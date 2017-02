Entrevista a Ivn Carrasco, miembro de la mesa poltica del Frente Amplio y dirigente del Partido Igualdad

"El Frente Amplio debe ser un instrumento de unidad del Pueblo en Lucha"

1. Pregunta : Ivn, eres socilogo y ex dirigente de Andha Chile y, por qu no decirlo en forma de homenaje a tu padre y a la tradicin revolucionaria, eres hijo de Jos Carrasco (Pepone) dirigente del MIR asesinado por Pinochet, el periodista e inolvidable luchador contra la dictadura cvivo-militar. Adems eres, junto con otras y otros dirigentes populares, fundador del Partido Igualdad. Lo que para algunos son tiempos tumultuosos, de descalabro de la poltica reida con la tica, para los militantes como t son tiempos de accin y reflexin, con miras a la organizacin del pueblo. Empecemos por un balance corto: qu lecciones sac Igualdad de la campaa pasada con Roxana Miranda, cuando hubieron dos candidaturas populares?

Ivn Carrasco : Leopoldo, te agradezco el homenaje a mi padre. La primera gran leccin es que es muy complejo y difcil desarrollar el proceso de unidad necesaria de las fuerzas transformadoras en medio, o casi en medio, de un proceso electoral. Esto porque las fuerzas que concurren a la unidad y que ya tienen sus candidatos definidos, muchas veces estn ms preocupados de bajar al candidato competidor que de sentar las bases slidas para la unidad. A nuestro juicio eso fue lo que pas en la eleccin pasada, donde lamentablemente la unidad tan nombrada no pasaba de ser mecanismos para bajar al otro candidato, a punta de zancadillas y malas prcticas, ms que procesos de confluencia real.

Hay que comprender que la unidad de la izquierda y de las fuerzas transformadoras es un valor importante, pero su importancia y valor radican en que es un medio para alcanzar justamente las transformaciones que Chile necesita. Entonces, cuando ese proceso se enturbia o queda claro que dicha unidad no va para ningn lado, sino solo a ms quiebres, personalismos y dispersin sin claridades estratgicas, en esas condiciones, lo ms adecuado es garantizar la perspectiva estratgica. Y para nosotros eso era instalar una opcin poltica de los pobres, de los excluidos, de los empobrecidos por este sistema capitalista. Una opcin revolucionaria nacida genuinamente desde el pueblo en lucha. Creemos que esa opcin estuvo muy bien representada por Roxana Miranda. El orgullo plebeyo, la radicalidad desde abajo, el perderle el miedo y el respeto a la institucionalidad construida por los ricos y poderosos, el llamado a la lucha, la convocatoria a que los pueblos se alcen. Estos elementos no estaban garantizados en la unidad que se articulaba en torno al otro candidato (Marcel Claude). Por esa razn, nuestro partido no concurri a ese proceso de unidad. Evaluamos que no concurran las condiciones mnimas para garantizar que de ah saldra un avance para el pueblo y sus luchas. Pero esos elementos s los entreg nuestra campaa a los pueblos de Chile. Y estamos orgullosos de eso.

En vista de lo anterior, nosotros empezamos a insistir, desde mediados del ao 2016, en que el proceso de unidad para enfrentar la coyuntura electoral de este 2017 deba empezar ya. En Julio del ao pasado entregamos una carta por la unidad de las fuerzas polticas transformadoras a todos los grupos polticos, donde proponamos un itinerario de reuniones y avances. Pero no recibimos respuesta. Recin en octubre se empezaron a realizar algunas bilaterales donde insistimos en la necesidad de iniciar conversaciones en torno a la unidad; que eso no poda quedar para despus, porque en medio de un proceso de campaa iba a ser imposible ponerse de acuerdo en temas de fondo. La primera reunin de lo que ahora se conoce como Frente Amplio, donde participan de verdad un arco amplio de fuerzas polticas (aunque evidentemente an faltan muchas ms), recin se dio el 14 de diciembre.

