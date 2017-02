Sorprende que la misma sociedad machista que utiliza la normalidad para discriminar, abusar y agredir a las mujeres se detenga un da a celebrar el amor, mientras deja que el resto del tiempo pase con la misma violencia que la historia ha hecho posible con cada uno de sus das.



Parece como una excusa, como una sinrazn para darle razn al amor, como una especie de borrn donde lo que importa es la cuenta nueva y no lo vivido hasta ese momento. Soy consciente de que no siempre es as, pero sorprende esa celebracin del amor en un da donde lo que se proclama es el gesto y la escenificacin del momento sobre el compromiso de la relacin.Quizs si nos vamos al origen de este da de los enamorados entendamos mejor su significado en masculino.Antes de nuestra era, en la Antigua Roma, se celebraba la fiesta de Lupercalia dirigida a estimular la fertilidad de las mujeres, la de los hombres, como tantas otras cosas de la masculinidad, no se cuestionaba ni necesitaba estmulo alguno. La celebracin consista en golpear a las mujeres con ltigos de piel de cabra y de perro mojados en sangre de esos mismos animales para, de ese modo, aumentar su fertilidad, aunque ms bien pareca un rito de iniciacin para indicarles que la vida en familia vendra acompaada de esos latigazos verbales y fsicos.En el proceso de asimilacin de las fiestas paganas que desarroll el cristianismo, all por el ao 496, el papa Gelasius I prohibi esa fiesta e instaur el 14 de febrero como da de San Valentn, fecha que con el tiempo fue asociada al amor y a la amistad. Sin embargo, no queda claro que la figura del santo existiera en realidad, se dice que fue uno de los mrtires de Roma ejecutado por casar a los soldados del imperio, a pesar de que el emperador Claudio El Gtico lo haba prohibido por considerar incompatible la carrera de las armas con el matrimonio, aunque no hay una confirmacin histrica sobre la vida del santo.La relacin de ese da con el amor se reforz en 1400, cuando el rey Carlos VI de Francia cre la Corte del amor, bajo la cual organizaba competiciones cada primer domingo de mes y en el da de San Valentn para que los hombres participantes consiguieran pareja. A partir de ese siglo XV se extendi la costumbre de escribir poemas o valentinas entre los enamorados, y en el siglo XIX, en pleno romanticismo, se populariz en Gran Bretaa la comercializacin de tarjetas para las parejas de enamorados, extendindose rpidamente a todo el mundo anglosajn.Como se puede apreciar, el origen del da de san Valentn no deja de ser curioso en su vinculacin al amor, pues por un lado aparece asociado a la violencia contra las mujeres, y por otro a su cosificacin como trofeos en las competiciones del amor, siempre con la satisfaccin de los hombres como objetivo. Y todo ello ha quedado oculto por las palabras huecas y el eco oscuro que levantan al pasar por la gruta labrada en nombre del amor, un 14 de febrero.No es casualidad que cuando el feminismo comenzaba a impactar sobre la sociedad convulsa del XIX y reivindicaba la emancipacin de las mujeres, la respuesta de la sociedad machista fuese contrarrestar la crtica recurriendo a los sentimientos, y potenciar la idea del amor romntico para consolidar en nombre de la identidad y las emociones lo que hasta ese momento haba sido costumbre y tradicin.De ese modo, el papel de las mujeres en las relaciones de pareja pas de ser presentado como una cuestin de necesidad y dependencia, a una decisin tomada por las mujeres desde su terica libertad y dentro de un proceso natural que el propio romanticismo se encargaba de destacar. Una deriva que culmin luego con la exaltacin de esas ideas y valores en la celebracin de san Valentn como da, no de las personas enamoradas, sino como da del amor romntico con todos sus mitos y trucos, como muy bien nos cont Carolina Martn en su San Valentn hace trampas. El problema no es la celebracin del amor, sino el significado que se da al mismo y cmo esos mitos construidos sobre la idea romntica del amor y de la relacin, con su media naranja, con sus celos son amor, con el amor todo lo puede, con los polos opuestos se atraen, con la ausencia de intimidad y espacio propio... son los mismos que hoy llevan a normalizar la violencia de gnero bajo el mito de que quien bien te quiere te har llorar, y hacen a las vctimas responsables de lo que sufren y de tener que resolverlo. Y todo en nombre del amor mientras los hombres siguen con su poder y violencia, eso s, muy romnticos y cargados de flores para la ocasin.Si Valentn hubiera sido Valentina, es decir, si la celebracin del amor sobre el significado que el feminismo y muchas mujeres daban a la realidad en el XIX, cuestionando la falacia de una normalidad de familias perfectas y relaciones idlicas, a pesar de que la violencia formaba parte de ellas, las relaciones se habran configurado de otro modo y hoy celebraramos el amor, pero no la idea de un amor romntico y txico que tanto dao ha hecho a las mujeres.Si Valentn hubiera sido Valentina hoy celebraramos el amor y la relacin basada en el compromiso, en el respeto, en la convivencia, en la corresponsabilidad, en la libertad, en la felicidad como proyecto comn y lo comn como encuentro de subjetividades porque hoy sera la Igualdad quien definira esas relaciones.Y algo falta en ese modelo de amor cuando en la sociedad y entre la juventud an prevalece esa idea de amor romntico con todos los mitos que permiten establecer relaciones de poder en las que la violencia forma parte de su normalidad, hasta el punto de que muchas mujeres maltratadas llegan a decir lo de, mi marido me pega, pero por lo menos le importo.Y lo que en verdad falta es Igualdad para disolver hasta la nada el modelo machista de relacin y las identidades que llevan a l.Si Valentn hubiera sido Valentina ya lo habramos conseguido.