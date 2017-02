Entrevista a Bruno Bimbi, periodista argentino y asesor del diputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ)

El carcter golpista de Temer excede el impeachment a Dilma

La Vanguardia (Argentina)

Hablemos de la situacin de la izquierda en Brasil. Hace poco en Argentina tuvimos un intercambio, entre dos intelectuales, Pablo Stefanoni y Roberto Gargarella, a raz de un libro que sac Le Monde Diplomatique, llamado Por qu retrocede la izquierda? El libro intenta pensar los cambios que estn ocurriendo en los gobiernos de Latinoamrica en los ltimos aos. Cmo ves esa discusin desde ac, desde lo que pas con el PT? Cmo cres que la izquierda se puede parar frente a eso?

A m esa discusin de si es o no izquierda me parece que no lleva a ningn lado. Es algo que se repite: uno escucha a sectores que dicen que el PT no es izquierda, as como sectores religiosos que, cuando cuestions las posiciones terriblemente homofbicas de determinados pastores, te dicen: Bueno, pero esos no son verdaderos cristianos, o militantes de izquierda que dicen: La Unin Sovitica no era un verdadero socialismo. Siempre estamos discutiendo sobre la autenticidad, me parece que es una discusin semntica que no lleva a ningn lado. Qu cambia? En qu nos ayuda para cambiar lo que pasa discutir la autenticidad de ciertos trminos?

Lo cierto es que el PT fue el mayor partido de izquierda de Amrica Latina. Y hay que hacer un balance sobre lo que el PT hizo. No es la nica izquierda, hay muchas izquierdas, como en todos los pases. Como hay diferentes derechas. Marine Le Pen es derecha. Temer es derecha. Trump es derecha. Macri es derecha. S, pero son derechas muy diferentes. Hacemos paralelos que nos llevan a conclusiones equivocadas.





Se pueden hacer paralelos entre la situacin de Argentina y Brasil?

Yo veo mucho las discusiones en Argentina sobre Brasil o sobre otros pases, y se establecen paralelosmuy mecnicos. Escuchs a sectores en Brasil que comparan a Macri con Temer y Dilma con Cristina. Y lo mismo ves en Argentina. Conociendo bastante a fondo la realidad poltica brasilea y conociendo la realidad poltica argentina -y habiendo vivido en los dos pases-, te digo que Cristina no tiene nada que ver con Dilma y Macri no tiene nada que ver con Temer. Representan estilos, formas de pensar y proyectos totalmente distintos.

En primer lugar, Macri gan las elecciones, Temer no. Eso ya me parece una diferencia fundamental. Temer es presidente porque hubo un golpe parlamentario, Macri es presidente porque lo vot la mayora de la sociedad. Eso para m es una diferencia cualitativa fundamental.





O sea que para vos al kirchnerismo le resulta muy cmodo hacer esa comparacin con Brasil? Digo, al homologar ambos procesos, por un lado, un golpe parlamentario, por otro, una victoria electoral Entonces con esa comparacin se evita un balance de por qu se perdi?

Exacto. Y acaba simplificando cosas que son extremadamente complejas. Ac el PT lleg al gobierno y gobern durante cuatro periodos, el cuarto interrumpido. Y me parece que no se puede hacer un balance en el que todo haya sido errores o todo haya sido aciertos.

Los gobiernos de Dilma fueron muy diferentes a los gobiernos de Lula. Y me parece que se lleg a una situacin de agotamiento bastante serio. Dilma gana la reeleccin de 2014 con una campaa en la que hace una polarizacin ideolgica fuerte con Acio Neves en la segunda vuelta en la que ella se presenta como la izquierda y presenta a Aciocomo el peligro, el fantasma de la derecha que vena a privatizar todo, a eliminar todos los derechos sociales, ajustar, etc.

En ese sentido s se pareca mucho a los debates de la segunda vuelta entre Scioli y Macri, en el que los que deca Dilma que si ganaba l, iba a haber ajuste, privatizacin, prdida de derechos sociales. Si gano yo, va a haber mayor distribucin del ingreso.

Pero lo que sucedi es que gan ella y hubo ajuste, hubo prdida de derechos sociales, no hubo redistribucin del ingreso. Lo que sucedi en realidad es que el programa brutal de ajuste lo empez a aplicar Dilma. Y eso debilit mucho la base social que la haba votado.