2. Pregunta: En breve, cmo ven la situacin poltica desde el Partido Igualdad?

Ivn Carrasco : Creemos que la situacin poltica del pas es favorable para las fuerzas revolucionarias y anticapitalistas. Si bien es cierto que, comparado con los aos 2011-2012, hay un evidente reflujo de la lucha social y popular en general, tambin es cierto que los partidos de la burguesa no han logrado rearmar una poltica que los legitime ante el pueblo. Toda la estructura construida en esta seudo democracia se resquebraja. El sistema de partidos entra en una crisis enorme. Todo lo que hace algunos aos pareca slido hoy se cae a pedazos. El pueblo y los ciudadanos ya no les creen a los que hasta ahora mandaban sin contrapeso. Los partidos de los ricos y de la gran burguesa ya no pueden mantener la dominacin como antes. Para muestra de esto basta ver lo pattico del apoyo a Lagos; o que muchos partidos que tienen enormes recursos, diputados, senadores, ministros, que son gobierno, apenas pueden conseguir las firmas para mantener su legalidad; los enormes niveles de abstencin, o que los partidos del sistema hayan perdido varios millones de votos.

Ahora bien, este escenario, si bien es favorable para las fuerzas transformadoras, no garantiza nada. De hecho, si las fuerzas revolucionarias no actuamos con prontitud, osada e inteligencia, puede ser posible que en este escenario surjan fuerzas de derecha populistas, neo-facistas, o simplemente algn nuevo personaje con un discurso crtico pero que en el fondo no sea ms que un embaucador para engaar al pueblo y mantener todo igual. Ya se ha visto.

Por otra parte, se viven procesos muy importantes y que reflejan el avance de las fuerzas transformadoras en la consciencia de la gente. Ejemplo de stos son la alta valoracin ciudadana que tienen diputados que vienen de las luchas estudiantiles como Gabriel Boric y Geogio Jackson, que han mantenido una postura clara de oposicin al gobierno de la Nueva Mayora; las enormes marchas contra las AFP en todo Chile; el gran apoyo que tienen en la poblacin temas como la recuperacin de los recursos naturales, terminar con las garras del mercado en los derechos sociales; el apoyo a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitucin; el gran apoyo ciudadano a las demandas del pueblo mapuche; etc.

En resumen, es un momento de crisis, transformacin y cambio. Nuestra labor es que esos cambios sean en una perspectiva revolucionaria y anticapitalista. Para ello necesitamos que el pueblo, los trabajadores, los empobrecidos por este sistema, construyamos una mayora social y poltica en Chile que encabece, garantice y sostenga organizativamente, la lucha por las transformaciones .

3. Pregunta: Por qu formar el Frente Amplio? Cul es la visin del Partido Igualdad con respecto al Frente Amplio; es un mero acuerdo electoral, un partido-movimiento programtico con miras a la transformacin social ....? Cmo vincularse con el pueblo y los trabajadores y otros movimientos sociales? Se es democrtico-antineoliberal y anticapitalista o los dos primeros solamente, y por qu? Cabe desarrollar un eje ecologista y feminista en un pas saqueado por las grandes empresas y en vas de destruccin, con los derechos de gnero conculcados y la violencia latente hacia las mujeres en las Fuerzas Armadas del Estado? Y quines pueden participar en l?

Ivn Carrasco: Desde nuestro punto de vista, el Frente Amplio debe ser un espacio de unidad social y poltica de largo aliento, que se plantee 3 objetivos claros: i) construir las condiciones electorales y de unidad social y poltica para ser gobierno y tener una mayora parlamentaria; ii) impulsar la construccin del poder popular y ciudadano que sostenga la lucha desde abajo por las trasformaciones revolucionarias que Chile requiere; iii) impulsar en todos los frentes de lucha (esto es desde el Estado, contra el Estado y sin el Estado), un programa transformador, surgido de las reivindicaciones ms sentidas de nuestro pueblo que d respuesta a la explotacin y a las opresiones de gnero tambin; a nuestro juicio, en las actuales condiciones sociales y econmicas chilenas y mundiales, no puede ser sino un programa de claro corte anticapitalista (ya sea se le nombre as o de otra manera). Programa que debe hacerse cargo tambin de las otras formas de opresin, como la de los deudores, de los sin vivienda, de las mujeres, de las comunidades violentadas por las llamadas catstrofes naturales que son formas de negligencia del Estado posdictadura ante la voracidad empresarial.

