El tiempo es muy importante, quizs es la mas importante de todas la magnitudes. Incluso para la economa.

Los cubanos, adems, hemos adoptado una manera especial de referirnos al tiempo a travs de gerundios, o sea, con las terminaciones ando e iendo.

En realidad no fue en Cuba donde por primera vez o emplear esas terminaciones con el propsito de indicar algo de duracin indefinida. Fue en un pas de frica, donde un colega local me dijo: Camarada Juan, aqu nosotros decimos que el trabajo no es para hacerlo, sino para irlo haciendo.

Ms de treinta aos despus, me sorprend al ver cunto ha florecido en Cuba el uso del gerundio, en especial en la economa. Expresiones como estamos haciendo, se est trabajando, se est estudiando, se est proponiendo, estamos buscando pueblan informes y expresiones pblicas de casi todos los orgenes. Se han convertido en una especie de moda, ms bien de plaga.

Para la economa, como para la vida, el tiempo es el factor ms escaso. Es intangible, no retorna y, generalmente, no tenerlo en cuenta de manera adecuada tiene costos. El gerundio, sin embargo, nos trasmite la idea de continuidad, nos hace sentir que el tiempo no pasa, que somos de alguna manera dueos del tiempo, que podemos manejarlo a nuestro antojo, aunque el tiempo se nos vaya de las manos como la fina arena que an tenemos en alguna de nuestras playas.

La economa y el uso del gerundio se relacionan estrechamente porque el tiempo cuesta y no solo dinero. Por eso es tan importante no solamente hacer las cosas en el tiempo adecuado, sino tambin, cada vez que se pueda, adelantarse al tiempo.

Les pondr un ejemplo muy evidente. Hoy cuando no solo desde la teora econmica se reconoce que el acceso al conocimiento resulta fundamental para el desarrollo, nuestro pas tiene un ventaja comparativa indiscutible. Es un logro alcanzado en el tiempo que haba que alcanzarlo. No es lo mismo haber resuelto el problema del analfabetismo cuando se resolvi que estar trabajando para solucionarlo. El gerundio como prctica, quizs nos hubiera llevado a tener todava personas analfabetas en Cuba, como an las hay y en abundancia en muchos pases de este planeta. Alguien puede calcular ese costo?

Hoy tenemos una ventaja competitiva, adquirida a partir de las polticas educacionales y sociales que implement la Revolucin Cubana desde inicio de los aos 60, que nos sita por delante de casi todos nuestros pases vecinos y hace a nuestro pas atractivo a los ojos de quienes quieren invertir en Cuba. Pero no aprovechar en el tiempo adecuado esa ventaja, seguir estudiando cmo sacar provecho de una caracterstica tan decisiva puede llevarnos a perder esa ventaja, ya sea porque otros nos igualen (quizs lo ms difcil), o porque no logremos a tiempo crear las condiciones / los incentivos para conservar lo que ya tenemos. Cunto, en este caso, hemos perdido y perderemos gracias al uso extendido del gerundio?

En el mbito del desarrollo el tiempo es una pieza clave, primero que todo porque es un proceso por lo general que se hace efectivo en el mediano o largo plazo. No se cambian las estructuras econmicas de un pas en un plazo corto de tiempo, esa es ya una verdad aprendida. No se crean las condiciones necesarias para saltar desde el subdesarrollo al desarrollo en unos pocos aos; eso tambin es verdad. Sin embargo, el tiempo es un factor esencial, pues mientras en los procesos sociales la contabilidad del tiempo puede llevarse en siglos, la vida de los seres humanos se contabiliza en dcadas.

Por eso es importante hacer crecer el PIB a una tasa determinada y no a otra. Si lo hacemos como hasta ahora, a menos del 3 por ciento anual, demoraremos dcadas seguro que ms de cuatro en lograr la prosperidad visionada. Mis estudiantes, los que se graden este ao, vern la prosperidad anunciada a los 64 aos de sus vidas, de esta vida que es la nica que tienen. As que mientras seguimos discutiendo en qu consiste la prosperidad (algo sin duda necesario tambin), mis estudiantes tendrn que tomar decisiones cruciales. Nuevamente el tiempo se convierte aqu en un factor crtico y el gerundio en la peor manera de conjugarlo.

Y para desarrollarnos, lo nico que no puede faltar son personas. Sin ellas, el esfuerzo del desarrollo es imposible, sin ellas ese esfuerzo no tiene sentido. Veinte aos es el tiempo que demora nuestro pas en obtener una persona de alta calificacin (12 de estudios primarios y medios, cinco de estudios universitarios, y al menos tres de prctica para adquirir las habilidades requeridas).

Mientras que veinte aos en la contabilidad de la historia de la Humanidad es irrelevante, en la contabilidad del tiempo de los seres humanos es al menos la cuarta parte de su perodo til. Y a pesar de que Carlos Gardel afirmara lo contrario en aquel famoso tango, veinte aos es algo.

Alcanzar el desarrollo lleva tiempo, no puede ser entendido como un asunto de corto plazo, pero el desarrollo no puede ser lo mismo que el horizonte, esto es, esa lnea imaginaria que se aleja de uno en la medida que nos acercamos a ella. El desarrollo, la prosperidad, deben ser tangibles y alcanzables en un plazo razonable de tiempo, debe ser tocable da a da. El desarrollo debe ser una meta de largo plazo que todos los das pueda ser tocado, disfrutado, percibido; que todos los das gener esperanzas en un futuro alcanzable, sin un gerundio que prorrogue infinitamente el propsito .

Hoy que buscamos ansiosamente las fuentes de crecimiento necesarias para salir del estancamiento econmico de 2016, que miramos hacia la inversin extranjera como una de las soluciones no solo de corto plazo, debemos entender que los dos principales recursos recursos para crecer, son el tiempo y la calidad de las personas que habitan nuestros pas. El sapiens cubanensis, es una especie que debemos conservar para todos los tiempos, quizs aqu si valdra el gerundio, aunque prefera otra conjugacin, por ejemplo lo hemos conservado o mejor aun lo seguiremos conservando.

Crear oportunidades para que nuestra poblacin, toda, emplee los conocimientos y habilidades adquiridos, en cualquiera de los sectores (estatal, cooperativo, privado) es decisivo para construir el pas que queremos. Pero hay un tiempo para todo.

Sin personas no tendremos pas, sin personas realizadas no tendremos un pas prspero. Seguir estudiando, continuar trabajando por crear esas condiciones nos diluye el horizonte temporal, nos ubica en un tiempo infinito. Sera mejor desterrar el gerundio.