El principal problema de Dilma cuando empiezan los movimientos para el impeachment no era que la oposicin la quisiera derrocar, sino que los que la haban votado estaban decepcionados y no salan a la calle a defenderla. Si toda esa gente que vot a Dilma en la segunda vuelta hubiese estado conforme con su gobierna y la hubiera defendido, el Congreso no la podra haber volteado. Dilma quiso aplicar el programa econmico de Acio, que haba perdido las elecciones justamente porque ella haba explicado las consecuencias que ese programa tendra. Y as le fue.



Bueno, el propio Temer era un aliado de ella y tenan una alianza entre el PT y el partido de Temer.

Exacto. Y me parece que ah est el origen de parte del problema. El PT en el gobierno lo que hace es buscar una coalicin para garantizar la gobernabilidad que incluye lo peor de la vieja poltica, que incluye a los sectores ms corruptos, ms atrasados, ms conservadores, ms reaccionarios de la poltica.Mientras la economa vena bien, mientras que la economa internacional vena bieny haba condiciones favorables para crecer y distribuir un poquito de ese crecimiento, esa coalicin funcion. Lula tena un 80% de popularidad entretanto,todos esos sectores de la vieja poltica aprovecharon la ola y ocuparon ministerios, gobernaciones, intendencias y bancaron a su gobierno y luego apoyaron la eleccin de Dilma.

Cuando viene la crisis y empezaron a sentirse sus efectos en los bolsillos de la gente, esos sectores de la vieja poltica se empezaron a reacomodar. Y lo que tena el PT era una coalicin de gobierno que no estaba basada en programas, ni en un proyecto ni en coincidencias reales sino meramente en intereses. Esos sectores se reagruparon con la oposicin y decidieron tomar el poder, de una manera ilegitima, pero previsible.

Por eso hay que saber separar las dos cosas. Por un lado, es cierto que lo que hubo en Brasil fue un golpe pero, por otro lado, es cierto que el gobierno de Dilma era psimo. Las dos cosas son verdad. De otro modo, este proceso no hubiera sido posible.





Cmo cres transitaron la situacin las fuerzas polticas ubicadas a la izquierda del PT, por casoel PSOL -la ms representativa-? Qu tipo de evaluacin haras de cmo se relacion con el PT, tanto en el gobierno como particularmente en la cuestin del impeachment?

Justamente en esa discusin inicial, sobre la autenticidad del trmino izquierda, sobre qu es izquierda y que no, me parece que hay un elemento fundamental y es que para la percepcin de la mayora de la sociedad la izquierda es el PT. Y el fracaso del gobierno de Dilma por lo tanto gener un rechazo en la mayora de la sociedad a la izquierda.

Eso dio lugar a que los movimientos pro impeachment ganaran apoyo de sectores importantes de la sociedad. No solamente de sectores de la clase media y media alta que ya haban votado a Acio en las elecciones anteriores, sino se gan el apoyo en sectores de la sociedad que haban votado a Dilma y estaban profundamente decepcionados.





Esta decepcin tiene que ver con el ajuste?

S, pero no fue slo eso. El ajuste ms brutal vino en el segundo mandato de Dilma, pero los problemas de fondo venan de antes. El gobierno se ali a los sectores ms conservadores de la clase poltica como la mafia evanglica fundamentalista. Y mientras que, en toda Amrica Latina, la regin y el continente crecan las conquistas en derechos humanos y civiles,ac en Brasil, el PT iba a rezar al culto evanglico con los pastores ms homofbicos del pas y a decirles: qudense tranquilos que ac el matrimonio igualitario no se va a aprobar. Mientras que en los pases de Amrica Latina crecan las luchas por los derechos de las mujeres, Dilma, siendo una presidenta mujer, se negaba siquiera a discutir el tema de la legalizacin del aborto.

Tampoco se propusieron a democratizar el sistema poltico ni el sistema electoral que es catastrfico y que permite que todos estos grupos de ultraderecha y fundamentalistas tengan un peso enorme en el Parlamento y estn sobrerrepresentados en relacin con la sociedad. Tenemos un pas en el que la mayora de la poblacin es negra y, en el Congreso, el 90% de los que estn son blancos. La mayora de la poblacin son mujeres y en el Congreso casi todos los diputados son varones. Tenemos una poblacin mayoritariamente pobrey, sin embargo, en el Congreso est lleno de ruralistas, empresarios y millonarios. Las representaciones de la sociedad en el Congreso estn totalmente tergiversadas porque hay un sistema electoral que lo permite. Y el PT en vez de cambiar eso busc aliarse con esos sectores para garantizar la mayora en el Congreso y poder gobernar. Eso mientras la economa andaba bien le funcion, cuando la economa empez a andar mal, esos sectores se apartaron e hicieron su propio camino, para derrocar al PT y sacarlo del poder. Y si maana le va mal a Temer, esos sectores se van a reagrupar con otro y lo van a voltear a Temer. La rueda va a seguir andando porque





Quizs, Temer es una suerte de fusible quizs que pusieron ah.