En este sentido, como partido creemos que los diputados, alcaldes, concejales, etc., elegidos por el FA deben ser un puntal de la luchas sociales en sus territorios. No nos sirven autoridades que tengan un discurso radical pero que en su prctica hagan lo mismo que los polticos del sistema. Por eso estuvimos de acuerdo en el prale que se le hizo al senador Navarro. No se puede construir lo nuevo con las viejas y maosas prcticas. Nuestras autoridades electas deben ser los primeros y ms resueltos organizadores de las luchas en sus territorios, los mejores ejemplos de las nuevas formas de hacer poltica, ejemplos de unidad, de transparencia, de humildad, disposicin colectiva, de organizacin desde la base, de lucha resuelta y consecuente.

Y para lograr los objetivos sealados, creemos que es necesario que en el Frente Amplio concurran el mximo de partidos y movimientos sociales que adscriban a los principios que el FA ha construido en estos 2 meses de debate. Estos son: ser una fuerza que tiene como objetivo superar el sistema neoliberal e instaurar en Chile un sistema social y poltico que garantice una democracia plena, justicia, libertad, igualdad y el conjunto de los derechos sociales e individuales de los chilenos; ser una fuerza independiente y opositora al duopolio conformados por la derecha y la Nueva Mayora; ser una fuerza que no est vinculada ni al servicio de empresarios ni a grupos econmicos y donde todos sus miembros tendrn independencia del poder empresarial, de sus dineros y su corrupcin; ser una fuerza que construya la unidad en la diversidad, y su organizacin, programa y lineamientos polticos se construirn con vocacin participativa, democrtica, plural y respetuosa de las minoras.

En trminos polticos, creemos que el FA debe ser la confluencia de fuerzas sociales y polticas de carcter revolucionarias y anticapitalistas con fuerzas reformistas o reformadoras consecuentes. Esto es, una confluencia de fuerzas que creemos en la construccin del poder del pueblo y los trabajadores y en un horizonte emancipatorio que implica la superacin del capitalismo y del estatismo como objetivo, con fuerzas sociales y polticas que se plantean las transformaciones programticas acordadas y que estn dispuestas a pelearlas hasta el final, sin negociar ni rendirse frente a los partidos del duopolio. En este sentido todas las luchas por la felicidad humana caben en el FA y sus puertas estn abiertas.

Si ese espacio de unidad social y poltico somos todos capaces de mantenerlo vivo en el largo plazo, creo que es posible que se haga realidad nuestra consigna de que el pueblo mande!

4. Pregunta: En qu punto estn las conversaciones con las otras orgnicas? Liberales pro-mercado caben en el FA? Es un partido instrumental de izquierda-reformistas, algo as como lo fue el PPD?

Ivn Carrasco : Ha habido harto debate sobre la participacin el partido Liberal en el Frente Amplio. Ellos plantearon 2 temas durante las conversaciones de conformacin del FA: uno era que el Frente Amplio no se declarara de Izquierda y el otro que no llevara candidato presidencial. En el primer punto hubo acuerdo en el FA de que ste no era solo un frente de izquierda, sino un frente por las transformaciones que asumiera un perfil mucho ms amplio, que por supuesto incluyera a fuerzas sociales y polticas claramente de izquierda, pero tambin a otras que no se identifican con la izquierda, pero s con sus principios, con un programa de transformaciones o con luchas sociales puntuales. En ese debate la totalidad de las fuerzas del FA estuvimos de acuerdo. Nosotros en particular tambin creemos que las luchas por la transformacin superan con creces a la izquierda, son luchas de todo un pueblo. De hecho hay organizaciones sociales que luchan por la vivienda, por un salario digno, o por temas ecolgicos, de gnero, o por terminar con las AFP, cuya base social es muy amplia, no necesariamente de izquierda y dan una pelea muy consecuente. Esa fuerzas sociales tiene que estn en el FA, por lo tanto no podemos ponerle barreras de entrada ideolgicas. Lo importante es que si estn de acuerdo con la poltica del Frente Amplio, su programa y sus principios, deben estar en l. En este sentido, el Partido Liberal ha manifestado su total acuerdo con lo que hasta ahora se definido.

