush, quien afirm que Trump era una desgracia nacional y un paria internacional, y que por esa razn votara a Clinton.La diferencia ms concreta que existe para explicar las razones por las que Goldwater perdi, y Donald Trump gan, se encuentra en sus respectivos contrincantes. A pesar de no despertar el entusiasmo de Kennedy, Lyndon B. Johnson logr presentarse como el continuador de su legado. La prueba irrefutable de ello es el impulso para votar y promulgar la Ley de Derechos Civiles que el presidente asesinado haba concebido.Hillary Clinton, en cambio, asediada por su polmico desempeo como secretaria de Estado, su ausencia de carisma natural, y sus histricos vnculos con el establishment poltico y econmico, no logr convencer a un electorado que prefiri correr el riesgo de votar a Trump.El eslogan "Make America Great Again" fue creado y utilizado por primera vez por Ronald Reagan en 1980. Por esa razn, muchos apuntaron que Donald Trump era su fiel continuador.El conservadurismo de posiciones extremas que defendi Reagan durante sus mandatos se inspir de la experiencia poltica de Barry Goldwater. George F. Will, otro periodista estadounidense premiado con el Pulitzer, lo resumi mejor con una irona: Goldwater gan en el ao 1964, pero tom 16 aos contar los votos.John McCain, el excandidato presidencial del Partido Republicano (perdi frente a Obama en 2008), actual senador por el Estado de Arizona, y una de las figura ms influyentes dentro de la derecha estadounidense, no tiene dudas: Sin Goldwater no habra Reagan: Transform el partido Republicano de una organizacin elitista del Este a un terreno abonado para la eleccin de Ronald Reagan.A la luz de la historia, la reciente eleccin como presidente del desbocado empresario neoyorquino no constituye un terremoto poltico, ni una falla crtica del sistema, o menos, un fruto del azar. A la luz de la historia, y ms precisamente del Partido Republicano, podra decirse sin temor a equivocarse, que sin Barry Goldwater, no habra Donald Trump.Fuente: http://ctxt.es/es/20170208/Politica/11019/Trump-Norman-Mailer-Barry-GoldwaterRonald-Reagan.htm