Sin duda. La izquierda hace lecturas equivocadas cuando piensa en trminos de teoras de conspiracin, de decir que fue el Departamento de Estado, la CIA, los EE.UU. No, fue el PMBD, no fue la CIA. Fue la mafia poltica del PMBD, fueron los pastores evanglicos, fueron los caudillos feudales de distintas provincias, fue el sistema poltico que estaba amenazado por las investigaciones de la operacin Lava Jato y si hay algo que hay que reconocerle a Dilma es que no presionaba a la justicia para frenar las investigaciones, dejaba que la justicia investigue y estos sectores decan: Pero cmo? Somos aliados de ella y deja que nos metan presos?.



En qu consisti la cuestin de la operacin Lava Jato?

Ac comenz la investigacin de Lava Jato por casualidad, por una serie de allanamientos, de relaciones premiadas. Hoy lo que se est investigando es todo un sistema de corrupcin que involucraba al Estado federal, los Estados municipales, a los Estados provinciales, a Petrobras y a las nueve principales empresas constructoras del pas que manejan el 80% de la obra pblica de todo el pas. Tenan un sistema de pago de coimas y de financiamiento ilegal de la poltica que les permita crecer y que fue colonizando todo el sistema.

La empresaOdebrechttena una gerencia que se llamaba Departamento de Operaciones Estructuradas que era la gerencia de coimas, o sea, era un departamento de la empresa con gerente y empleados, oficinas y computadoras, que la funcin era administrar el pago de coimas a los polticos y tiene la contabilidad como si fuera una empresa, tiene que rendir cuenta a los accionistas y tiene registrados en sus libros de contabilidad todas las coimas que pagaron a lo largo de los ltimos 20 aos. Y ahora le estn entregando esa informacin a la Justicia y es como si me dijeras que en la Argentina abren la caja de seguridad de Cristbal Lpez o Lzaro Bez o de Techint y encuentran libros de contabilidad en los que aparecen las coimas que les pagaron a, ponele, Cristina, Macri, Carri, Binner, Altamira, Alfonsn, Duhalde, De la Ra, todos. Es impresionante. La lista deOdebrecht tiene ms de 300 nombres de 25 partidos polticos diferentes.





O sea quepuede dinamitar todo el sistema poltico.

De los 513 diputados que componente el Congreso, 256 recibieron dinero para sus campaas electorales de alguna de estas nueve empresas que estn siendo investigadas. La mitad del Congreso. De la totalidad de los bloques que componen el Congreso, que son ms de 20, apenas el PSOL es el nico partido que no recibi dinero de estas nueve empresas. Un partido que tiene seis diputados. Todos los dems partidos recibieron. Haba todo un sistema que funcionaba desde antes que Lula llegara al poder.

El PT lo que hizo fue adaptarse a ese sistema. Y que est bien que esta gente vaya en cana, que se investigue, que esto se sepa. Son ms de 40 mil millones de reales desviados del Estado en los ltimos aos, de Petrobras, o sea, diez mil millones de dlares. Hubo un movimiento para tratar de parar las investigaciones, que Dilma no acompaa. Dilma no presiona a los jueces ni a la polica, deja que esto avance. Pero queda a mitad de camino porque Dilma acept las reglas que el propio partido le impuso para gobernar el pas.



Quizs se puede pensar que la designacin en su momento del ministro Levy fue para contentar a aquellos que por intereses econmicos intentaban derribarla.

Se acerc completamente al programa opuesto y eso le hizo perder apoyo en su propia base social mientras por un lado la oposicin que haba perdido las elecciones no aceptaba el resultado y quera llegar al poder como fuera. Y por otro el PMBD que era el principal aliado de Dilma a su vez haba sido el aliado de Fernando Henrique Cardoso.





De qu hablamos cuando hablamos del PMDB? Qu tipo de formacin poltica es?