Sobre el tema del candidato presidencial el Frente Amplio defini que s o s debemos llevar candidato presidencial. Esto se acord en el encuentro del 21 de enero y se ratific en el ampliado del 11 de febrero. Frente a esto, el partido Liberal manifest que se sumaban a lo acordado por mayora en FA. As que debo decir que la convivencia con el partido Liberal hasta ahora dentro del FA ha sido muy armoniosa.

5. Pregunta: Entonces el FA llevar candidato presidencial; cmo se definir?

Ivn Carrasco : S, llevaremos s o s candidato. El acuerdo es que se definir en primarias legales. De no poder hacer primarias legales, ya sea porque no hay ninguna fuerza con la capacidad legal para inscribir primarias el 2 de mayo, entonces se buscar otro mecanismo democrtico y participativo para escoger el candidato.

Una vez definido el candidato, se buscar la mejor manera de resolver los temas legales para presentarlo.

5. Pregunta: Cmo se han definido los candidatos como Cuevas, Carla Amtmann, Figueroa, Javiera Parada y otros que ya se anuncian? Pareciera haber sobre representacin del Movimiento. Estudiantil, pero y los otros movimientos sociales, los trabajadores, las mujeres?

Ivn Carrasco : Cada fuerza poltica y social que participa en el FA tiene todo el derecho de anunciar a quienes pretenden llevar de candidatos en cada distrito. Lo claro es que el acuerdo del FA es que dichas candidaturas no sern acordadas en una mesa poltica cupular sino que sern emanadas de los territorios de base del FA. Por tanto, como bien han dicho todos, los que se presentan son pre-candidaturas a ser ratificadas en los territorios. Adems hemos acordado que, de haber ms candidatos que cupos, se harn primarias para dirimir.

Adems, con los ltimos acuerdos en lo organizativo, el Frente Amplio se va a abrir y se van a sumar muchos ms movimientos polticos y sociales que seguramente tambin levantarn sus precandidatos. Y estoy seguro que se levantarn ms obreros, pobladores, campesinos, feministas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, minoras sexuales, pueblos originarios. Toda la gama y diversidad de los pueblos en lucha. En el FA hay espacio para todos porque es un instrumento poltico y organizativo de todo el pueblo, no solo de un sector.

6. Pregunta: Cules son los puntos programticos clave que el Partido Igualdad defiende, de partido, de gobierno en el Frente Amplio?

Ivn Carrasco: En primer lugar hay que dejar en claro que el programa del Frente Amplio se elaborar desde las bases, en un proceso de participacin directa de la gente en cada comuna. No ser un programa elaborado entre 4 paredes por un grupo de expertos. Lo que emane de ese proceso de base ser el programa comn que defenderemos todos.

Tambin hay que entender que el programa refleja no solo lo que cada partido o movimiento desea. No es una lista de supermercado. El programa refleja la amplitud de la fuerza que quieres construir, la profundidad y radicalidad de los cambios y hasta donde ests dispuesto a llevar la lucha. Por tanto los programas van variando de acuerdo a cada etapa de la lucha entre las clases. En ese sentido, un programa es una herramienta de unidad, de movilizacin y de lucha. O sea, un programa es una herramienta de la poltica.

