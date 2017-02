Entrevista con Pablo Cala, del Colectivo Orlando Fals Borda

Las vctimas ya no estamos en el centro del proceso de paz

Colombia Plural

El Movice se prepara para defender las conquistas de la Jurisdiccin Especial de Paz y para evitar una favorabilidad hacia los militares que va en contra del espritu de los acuerdos. Pablo Cala, del Colectivo Orlando Fals Borda, analiza para Colombia Plural, este delicado momento histrico.

Al fondo, pasando un patio cubierto, dejando atrs las habitaciones 101, 102 y 103, esquivando la mesa de los tintos Al fondo se entra a esta sala donde se encuentran vctimas de crmenes de Estado. Trabajan en el presente para evitar un futuro preado de las mismas pesadillas con las que conviven ellas y ellos. Fuera, a pocos metros, meseros alistan las decenas de negocios del Parque del Perro para la rumba.

Es viernes y es Cali. Mientras se acercan las seis de la tarde, las personas que han venido desde todo el pas para el Comit de Impulso Ampliado del Movimiento de Crmenes de Estado (Movice) van despidindose. La tarea ha terminado aunque se vayan cargadas de nuevas responsabilidades. Hay una diversidad humana, dialectal y poltica que rompera los esquemas de cualquier imaginario que muestre al Movice como algo monoltico. En este comit, entre otras muchas cosas, se ha establecido el mecanismo para elegir a los portavoces. Hablamos con Pablo Cala, pero yo no soy portavoz, jejeje, ya han escuchado cmo ser el proceso. Hablamos con Cala como miembro del Colectivo Sociojurdico Orlando Fals Borda, una de las organizaciones que ms insiste en la bsqueda de las vctimas de desaparicin forzada y en la identificacin de los NN que, segn el ltimo informe del Centro de Memoria Histrica sumaran 55.779 de las 60.630 personas contabilizadas como desaparecidas desde 1970.

Cala cree que hay una ventana de oportunidad para las vctimas en el contexto actual pero que ese vano puede cerrarse en cualquier momento. Algunas vctimas dicen ahora que se habl de que ramos el centro del proceso y ahora ya no estamos, nos estn sacando de los debates, hay un peligro de volver a viejas prcticas, que en el discurso la vctima sea el centro pero que en la realidad est cooptada esa representacin. De hecho, este martes 14 de febrero, diversas organizaciones presionan para que la plenaria del Senado debata una proposicin para que se ample la representacin de las vctimas en los mecanismos de la implementacin de los acuerdos de paz.

Hay un tema transversal, no slo a lo acordado sino a la implementacin, no slo a la parte legislativa sino al proceso de construccin de paz a largo plazo, que es la participacin. Y la participacin no puede ser solamente un tema de discurso, un tema de una silla dentro de una mesa. La participacin es desde la experiencia de todos estos aos de luchar contra la impunidad. En este sentido el Movice tiene una apuesta estratgica de mas de 12 aos que sirve no slo en la implementacin de las FARC sino a todo el proceso que se inicia en Quito [con el ELN], y es que los derechos de las victimas no pueden ser negociados. Eso est por encima de cualquier proceso de acuerdo entre las partes.

El Comit de Impulso Ampliado haca pblico un comunicado este 14 de febrero en el que exige al Congreso de forma permanente para alcanzar la implementacin en los tiempos estipulados, dado el absentismo y la falta de qurum que ha caracterizado las ltimas convocatorias. Es preocupante que en dos meses solo se tenga una ley aprobada y las dems estn en letargo parlamentario, con dilaciones injustificadas y desconocimiento absoluto del cronograma y proyectos legislativos que deben ser presentados (Descargar el Comunicado Movice).

En un Movimiento de Vctimas de Crmenes de Estado el Estado y sus estructuras no generan confianza. Parece razonable. Pero s tienen claro que este momento histrico es peculiar y que hay oportunidades desconocidas, aunque exista un alto riesgo de fracaso si el Estado no muestra resultados operacionales efectivos y eficaces contra el paramilitarismo, llmelo como quiera llamarlo. Ms all del tema terico de lo que significa el Estado, estamos encontrado algunas voluntades en algunos funcionarios que debemos transformarlas en polticas pblicas, porque muy probablemente vendr otros sin esa voluntad. Hay que aprovechar este momento de oportunidad, pero es un momento que puede cambiar fcilmente en el proceso electora. No es un tema de confiar [en el Estado] ciegamente, sino de construir conjuntamente un escenario nuevo, una institucionalidad, una manera de ver a las organizaciones de vctimas y de derechos humanos como actores, no solo como beneficiarios de una accin del Estado, del Gobierno, como si fuera un favor. No estamos pidiendo favores, estamos ejerciendo derechos.



