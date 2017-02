Entrevista a Ricardo Antunes, Unicamp (SP-Brasil)

Lula no es un hombre de izquierda, es un poltico de la conciliacin

M.H.: Cmo puede ser que con el poco respaldo popular que tiene el gobierno de Temer, los arrepentidos de Odebrecht que involucran a su crculo ms ntimo y a l mismo y su debilidad institucional, se lleven adelante reformas estructurales como el techo impuesto al gasto pblico por 20 aos?

R.A.: Como sabemos, el gobierno de Temer es ilegtimo, pero est haciendo todo lo que las fracciones de las clases dominantes quieren. Entonces, la falta de apoyo popular es compensada por un acuerdo muy fuerte de los sectores de la industria, la banca, el agronegocio, la alta burguesa de servicios, ms los medios de comunicacin que hacen un apoyo total e inclusive tiene un apoyo judicial.

Ha nombrado a Alexandre de Moraes del PMDB como Ministro de Justicia del partido que sabemos apoya a Temer y va a ser parte del Supremo Tribunal Federal, es casi una provocacin, porque el nuevo Ministro ser el revisor del Lavajato, es decir, que va a revisar un proceso en el que estn involucrados sus amigos ministros y el presidente.

Los medios no hablan de esto, porque hay un movimiento muy fuerte de preparacin para que el Lavajato pueda castigar a Lula y otros, pero dificulte que castigue tanto al PMDB de Temer como al PSDB. Entonces, es un gobierno marcado por la ilegitimidad que toma una medida antipopular atrs de otra, pero que tiene hoy el apoyo de las clases dominantes, de la Cmara, del Parlamento y del Senado, tiene apoyo del Poder Judicial que tambin es conservador y no tiene una oposicin abierta, porque la poblacin trabajadora qued muy desencantada del gobierno de Dilma y si bien se opone a este gobierno, est muy dividida.

Hay luchas importantes desde el Movimiento de los Trabajadores sin Techo, hay otras luchas de trabajadores ligados a sindicatos pero, en general, la situacin es muy complicada. Por otro lado, la crisis es profunda, el Ministro de Hacienda dice que Brasil empieza a salir de la crisis pero es un sueo, porque no hay evidencias de esto, hay ms de 12 millones de trabajadores desempleados segn indicies oficiales, o sea, que en la realidad la situacin es mucho ms compleja, porque este nmero omite el subempleo, ni a aquellos trabajadores que ni siquiera buscan empleo porque no tienen recursos para hacerlo. Por esto la situacin es catica, y por el apoyo de las clases dominantes y de los medios, es que Temer puede seguir adelante haciendo contrarreformas. Sin ir ms lejos hoy Michel Temer recibi a Macri, son los Presidentes de la devastacin neoliberal latinoamericana que se encontraron.

M.H.: Me llamaron la atencin las palabras de Lula cuando Temer se acerc al hospital Sirio-Libanes donde se encontraba internada su esposa quien falleciera el viernes 3. Lula plante que la poltica econmica permite imaginar una salida del pozo y que sera malo y muy complicado intentar sacar a Temer del poder. Ms all de estas palabras, segn Datafolia el 63% de la poblacin apoya un anticipo de elecciones, incluso el propio Lula va primero en las encuestas.

R.A.: A m no me sorprende. Como he escrito en repetidas oportunidades en distintos medios, Lula es un conciliador por excelencia. No debera haber recibido en el hospital a Temer que dirigi el golpe a Dilma. No solo lo recibi sino que adems le dijo que tenan que conversar, se ofreci para ayudarlo en su gobierno. Es una provocacin sin lmite. Lula no es un hombre de izquierda, es importante que se elimine ese mito. Lula es un hombre de la conciliacin. Horas antes de recibir a Temer recibi a Cardozo, y dijo que se arrepenta de no haberlo llamado para conversar cuando fue presidente.