Ahora bien, cada organizacin que compone el FA tiene el derecho de plantear, al interior de este proceso, sus propuestas para que sean conocidas y debatidas. Nosotros impulsaremos temas que para nosotros son bsicos si queremos cambiar Chile, propuestas como terminar con las AFP e instalar un sistema de reparto, hacemos nuestro la propuesta que No ms AFP ha hecho. Creemos que los derechos sociales bsicos como educacin, infancia, salud, deporte, previsin social, trabajo digno, vivienda, seguridad social; etc. deben ser garantizados por el Estado. Proponemos impulsar una Asamblea Constituyente va decreto presidencial, lo que permite convocarla sin los qurums parlamentarios. Estamos por la recuperacin de todos los recursos naturales y de las empresas de servicios bsicos, para que puedan ser administrados por el pueblo a travs de procesos democrticos que garanticen eficacia, calidad, eficiencia y reparto justo de las riquezas producidas en la sociedad. Estamos por instaurar un nuevo modelo productivo, sobre la base de impulsar un rea de Economas alternativas, solidarias, no capitalistas, esto es no regidas por el lucro, la explotacin de los trabajadores, la degradacin del medio ambiente, el abuso a los consumidores. S regidas o basada en el cooperativismo, la asociatividad, la democracia de los productores, trabajadores, consumidores y ciudadanos, que garantice la reparticin democrtica de las riquezas producidas. Que garantice tambin la sustentabilidad, el respeto a los derechos de los trabajadores/as, la conservacin de la biodiversidad, el bienestar animal y el Buen Vivir. Estamos por una modernizacin y transformacin del Estado y del sistema poltico, sobre la base de garantizar una democracia plena, participativa y vinculante; descentralizacin regional y social, la redistribucin y dispersin del poder en la sociedad democrticamente organizada; por un Estado plurinacional con autonoma de los pueblos originarios.

En trminos de largo plazo, nosotros ponemos el acento no solo en las transformaciones de las estructuras o las instituciones, sino en el objetivo que nos parece de fondo, que es la felicidad y dignidad de los pueblos, la libertad de los oprimidos, la emancipacin de los trabajadores. Para esos objetivos, creemos que es vital superar el capitalismo y el estatismo como formas de produccin social. El estatismo no significa socialismo, ni significa liberacin ni soberana de los pueblos. Basta ver la experiencia del socialismo burocrtico real para darse cuenta de ello.

Por eso, a mi parecer, el criterio que debe guiar la elaboracin programtica en cada periodo de lucha es la creacin del poder efectivo de la sociedad en la conduccin de su destino. Participacin y soberana democrtica de los pueblos, luchar contra todo tipo de burocracia y castas opresoras, instaurar el poder popular y la democracia participativa. Esto es, instaurar el poder de la sociedad democrticamente organizada desde la base en todas las instituciones de la repblica. Por tanto nuestra consigno no es ms Estado, sino ms poder popular, ms poder de la sociedad democrticamente organizada. O sea, que el pueblo mande. Por eso, la transformacin del Estado es vital para cualquier proceso realmente revolucionario.

7. Pregunta: Habr congresos de fundacin con debates estratgicos o es muy precario todo an?

Ivn Carrasco: En este punto hay que comentar que recin el pasado 11 de febrero se cerr un ciclo que se inici el 14 de diciembre con las primeras reuniones del FA. En estos 2 meses las fuerzas que concurrimos a su conformacin llegamos a acuerdos bsicos, como que iremos juntos a las elecciones parlamentarias y presidenciales este ao; nos pusimos de acuerdo en que la unidad bsica de organizacin del Frente Amplio sern las comunas y los espacios naturales de organizacin de la gente en la base; que garantizaremos la soberana de los territorios en su deliberacin; que el programa del FA se elaborar en procesos soberanos y democrticos de base; que de los territorios emanaran los candidatos al parlamento; que tendremos un candidato presidencial nico; que el FA estar compuesto por partidos, movimientos organizaciones sociales en igualdad de condiciones, de deberes, derechos y requisitos; que su orgnica ser flexible y diversa; que sus principios programticos son de claro carcter de transformacin profunda de la realidad que vivimos, que lucharemos por una Asamblea Constituyente y por terminar con las AFP, por un nuevo modelo de desarrollo econmico, por construir un nuevo tipo de Estado, etc. Es harto para apenas 2 meses. Esto indica que las fuerzas que concurrimos al FA, a pesar de nuestras evidentes diferencias, tenamos mucha ms sintona que la que creamos.