El PMBD es el sistema. Es como si en Argentina formaras un partido con los gobernadores y los intendentes. Son esos tipos que cuando cambia el gobierno se acomodan y se hacen menemistas, duhaldistas, despus delarruistas, despus kirchneristas y despus se hacen macristas y si maana viene Massa, se harn massistas. Es esa gente que siempre est ah ocupando cargos y que fueron ministros de todos los gobiernos. Ac tienen un partido y algunos estn, sin interrupciones, desde la poca de Sarney.

Cuando toda esta investigacin de corrupcin empez a mandar a algunos de estos tipos en cana, hubo toda una rebelin interna y estos tipos decidieron tomar el poder para frenar las investigaciones. Como dijo el ex ministro Romero Juc con un directivo de Petrobras, en una escucha telefnica que est en manos de la Justicia: Hay que sacarla a Dilma para parar la sangra. La nica manera de parar esta sangra [las investigaciones de la justicia] es sacar a Dilma y ponerlo a Michel [Temer].



En un punto vos penss que el desarrollo de la situacin delimpeachmentno tiene que ver con que Dilma sea corrupta sino con que no haya impedido que se desarrolle la investigacin y que se llevara puesto a algunos.

Eso sin duda, a Dilma no se la acus por corrupcin, en el impeachment a Dilma se la acusa por cuestiones contables, que si uno hace un anlisis ms profundo, todos los gobiernos anteriores hicieron y que hacen todos los gobernadores y todos los intendentes de Brasil.

Fueron excusas, es obvio que a Dilma no la sacan por eso. Es lo que utilizaron para tener algn argumento mnimamente presentable para ir al Congreso y decir: La vamos a destituir por esto. Con esa excusa tendran que haber destituidos a todos los presidentes anteriores.

Asociar a la cada de Dilma con la corrupcin en realidad es irnico, porque justamente los que tomaron el poder fueron los ms corruptos, inclusive aquellos que formaban parte del gobierno de Dilma. Tenemos un presidente que est citado 43 vecesen la causa judicial. Tenemos un canciller que est acusado de haber recibido 23 millones reales en un banco suizo. Tenemos un ex presidente de la cmara de diputados que lider el juicio poltico que est preso por chorro, Eduardo Cunha.

Ahora, todo esto fue posible porque el gobierno de Dilma hizo todo lo contrario a lo que se esperaba de ella. Y se fue debilitando, fue perdiendo apoyo, y eso facilit que con una serie de excusas la oposicin lograr correrla. Ahora, el nuevo gobierno de Temer, que es el que asume, es infinitamente ms corrupto que el anterior, pero adems ac tenemos un presidente que es corrupto.





Cmo es la agenda social con Temer?

Mir, si hay una prueba de que el gobierno de Temer es golpista, para m es la enmienda constitucional de lmites de gastos. La enmienda constitucional de lmites de gastos que aprob el Congreso a pedido de Temer establece que el gobierno en los prximos 20 aos no va a poder aumentar el gasto en salud, educacin y polticas sociales, en todo lo que tiene que ver conlos derechos de la gente no va poder aumentar el gasto por encima de la inflacin.

Hoy Temer es el presidente, tiene mayora en el Congreso por lo tanto cuando mande la ley de presupuesto el ao que viene puede no aumentar el presupuesto en educacin ms all de la inflacin. O sea, es algo que no necesita hacer una enmienda constitucional. Al ponerlo por 20 aos en la Constitucin, demuestra su carcter golpista. Estn imponiendo en la Constitucin una regla de modo que si ellos pierden las elecciones en 2018 y viene un nuevo gobierno, ese gobierno tiene las manos atadas y no puede aumentar el presupuesto de educacin por 20 aos.

Esto es lo que le pas al PT con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es una ley de la poca de Fernando Henrique Cardoso que el PT en el Gobierno no cambi. Teniendo todo el poder para hacerlo no la cambi, de hecho, la termin apoyando. En la poca de Cardoso no se haban opuesto y despus cuando llegaron al poder dijeron que se haban arrepentido. Como cuando Chacho dijo que se arrepenta de no haber votado la Convertibilidad. Y, oh!, irona, qu son las pedaladas fiscales por las que la sacan a Dilma? Son una forma de, indirectamente, no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo que tendra que haber hecho el PT en todo caso si no crea en esa limitacin era derogarla.

