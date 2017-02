Entrevista a Carlos Pstor

Grandes grupos econmicos: la dcada ganada

"Los grupos econmicos en el Ecuador", de Carlos Pstor, revive el tema en un libro que, luego de 25 aos, vuelve a topar la cuestin en ese formato. Su investigacin actualiza clsicos como el texto de Luis Fierro, "Los grupos financieros en el Ecuador", de 1991, pero adems integra el componente poltico de la actual coyuntura y de cmo este gobierno, autodenominado socialista del siglos XXI, ha determinado sus polticas pblicas para favorecer la acumulacin de capital y riqueza en manos de los grandes grupos econmicos.

Portada del libro de Carlos Pstor Pazmio.

Uno de los temas que en la campaa no se tratan es el de la hperconcentracin en la economa ecuatoriana. La presencia hegemnica de grandes grupos econmicos en casi todos los sectores de la economa del pas no es abordado por ninguno de los candidatos, incluso el de Alianza PAIS o la candidatura del general Paco Moncayo, asociada a la izquierda no corresta.

Pero en medio de la campaa, se dio el lanzamiento de una investigacin de maestra de Carlos Pstor, un politlogo y doctorando del Programa Ph.D en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simn Bolvar. El libro, editado por Ediciones La Tierra, se llama Los Grupos Econmicos en el Ecuador. Es la primera vez que se vuelve a abordar este tema entre la academia ecuatoriana, desde la publicacin de Luis Fierro Carrin, Los grupos financieros en el Ecuador, en 1991, editado por el CEDEP. Han tenido que pasar 26 aos de esta publicacin, que ya es un clsico en el tema, para que un intelectual ecuatoriano aborde un hecho que ha marcado el recorrido de la economa nacional. El tema no es muy estudiado por los intelectuales ecuatorianos. Antes de Fierro, fue Guillermo Navarro quien en 1976 haba publicado un estudio similar. Sin embargo, Pstor y Fierro citan trabajos como los de Pablo Ospina, Decio Machado, Mario Unda, Alberto Acosta, Pablo Dvalos y otros todos de bases marxistas en diversas revistas y publicaciones colectivas respecto al tema.

En el resumen de la investigacin, Pstor cita al economista y militante histrico del socialismo ecuatoriano, Jos Moncada Snchez, "la actividad econmica del Ecuador depende de un contado nmero de grupos econmicos, industriales, financieros, agroexportadores, comerciantes, que son los que dominan la economa nacional, los que en definitiva deciden qu debe exportarse, importarse, consumirse. Son los que en un plano ms amplio, ejercen significativa influencia sobre la vida poltica del pas".

Y es Luis Fierro, quien en la presentacin del texto, seala que "en la ltima dcada de gobierno de Alianza Pis, si bien se ha utilizado la retrica como la del socialismo del siglo XXI y revolucin ciudadana, en la prctica el proceso de fortalecimiento del capitalismo monopolista de Estado, y de los grupos financieros, se ha acelerado y fortalecido. Si bien durante los aos de auge del precio internacional del petrleo, la participacin del Estado en la economa aument, los grupos econmicos tambin se han visto fortalecidos, con excepcin de un par de grupos (Isaas, Noboa) y se han visto sujetos a expropiaciones y juicios. Pero otros han tenido un apogeo, destacndose entre ellos los grupos Wrigth (Corporacin Favorita), Eljuri, NOBIS (Isabel Noboa), Hidalgo & Hidalgo y otros grupos vinculados al comercio interno y la construccin".

La participacin de los grupos econmicos identificados por el Servicio de Rentas Internas, SRI, aumenta del 48% del PIB en el 2013 al 57% en el 2015, "evidenciando un alto nivel de concentracin y centralizacin del capital en el pas (mayor al encontrado en los aos 70 por Navarro y en los 80 por Fierro)".

En Los grupos econmicos del Ecuador, Pstor hace un recuento histrico de la conformacin de los grupos en el pas, desde la dcada de los 70 hasta la fecha y hace una lnea de tiempo de los principales grupos que concentran sus capitales en la economa ecuatoriana, de acuerdo a una publicacin de la revista Forbes, del 2015.

En este informe, el grupo Noboa (lvaro Noboa Pontn) sigue manteniendo su hegemona en el pas a pesar de los contenciosos tributarios con el Estado en el gobierno de Rafael Correa. Uno de estos deriv en la incautacin y prdida para el grupo de la hacienda bananera La Clementina, de 12.000 hectreas. Sin embargo, el grupo mantiene 72 empresas activas, segn el ranking del SRI del 2015. Pese a sus limitantes, el grupo controla el 4% del mercado mundial de banano y sus intereses van desde las ramas agroindustrial, agroalimentaria, mobiliaria y automotriz. De hecho, de acuerdo al ente estatal, en el mercado interno la empresa que ms ha ganado del grupo Noboa es Truisfruit, en Guayas, duea de la marca Bonita Banana.