Hay que decir que en esta primera etapa los acuerdos fueron construidos por las fuerzas polticas que iniciamos este proceso. Pero no para cerrarlo o llevrnoslo para la casa, sino para garantizar que hay un acuerdo poltico slido de estas fuerzas y que no nos bamos a quebrar al primer problema. Esa etapa est asegurada, el FA va a llegar unido a las batallas de este 2017 y eso le da confianza y seguridad a los dirigentes y organizaciones sociales de todo el pas de que esta herramienta de unidad estar a su disposicin.

La etapa que viene ahora es que el FA se debe abrir a todos y entre todos definir las prximas tareas y procesos polticos.

Lo concreto ahora es que hay que hacer un llamado a participar en el proceso de elaboracin programtica desde la base que se iniciar a mediados de marzo. Esa ser la primera gran asamblea de participacin ciudadana y popular en las comunas que se impulsar. Sern abiertas a todos los que quieran dar su opinin y juntarse con otros a soar el Chile que queremos.

Nosotros como Igualdad propondremos realizar a la brevedad posible un prximo encuentro amplio del Frente Amplio para ir definiendo las futuras tareas, ya sean organizativas o polticas, donde se integren plenamente todas las fuerzas que quieran ingresar en plenitud de derechos y obligaciones.

8. Pregunta: Hay quienes, y por diferentes razones, tanto desde la Izquierda bien intencionada como desde la derecha duoplica insidiosa, dicen que el Frente Amplio es una tentativa lanzada de arriba, que huele a lo puro cupular-electorero y que es manejado por Boric y Jackson.

Ivn Carrasco: Boric y Jackson son tremendos activos del Frente Amplio. Son un referente para la sociedad chilena. Pero el FA es mucho ms, son miles los que se organizan en la base para luchar por otro Chile. Y ah est la fortaleza estratgica del FA, eso nunca hay que olvidarlo, y estoy seguro que ambos diputados, como provienen de las luchas sociales enormes que lideraron, lo saben y actan en consecuencia.

9. Pregunta: Cmo pueden y podrn expresarse el pueblo y los trabajadores en los territorios; habrn crculos, bases del FA, asambleas del FA ...? Cmo impedir que sea una experiencia cupular ms?

Ivn Carrasco: Como explicaba antes, el diseo orgnico y participativo ya est ms o menos claro, se basar en las unidades comunales. Hay una comisin de territorio y organizacin que deber coordinar esos espacios. Una vez que esos espacios se creen debern coordinarse en los distritos para la coyuntura electoral. Estamos e n un principio usando internet para que la gente se inscriba. La pgina es http://www.frente-amplio.cl . Las personas que sean parte de un movimiento social o poltico o los ciudadanos que no estn organizados tienen todo el derecho de participar en los espacios de organizacin del FA. Ya hay ms de 30 comunales que se han conformado y siguen creciendo semana a semana.

El partido Igualdad se ha dado la tarea de convocar en todas las comunas y territorios donde tiene presencia a todas las fuerzas vivas, ya sean organizaciones polticas o sociales, para construir FA en cada comuna. Nuestro concepto es que el FA sea mucho ms que la suma de las 11 organizaciones polticas que estn en la mesa poltica. En nuestro concepto, el FA debe ser un instrumento de unidad del Pueblo en Lucha. En eso pondremos todo nuestro empeo.

Entrevista realizada por Leopoldo Lavn Mujica, Santiago, 14 de febrero del 2017

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.