La Berlinale rescata una miniserie que Rainer Werner Fassbinder hizo para la TV en 1972

Lucha de clases en la pantalla chica

Pgina/12





Los personajes centrales de la telenovela de Fassbinder son operarios de una fbrica.







Irm Herrmann y Hanna Schygulla en "Ocho horas no hacen un da".



Desde Berln - A comienzos de 1972, Rainer Werner Fassbinder tena apenas 26 aos y en slo tres haba filmado quince largometrajes, que finalmente empezaban a ser reconocidos por la crtica y los principales festivales internacionales, a pesar del rechazo inicial que haba provocado aqu mismo en la Berlinale su opera prima El amor es ms fro que la muerte (1969). Pero Fassbinder era plenamente consciente de que su cine -formalmente tan austero como sus presupuestos era apreciado slo por una lite: la misma burguesa a la que l no dejaba de cuestionar. Por eso, cuando la cadena de televisin Westdeutscher Rundfunk (WDR) le ofreci escribir y dirigir una miniserie para su catlogo de producciones familiares, tan populares en la TV alemana de la poca, Fassbinder no dud en aceptar la propuesta. El resultado fue Acht Stunden sind kein Tag (Ocho horas no hacen un da), una experiencia crucial y a todas luces inslita que en estos das, en una flamante versin restaurada, se ha convertido en el gran acontecimiento cinfilo del Festival de Berln.A diferencia de la famosa Berlin Alexanderplatz (1980), que Fassbinder tambin rod para la televisin, Ocho horas no hacen un da era un trabajo olvidado, nada menos cinco captulos de una hora y media cada uno que casi no haban vuelto a verse desde su primera emisin, 45 aos atrs. Pero la Rainer Werner Fassbinder Foundation que dirige Juliane Lorenz, en cooperacin con el Museo de Arte Moderno (MoMA), de Nueva York, exhumaron el material original, rodado en 16mm, restauraron meticulosamente imagen y sonido y lo que ahora vuelve a la luz puede considerarse como la primera -y quizs la nica telenovela marxista de la TV occidental.A priori, el guin escrito por el propio Fassbinder no se aparta de los lineamientos generales que impona la WDR para sus Familienseries, concebidas para su horario central. Esto es, una comedia con una simptica familia en su centro, que en cada emisin deba enfrentar diferentes situaciones, enredos humorsticos y conflictos. Pero lo primero que hace el Fassbinder dramaturgo es acentuar el sentido de pertenencia de esa familia a la ms pura y dura clase trabajadora. El protagonista es Jochen (Gottfried John), un muchacho pintn y entusiasta que trabaja en una fbrica metalmecnica. Comparte un modesto departamento con sus padres y con su abuela (la hiperactiva Luise Ullrich), hasta que se muda con su novia Marion (Hanna Schygulla), empleada administrativa de un peridico local de la ciudad de Kln, donde fue rodada la miniserie.El primer captulo est casi totalmente dedicado a este romance y a los comentarios y reacciones que provoca en el resto de la familia de Jochen. Pero poco a poco, captulo a captulo, Fassbinder va introduciendo cada vez ms el universo social y laboral en el plano familiar. Los compaeros de trabajo de Jochen son tambin sus amigos y con ellos no slo comparte unas cervezas a la salida de la fbrica sino tambin todos los problemas y conflictos que conlleva la jornada laboral, desde las presiones del capataz por cumplir con los plazos de entrega hasta las estrategias de lucha para conseguir un aumento salarial. Que en el quinto y ltimo captulo de la serie, Jochen, Marion y sus amigos dediquen buena parte de su tiempo a comprender y discutir la teora de la plusvala (aunque nunca la nombren como tal) da una idea de por qu la WDR cancel sbitamente el proyecto y nunca se filmaron los tres captulos restantes que estaban previstos.Es notable, sin embargo, el esfuerzo de Fassbinder por contrabandear sus contenidos en un territorio enemigo como era el de la televisin. Si Jean-Luc Godard que haba sido una de sus primeras y mayores influencias estaba dedicado por entonces a romper con el lenguaje cinematogrfico y las convenciones narrativas de la burguesa, Fassbinder por el contrario las abraza con todas sus fuerzas, para ganarse el favor de su audiencia. Quiere y necesita llegar a su pblico, por lo que utiliza todas las herramientas de la gramtica televisiva, desde una msica con violines para resaltar una escena romntica hasta los sbitos zoom a los ojos de sus personajes, cuando enfrentan una situacin crtica. Aqu es ms claro que nunca el influjo del cine del alemn Douglas Sirk, que en Hollywood se apropi de las claves del melodrama para subvertir la ideologa del gnero, una prctica que evidentemente Fassbinder quera probar en su incursin televisiva y luego extendera a toda su obra cinematogrfica.Pero en "Ocho horas no hacen un da" hay tambin, a la vez, en una operacin tan compleja como transparente, un procedimiento inequvocamente brechtiano: a fuerza de exacerbar esos recursos formales -particularmente los elaboradsimos encuadres se produce el famoso efecto de extraamiento que permite distanciarse de los hechos dramticos y por lo tanto tomar conciencia de las situaciones de los personajes. En su afn didctico por exponer crculos concntricos de opresin, Fassbinder no slo vuelve al tema de los, los trabajadores inmigrantes, al que haba dedicado todo un film ("Katzelmacher", 1969) y al que aqu regresa con la subtrama de un obrero italiano que es vctima del desprecio de alguno de sus compaeros. Tambin advierte la discriminacin a la que estn sometidas las mujeres y las personas mayores, a quienes la serie no slo invita a rebelarse sino que tambin les indica el mejor camino para hacerlo.En el caso de las mujeres, la excepcin es el personaje de Marion, de una independencia y una libertad que provienen sin duda de la personalidad magntica de su actriz, Hanna Schygulla, en el esplendor de su talento y su belleza. Fue Schygulla junto a Irm Hermann, otra sobreviviente de la troupe Fassbinder de aquella poca quien subi al escenario de la legendaria sala Volksbhne am Rosa-Luxemburg-Platz para presentar esta gema que pareca perdida en el tnel del tiempo y que ahora en la Berlinale ha vuelto a brillar en todo su esplendor.Fuente: http://www.pagina12.com.ar/20044-lucha-de-clases-en-la-pantalla-chica