Otra prueba del carcter golpista de este Gobierno que es ms bsica y ms fundamental es que lo que cambi no es apenas la composicin del poder ejecutivo, es el programa. Temer fue candidato a vicepresidente con Dilma, prometi en la campaa hacer lo que Dilma prometa que iba a hacer. Pero cuando empieza el proceso de impeachment, Temer lanza un documento que se llama Un puente para el futuro que es un nuevo programa de gobierno. Es una cosa inslita que en el medio de un proceso de juicio poltico, el vicepresidente haga campaa. El vicepresidente lanza un documento diciendo: Este es mi programa de gobierno. Si la sacan a esta mujer, esto es lo que voy a hacer. Ese programa no lo vot nadie. en ningn momento fue discutido por la sociedad.



Y eso genera un rechazo muy alto pero al mismo tiempo no pareciera existir una fuerza clara para enfrentarlo

Claro, justamente porque el desastre que fue el Gobierno de Dilma dej muy debilitada a la izquierda para hoy poder enfrentar estas polticas de Temer. Ahora, qu autoridad moral tiene el PT para salir a decir que est mal hacer un ajuste si ellos estaban haciendo un ajuste tambin? Lo que pasa es que este ajuste es mucho peor.

Y ah viene la discusin con algunos sectores de la izquierda que se equivocan cuando dicen que es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. Dilma era una psima presidenta pero el PT no hubiera hecho esta reforma jubilatoria que est haciendo Temer. El PT no hubiera hecho esta enmienda constitucional cortando el presupuesto en educacin y salud. El PT no hubiese desarmado el Sistema nico de Salud diciendo que los trabajadores se tienen que acostumbrar a contratar un prepaga porque como dice el actual ministro de salud: esta idea de que el Gobierno tiene que darle salud a todo el mundo no va ms. El PT cometi muchos errores pero no hubiera desarmado todo el sistema de investigacin cientfica, cortado todas las becas a los investigadores de las universidades. No hubiera llevado a las universidades pblicas a la bancarrota como est pasando en Ro de Janeiro con la Universidad, que est a punto de cerrar porque no tiene presupuesto para comenzar las clases. El PT no hubiera propuesto una reforma laboral en la que el aguinaldo y las vacaciones se puedan negociar en las paritarias. Sacarlas de la legislacin laboral y que sean algo ms que se negocia en las paritarias.

La situacin de todos los sectores ms vulnerables de la sociedad hoy va a ser peor de lo que era antes. Para m cuanto peor, peor.



Y ahora? Cmo ves a la izquierda en Brasil?

La derrota que signific el impeachment y la derrota que signific el fracaso del gobierno de Dilma, desgast a toda la izquierda. Cualquier otra alternativa de izquierda que se presente tiene que superar el trauma de aquellos que le dirn: bueno, pero al final ustedes van a ser igual que el PT, van a terminar haciendo lo mismo. Adems, la izquierda est muy dividida, de cierta forma, entre aquellos que tienen un resentimiento muy grande contra el PT justamente por todos los errores que cometieron y que no quieren acercarse, no quieren ver al PT ni en figurita y los que quieren reconstruir el PT para ver si esta vez funciona. Me parece que ambas cosas estn mal, me parece que hace falta construir algo nuevo, no?

Particularmente, creo que el desafo de un partido como el PSOL es construir algo nuevo, que no es reconstruir el viejo PT que fracas ni hacer una izquierda anti PT. Es hacer otra cosa. Adems porque me parece que la izquierda necesita entender el siglo XXI en muchos sentidos y sigue siendo anacrnica. La relacin de la izquierda con las reivindicaciones del movimiento LGTB, de las mujeres, de las favelas, de los negros, de los pueblos indgenas es anacrnica. La izquierda tiene una enorme dificultad para superar la idea de que todo se resume a la lucha de clases y para ver un mundo polarizado entre buenos y malos en donde siempre los buenos somos nosotros y los malos son ellos. Por ello, no consigue dialogar con las nuevas generaciones que tienen otras demandas.



En tu opinin, qu debera discutir la izquierda?

Quiero que discutamos los problemas realesde los ciudadanos. Me parece que en ese sentido el PSOL es el partido en el que esta discusin est ms avanzada, lo cual no significa que est superada. Yo me siento en contradiccin con el significante izquierda cada vez que veo una persona de izquierda defendiendo a Maduro, a la dictadura iran o no diciendo categricamente que el terrorismo islmico es un problema. Muchas veces pasa dentro del PSOL que tenemos peleas dursimas, posiciones extremadamente antisemitas en relacin con Israel.