Los otros seis grupos ms poderosos del Ecuador, son, segn la investigacin, grupo Pichincha, grupo Eljuri, grupo NOBIS, grupo Wrigth (Supermaxi), grupo Czarninsky (Mi Comisariato) y el grupo Pronaca, en ese orden. Este ltimo, por ejemplo, controla el 45% del mercado de pollos en el pas, de acuerdo a la investigacin de Pstor. Los datos agregados se refieren, adems, a grupos econmicos segmentados por sector, en los cuales ejercen el poder del mercado en las reas de la construccin, el acero, la cerveza, las bebidas no alcohlicas, la distribucin de medicamentos, el mercado de la salud, la produccin de leche, la venta al detal (supermercados)...

Pstor, en sus conclusiones, cita algunos ejemplos de grupos que se han beneficiado de las polticas econmicas y sociales y de la relacin poltica con el gobierno de la revolucin ciudadana. "Para el caso de La Favorita (grupo Wrigth o Supermaxi), solo en el 2015 sus inversiones en el extranjero llegaron a 15 millones de dlares, su diversificacin es hoy tan grande que han incursionado en inversiones hidroelctricas. Pronaca no se queda atrs, su principal rama econmica sigue siendo la agropecuaria y ha crecido desde su fundacin. Cada ao sacan de 15 a 34 nuevos productos que compiten en el mercado, ahora incluso en bebidas gaseosas con la marca liki. Al mismo tiempo podemos ver que aparecen nuevos grupos, algunos son multinacionales como el caso de Holcim, que lleg en el 2004 y a partir del 2007 ha crecido considerablemente. En el 2011 lleg a ocupar el puesto nmero 13 en el ranking de las empresas ms grandes del pas. En el 2013 lleg al puesto seis y desde el 2014 hasta hoy se mantiene como la cuarta empresa de mayores utilidades en el pas. Al tiempo que crece esta empresa, las tareas de construccin promovidas por el gobierno han sido muy grandes. Para entrar en lo que el gobierno llam cambio de matriz productiva, esta empresa moderniz su planta de cemento en Guayaquil, con una inversin de 400 millones de dlares. Con esto ampliaron su capacidad a 10.700 toneladas de clnker (la principal materia prima de la que se obtiene el cemento) por da".

Cervecera Nacional, irnicamente ya no tan nacional. Fue comprada por el grupo transnacional Bavaria. En el 2002 la empresa es vendida y en el 20065 se fusiona con el grupo SABMiller. Fruto de la fusin con la trasnacional Ambev, controla el 98% del mercado nacional de la cerveza industrial.

ENTREVISTA

Carlos Pstor: El Gobierno ha trabajado en funcin de los grandes grupos econmicos

Cmo empieza tu inters particular por los grupos econmicos en el Ecuador?

Es una inquietud que la tuve desde el pregrado, sobre todo desde el debate de la Ley de Tierras y cmo estos grupos inclinaron la balanza en la elaboracin de artculos a su favor. Un primer acercamiento es desde el tema rural. En la especializacin de Cambio Climtico, que estudi en la Andina con Carlos Larrea, intentamos hacer un estudio de los grupos econmicos que estaban alrededor de la venta de agroqumicos en el pas. Descubrimos que una sola empresa, que se llama Innovagro, controla la venta a escala nacional de todo lo que es agroqumicos: distribuye a Ecuaqumica, Agripac y otros. Y cuando revisas el directorio y sus capitales, estn Dupont, Monsanto, Syngenta... Todos venden estos kits de semillas, de fertilizantes. Este libro es una articulacin de todas estas inquietudes, e inicialmente parte de las publicaciones que se han hecho en el pas sobre los grupos econmicos. El clsico, como el de Guillermo Navarro La concentracin de capitales en el Ecuador me apasion, porque siempre haba intentado la investigacin de temas rurales, pero desde lo abstracto cifras de la concentracin de tierra, del agua pero en lo concreto mi inters era saber los grupos econmicos con nombres y apellidos. Luego de este libro aparece el clsico de Andrs Guerrero, Los oligarcas del cacao, y el de Patricia de La Torre, Patrones y conciertos o Jornaleros y grandes propietarios de Manuel Chiriboga, o El banano en el Ecuador de Carlos Larrea, y finalmente en el 91, el libro de Luis Fierro.

Es increble que nos hayamos tardado 25 aos en un nuevo libro sobre los grupos econmicos.

El de Fierro es un clsico, pero antes hay tesis de doctorado sobre grupos econmicos. Pero en el periodo noeliberal se terminan las publicaciones sobre los grupos. Una de las causas puede ser las limitaciones de las fuentes. Y eso pasa en este libro tambin, porque no tienes acceso a todos los directorios, a conocer la conformacin de los capitales. Porque ya no es como en Patrones y conciertos, donde tenas el gran terrateniente y podas ir articulando sus relaciones con sus familias y los polticos. Ahora son corporaciones con capitales extensos, variados y diversificados. Esto se denomina como el burgus trpode, que tiene un pie en la agroexportacin, uno en el comercio interno y un pie en la banca. Esto se reafirma con la tesis de Jos Moncada, quien ya deca en el 90 que hay un pequea lite que decide qu se compra, qu se vende, qu se consume, cmo se maneja la balanza comercial y son ellos los que direccionan las polticas pblicas del gobierno. Sabemos que el Estado es un aparato a su servicio, pero lo que sera importante volver a estudiar son los mecanismos de estos grupos econmicos para direccionar la accin del Estado.

