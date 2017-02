Un da en silencio

Uno de los bocetos utilizados en el informe de Amnista Internacional sobre las ejecuciones masivas de detenidos en la infame prisin de Saidnaya

A los mrtires de Saidnaya

Nosotros, los sirios, aunque no podamos hablar, no podemos dejar de hablar. Lo grotesco ha desafiado nuestras palabras, una y otra vez, destruyndolas. Y, en cada ocasin, sentimos que slo un silencio eterno podra proteger nuestra dignidad y honrar a los violados de entre nosotros. Una y otra vez terminamos usando las palabras rotas que tantas veces han sido daadas. No podemos parar. Queremos que nuestras voces se oigan, pero nunca se escuchan. Se han convertido en un ruido montono, que nadie percibe, como si furamos una mquina funcionando entre bastidores, que slo oyen quienes estn en la escena pero que nadie ms escucha.

Aun as, hablamos, porque queremos ser escuchados y vistos. Que sean conscientes de nuestra presencia. Que digan que somos la escena activa. Lo grotesco son nuestros cuerpos destrozados. Los cuerpos de nuestros hermanos, amigos y seres amados. Es la escena hacia la que deben volverse las miradas y a la que los odos deben prestar atencin. Y hablamos. Cmo no vamos a hablar?

Sin embargo, la experiencia de las palabras rotas es real y no puede ignorarse. Si es que vamos a seguir hablando, tendramos que componer nuestras palabras o arriesgarnos a daarlas an ms. Por ello, debemos convertir nuestros discursos y textos en un refugio donde sanar nuestras palabras; donde inventar otras nuevas y crear un silencio que sea capaz de hablar. Un silencio creativo que preceda a las palabras y a los significados, en el que las palabras sanen y nazcan de nuevo.

Nuestras palabras se ignoran, dejemos que nuestro silencio se escuche.

Nosotros, los sirios, necesitamos un acontecimiento verboso en el que contemplar nuestras palabras; en el que sentirlas y expresarlas; en el que manifestar nuestro respeto y cuidar de su seguridad y dignidad.

Ese acontecimiento podra adoptar la forma de un da de completo silencio; un da sin palabras, expresin o comunicacin.

Un da de escogida soledad, aunque salgamos a las calles y estemos rodeados de gente.

Un da para una plegaria ansiosa por las palabras torturadas y rotas. Por las palabras que han muerto, por las que han vuelto a nacer.

Un silencio que celebre el espritu de las palabras, de los significados. De su vida y persistencia frente a lo grotesco; de su capacidad para avanzar a travs de los tiempos y de las culturas; de su fuerza para resistir la atrocidad.

Una protesta contra un mundo de ruido, un elemento de nuestra nueva identidad.

[Traducido del rabe original al ingls por Zuhur Mahmud]

Yassin Al-Haj Saleh, autor del libro de inminente publicacin Impossible Revolution, es un escritor y disidente sirio exiliado en Turqua.

