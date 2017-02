Prisionera politica de las FARC escribe a J.M. Santos desde la Crcel de Montera

Febrero 13 de 2016.Crcel las Mercedes, Montera, Crdoba.Carta abierta.Mi nombre es Lida Maria Urrego Lascarro; integrante de las FARC-EP, me encuentro privada de la libertad desde hace varios aos en la crcel las Mercedes de Montera Crdoba.Tengo una nia menor de edad, a 2 meses de cumplir 3 aos la cual naci en prisin y vive conmigo, se ha convertido en mi compaerita de cautiverio y mi aliciente para salir en libertad.Mi beb ha sido un regalo; regalo que lleg a mi vida en el momento preciso, ya que se adelantaba con el Estado Colombiano un proceso de paz del cual surgi la firma de unos acuerdos para la terminacin del conflicto y la construccin de la paz estable y duradera. Consider que mi hija llego a este mundo con el propsito que siempre estuviramos juntas y lo ha logrado hasta el momento, y anhelo que as siga siendo, pues la guerra se acab.Hoy puedo decir con la rama de olivo en mis manos que mi hija as como la millones de colombianos pueden disfrutar de esa Colombia nueva y en paz.Pero a su vez, siento que ese sueo esta por verse y no quiero que sea una mera ilusin; y lo digo porque el pasado 30 de diciembre se aprob la ley 1820 de 2016 Ley de Amnista e indulto para beneficiar [email protected] [email protected] de las FARC-EP [email protected] de la libertad; ley de la que aun no nos hemos podido beneficiar ya que jueces y fiscales han armado cualquier cantidad de parapetos con el fin de negarnos toda posibilidad de recobrar nuestra libertad.Mi carta va dirigida clmo una madre, como una vctima del sistema oprobioso y excluyente, de una madre que a pocos das el sistema penitenciario le quitara su beb; no saben lo duro que es, el solo hecho de pensar que me aparten de ella.A la madre y padres, yo les pregunto quien se quiere separar de un hijo?.En esta nueva Colombia que queremos construir con un proceso de paz firmado, las guerrillas en armas agrupadas, una ley de amnista e indulto aprobada; no veo la razn para que no se me libere, y as poder disfrutar de el amor de mi hermosa, y ella el calor, cario y enseanza de una madre.Quiero dirigirme al Seor presidente de la Repblica quien tiene la potestad, puede hacer mucho para que mi beb y yo no nos tengamos que separar, solo hace falta humanidad y voluntad poltica, Seor ponga a funcionar ese galardn de NOBEL y no dilate mas la paz de los colombianos; NO prolongue mas la liberacin de todos lo prisioneros polticos y por ltimo, tenga usted la gallarda y las sensatez de solicitar formalmente, como Gobierno, la repatriacin de Simn Trinidad y de todos los presos polticos de las FARC en crceles del imperio; no olvide que los actos de humildad y humanidad ensanchan el alma y agrandan el corazn.A todos las madres en prisin no permitamos que nos separen de nuestros hijos.Esperamos su apoyo y solidaridad.Cordialmente.Lida Maria Urrego Lascarro. Integrante de las FARC-EP. Crcel las Mercedes Montera Crdoba.