Lula no entiende que por ser conciliador hoy las clases dominantes quieren meterlo en la crcel. Por un lado la situacin poltica de Lula es tan difcil, as como es la de Temer, porque temen las consecuencias de la operacin Lavajato. Por otro lado, piensan en arreglarse entre ellos porque tienen el mismo destino. Por eso Lula se pone a disposicin para hablar con Temer. Mientras que los dirigentes del PT que estaban presentes en el hospital lo llamaron a Temer golpista y asesino, el principal hombre del PT, que es Lula, lo recibe con un abrazo y le propone una conversacin. Es la expresin de la tragedia brasilea.

Las clases dominantes utilizan la conciliacin como arma de dominacin y Lula, por supuesto, en el pasado tuvo algunos momentos muy importantes como lder obrero, pero luego cambi cada vez ms hacia un poltico de la conciliacin. Por eso ustedes tal vez no lo puedan comprender, pero para nosotros no es novedad. La posicin correcta sera no recibir a Temer, ni a ningn golpista.

Por esto Brasil est en una situacin de farsa, de tragedia y de comedia. Lula imagina que teniendo esta actitud conseguir cierta simpata de buena parte de los sectores de las capas medias y la burguesa, sin embargo, sectores populares pasan a tener rechazo y hasta odio hacia Lula, aunque no merece odio, merece una crtica radical que es la que intento sugerir.

Cumbre Macri-Temer: se encontraron los Presidentes de la devastacin neoliberal latinoamericana

M.H.: Mencionaste la presencia de Mauricio Macri, trascendi algo de los trminos de las conversaciones con el Presidente Temer?

R.A.: Poco, porque el encuentro fue hoy mismo (7/2). Dijeron que entre Brasil y Argentina hay mucho que arreglar, hay mucho que pensar para una relacin ms abierta con la Unin Europea. Fue un encuentro de dos gobiernos conservadores que expresan el trgico momento del neoliberalismo en Amrica Latina, con la diferencia que Macri ha sido elegido por una eleccin popular y Temer est en el poder tras un golpe parlamentario. No creo que hayan hablado mucho. Maana tal vez la prensa d un poco ms de informacin, pero no se trataron cosas fundamentales, los dos tratan de tener una poltica en la que el Mercosur tenga ms conexiones con bloques como la Comunidad Europea.

M.H.: No quiero dejar de preguntarte por la s 89 muertes en las crceles brasileas durante el mes de enero.

R.A.: En este momento debemos hablar de las muertes en Esprito Santo que son la clara expresin de la tragedia brasilea. All hay una huelga de la Polica militar. Porque en Brasil hay Ejrcito, Polica civil y militar, stos ltimos estn en huelga en el estado de Esprito Santo, esto hizo que la criminalidad se expandiera en Vitria, que es la capital del estado, de una provincia con un ndice muy alto de criminalidad, que est muy cerca de Ro de Janeiro.

Ante la huelga, muchos grupos criminales se fueron para el interior del Brasil y muchos de ellos estn en Vitria. Entonces es una ciudad con altsimo nivel de criminalidad y con un paro de la Polica militar, por lo tanto, hay muchos saqueos, muchas muertes y esto se suma al descontento popular.

Tenemos un pas que hoy tiene ms de 20 millones de desempleados en el sentido amplio del trmino, en esta realidad social hay una criminalidad muy profunda en todos los estados y todas las ciudades brasileas. Antes se concentraban en San Pablo, Ro de Janeiro, en Salvador, hoy no, la criminalidad est presente en todos lados.

Es una combinacin muy peligrosa, ciudades con alto nivel de criminalidad, con alto nivel de empobrecimiento social y sin polica, son lugares ideales para el narcotrfico y el crimen. La ciudad de Esprito Santo est parada, no hay mnibus, no hay transportes, los negocios estn cerrados, las escuelas estn cerradas, porque la poblacin tiene miedo. Esa es la fotografa del Brasil de hoy.