Pero me parecera importante conocer qu piensan los candidatos sobre la concentracin de la riqueza en el Ecuador. Tienes una concentracin de 0.80 en el ndice de Gini en el acceso a la tierra.

Qu ha pasado en estos diez aos con los grupos econmicos y el gobierno de Correa?

Casi todos han ganado como nunca. Ese es un consenso en la comunidad acadmica. Tienes que se ha dado un incremento significativo de los grupos concentrados en el mercado interno. Mientras que los agroexportadores, con la crisis de los commodities bajaron. Pero ahora tenemos un tratado con Europa, con el cual los grupos agroexportadores son los ms beneficiados.

Un hecho determinante en la dinmica econmica del Ecuador es su carcter oligoplico. Casi todos los sectores, si no todos, estn dominados por una o dos empresas o grupos, pero ese no es un tema que se tope en la campaa electoral.

El estudio tiene un carcter acadmico. Pero me parecera importante conocer qu piensan los candidatos sobre la concentracin de la riqueza en el Ecuador. Tienes una concentracin de 0.80 en el ndice de Gini en el acceso a la tierra. (El coeficiente de Gini es un nmero entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad todos tienen los mismos ingresos y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad una persona tiene todos los ingresos y los dems ninguno.Ndlr). El Gini del agua es mucho peor, pero el ndice de concentracin de la riqueza es significativo. Luego de haber creado la Superitendencia de Control del Poder de Mercado, tienes un grupo como el de La Favorita que est ms fuerte que nunca, el grupo El Rosado ms fuerte igual, tenemos al grupo Eljuri que est fuertemente vinculado al gobierno, tenemos al Consorcio Nobis, igual. El ejemplo perfecto del burgus trpode es Nobis. Est en todo, en procesos industriales, agroexportacin, comercio interno, construccin... Un capital muy diversificado. Me parece que esta concentracin de capitales en los ltimos diez aos se ha incrementado. Si vemos el centro comercial que abrieron hace poco en Latacunga y hacemos un mapeo de las marcas que ah se alojan, te puedes dar cuenta de los grupos econmicos que estn en esa provincia. Lo que tienes, cuando se abren todos estos centros comerciales, es que la concentracin de todo el dinero, o la mayor parte, de la zona va a favorecer a estos grupos econmicos en desmedro de las pequeas tiendas, locales o mercados. Porque adems ellos llegan con el paquete de lo moderno: escaleras elctricas, infraestructura, su aparato de publicidad. Algo con lo cual es muy difcil competir.

Una de las promesas del 2006 de Alianza Pais fue precisamente la potenciacin y crecimiento de la economa popular y solidaria. La visin era que estas centenas de miles de emprendimientos puedan competir adecuadamente en el mercado interno y externo.

Hay que ver el tema de modo integral. No podemos impulsar la economa popular y solidaria porque esta debiera tener un proceso previo para fortalecerse. Por ejemplo, el acceso a la tierra. Un campesino que tiene acceso a semilla, tierra y agua puede tener una produccin mnima, la agricultura familiar. Y esta podra servir para el consumo de la familia y comercializar el excedente en el mercado. Pero el mercado ecuatoriano est hecho para favorecer a los grandes. No da cabida a la pequea produccin, porque esta no tiene acceso a bienes de capital y por tanto queda al margen del mercado, salvo pequeas iniciativas que han logrado ingresar, pero es mnimo. Si vemos al programa estatal de provisin de alimentos, este debiera al menos destinar el 60% de sus compras a pequeos y medianos campesinos o productores. Pero los principales proveedores de este programa son Nestle, Pronaca, los grandes grupos. En realidad la poltica pblica est dirigida al fortalecimiento de estos mismos grupos. Si habra una voluntad poltica para fomentar la economa popular y solidaria debi darse, en estos aos, la redistribucin de tierra, el acceso a semillas. Tenemos una Ley de Tierras que fomenta la extranjerizacin de la tierra, el arrendamiento y la concentracin. Hay una Ley de Semillas que est intentando imponer una semilla certificada para abrir la puerta a los transgnicos. Una Ley de Agua que direcciona el uso del agua a la produccin del monocultivo. Todo est pensado en funcin del mercado externo y el paradigma que tienen es que si tienen una gran cantidad de tierra y agua pueden competir. Y eso significa tambin, en cuanto al monocultivo, el uso de poca mano de obra y gran cantidad de agroqumicos. Todas estas leyes empatan con tratado de libre comercio con la Unin Europea. Todo ha sido pensado para eso. El modelo de la economa popular y campesina queda al margen, y los que s quedan articulados y posicionados para acumular mucha ms riqueza son estos grupos econmicos.



Fuente: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/grandes-grupos-economicos-la-decada-ganada