Pero esos derechos estn siendo vulnerados en el territorio todos los das. No se puede negar lo que diariamente sucede. Entre los discursos y la realidad la realidad te va dando la razn. Lo que exigimos es garantas de no repeticin., insiste Cala. Dos das despus de esta conversacin, en la sede de la seccional Valle del Cauca de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reciba una amenaza firmada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que se extiende a

La amenaza a los derechos de las vctimas son fsicas y son legales. De hecho, consideran que puede vulnerarse de forma definitiva si el acto legislativo que debe crear la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP) pasa el trmite en el Congreso permitiendo que incluya el apartado exclusivo para soldados y policas, que les da un trmite diferenciado y muy cuestionado por los defensores de derechos humanos. Pablo Cala, como miembro del Colectivo Fals Borda, pero tambin del Movice, cree que la JEP plantea un escenario de impunidad, de no cumplimiento para agentes del Estado.El centro de los acuerdos y su implementacin es que se debe respetar lo acordado. Ese es el primer principio. Lo planteado por el Gobierno de colar una favorabilidad a los militares, rompe con lo acordado y con los derechos de las vctimas.

Pero el estatus de los agentes de la fuerza pblica s est en el ltimo acuerdo firmado con las FARC

El acuerdo se ha cimentado en los derechos de las vctimas y dentro de los derechos de las vctimas prevalece el derecho a la verdad. Si hay una favorabilidad a los militares que va en contra de esa verdad no va con la esencia del acuerdo, as un da antes se haya modificado un artculo El fondo de esto es que la JEP es una apuesta, debera ser una apuesta para pensarnos y cambiar la manera de comprender la justicia en Colombia.

En el comunicado del Movice advierten de que no se convertirn en meros receptores de actos legislativos y proyectos de ley. El Gobierno ya ha demostrado su carcter unilateral al modificar en ltimo momento y sin consulta previa la referencia al Artculo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad de mando, que permita cumplir con los estndares del Derecho Penal Internacional para el juzgamiento de agentes del Estado. Una medida, adems, ampliamente criticada a nivel internacional, con alertas realizadas por organizaciones como Human Rights Watch y la misma Corte Penal Internacional.

Pablo Cala, antes de ser el responsable de incidencia y comunicacin del Fals Borda, pas lustros trabajando en el terreno con la Comisin Intereclesial de Justicia y Paz y en su propia familia se sienta a la mesa con vctimas directas de crmenes de Estado. Prende un cigarrillo que resiste a la brisa vespertina de este Cali donde la permanente amenaza paramilitar renueva la tensin con la que viven los lderes sociales. Aqu, junto, alrededor, cerca de Cala, hay unas cuantas decenas de estas lideresas y lderes, acostumbrados a luchar contra corriente. Tambin ahora, cuando siguen recibiendo amenazas o ven caer a compaeros y compaeras en una guerra desigual que el Estado quiere mostrar como los efectos no ms de las esquirlas del crimen organizado. Saben desconfiar y desmitifican la paz como algo ya conseguido o algo fcil de conseguir. Cala cree que si el Estado quiere que descriminalizarse tiene que dejar de violar los derechos humanos, tiene que esclarecer lo ocurrido, y dentro del derecho a la verdad tiene que cumplir con el resarcimiento a las victimas. Es la nica manera en la que se puede empezar de nuevo.

Al Movice le queda mucho por delante aunque esperara que Colombia no repitiera los malos ejemplos de otros lugares. Cuando vemos experiencias como las de Espaa, donde sigue existindo impunidad tras casi 80 aos desde la guerra y 40 del fin de la dictadura donde no hay respuesta de dnde estn las vctimas desaparecidas, o donde no hay esclarecimiento de las responsabilidad de las ejecuciones sumarias. Espaa debera tener hoy un movimiento de vctimas de crmenes de Estado. Ese podra ser un escenario fcil de imaginar en Colombia si de aqu a 10 o 15 aos no logramos que los retos y oportunidades frente a lo acordado nos lleven a algo favorable, porque hay algo irrenunciable y es la bsqueda de los desaparecidos, la justicia, la memoria como algo permanente. Este es el eje de la vida de este movimiento de vctimas