Me siento en contradiccin conel significante izquierda, por ejemplo, cuando la izquierda tiene posiciones extremadamente moralistas y pacatas en relacin al trabajo sexual y no entiende la reivindicacin de las prostitutas que piden la reivindicacin de su profesin porque tienen problemas reales y concretos y no quieren discutir la teora feminista de la mercantilizacin del cuerpo si no que no las caguen a palos en la esquina o que no las roben o tener derechos bsicos.Lo mismo cuando no se entiende la centralidad de la cuestin ambiental y del cambio climtico.

O cuando de repente vos ves movimientos como el #NiUnaMenos en la Argentina que no fueron protagonizados por la izquierda. La izquierda debera preguntarse por qu no fue capaz de liderar eso. O por lo menos de ser protagonista, no digo siquiera de liderar. Por qu? Porque la izquierda todava est discutiendo la Revolucin Rusa. Mientras, se cometen femicidios todas las semanas. Y con esto no estoy queriendo decir que no exista ms la lucha de clases. Claro que existe, es un dato de la realidad. No es una discusin terica, es un elemento de la realidad. Pero no es el nico.



Cmo cres que se estn articulando con las demandas de las minoras sexuales, con las de las mujeres?

Me parece que partidos como el PSOL dieron pasos importantsimos en ese sentido que no necesariamente fueron pasos dados por decisiones de las direcciones partidarias o de las burocracias partidarias. Fue un fenmeno que surgi de la propia sociedad civil. Por ejemplo, el hecho de queJean Wyllyssea diputado en Brasil y que hoy tengamos en el Parlamento por primera vez a un activista gay que defiende los derechos de la poblacin LGTB y que enfrenta el fundamentalismo religioso en el Congreso y que se hace cargo de un montn de otras demandas. Jean es autor de proyectos de ley como el de la legalizacin de la marihuana, del aborto, que no tienen que ver directamente con la agenda LGTB pero tiene que ver con otras agendas de libertades individuales.

La segunda concejal ms votada del PSOL es una militante negra y feminista de una favela de Ro de Janeiro, que tambin nunca haba sido antes candidata a nada. El PSOL tuvo la concejal ms votada en Niteroi que tambin es una militante, negra y feminista. Ahora, esto no fue planificado por el partido, el partido tiene muchas cosas que discutir sobre la participacin de las mujeres adentro del partido. Pero estas candidatas hicieron su campaa y consiguieron demostrarle al partido la viabilidad electoral de esta primavera de las mujeres.

El partido tuvo por lo menos la apertura para permitir que esto sucediera. Ninguna de ellas habra podido ser candidata en el PT. La burocracia del PT no habra dejado que ninguna de estas personas fuese candidata por el PT, porque no forman parte de esa vieja estructura corrompida, etc. El PSOL permiti que lo sean. Ahora, no es que el PSOL apost a ellas. Pero hubo espacio para ello y el partido creci gracias a esa apertura.

Digamos que quizs si ese fenmeno del #NiUnaMenos hubiera sucedido en Brasil, alguna de esas mujeres (que la mayora no son militantes partidarias ni nada, aunque lideraron y construyeron ese fenmeno) hubiese terminado siendo candidata por el PSOL.

El PSOL es hoy el partido que tiene hoy claramente ms militancia LGTB, feminista, y que tiene a Luciana Genro, nuestra ltima candidata presidencial. Con Genro, por primera vez una candidata en el debate presidencialque es transmitido a todo el pas por la Globo, del matrimonio igualitario, sobre transfobia y sobre el asesinato de travestis y la necesidad de aprobar una ley de identidad de gnero. Y desafi a los dems candidatos a posicionarse. Eso el PT jams le hubiera permitido.

Hoy Brasil tiene matrimonio igualitario gracias a que el PSOL como partido present un recurso ante el Consejo Nacional de Justicia formalmente, un recurso hecho por abogado que colabor gratuitamente con el mandato deJean [Wyllys] y que escribi un recurso que fue firmado por el presidente del PSOL, por pedido de Jean, ante el Consejo Nacional de Justicia, pidiendo la reglamentacin del matrimonio igualitario. Mucha gente ni siquiera sabe que es gracias al PSOL que lo tenemos, pero la verdad es esa.

Lucas Malaspina es periodista, Community Manager y editor de la Revista Chang



Fuente: http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2017/02/09/bruno-bimbi-el-caracter-golpista-de-temer-excede-el-impeachment-a-dilma/

es periodista, Community Manager y editor de la Revista Chang

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.