Cmo le hacemos el juego al fascismo?

Ganar o morir

En un mundo de propaganda, de manipulacin y control meditico, debemos estar atentos y saber, a quin le sirven nuestras manifestaciones, filias y fobias?

Aunque no lo creamos, nuestras inclinaciones siempre sirven al inters de alguien ms.

I

Hitler era un keynesiano, estaba en favor de la intervencin del Estado para regular la economa y proteger a las clases trabajadoras. Su propuesta vena muy a cuento ante la prolongada crisis econmica por la que atravesaban sus compatriotas. Era momento de oponerse a la especulacin del libre mercado (lo que hoy llamamos: neo-liberalismo). Por supuesto, para que Hitler aplicara sus medidas proteccionistas, re-impulsara el poder industrial e hiciera a Alemania grande otra vez, tena que ganar las elecciones. De entre sus asesores surgi la idea de manifestarse en contra de los judos, pues se trataba de una inclinacin xenfoba aceptada en una enorme cantidad de hogares germanos, y del norte de Europa en general. Desafortunadamente Hitler y sus socios carecan de escrpulos, tica y respeto por la vida humana. Al grito de: Deutschland, erwache! (Alemania despierta!) y el llamado a la unidad, lanzaron su primavera color de rosa, convocando enormes multitudes a las urnas de la democracia.

Pero, aun as, Adolf no tena la mayora de los votos; tuvo que hacerse de un conjunto de artimaas para conseguir el control de la cmara y montar la silla imperial dentro del Reichtag. Parte del triunfo se debi, sin duda, a los desorganizados y siempre ambiciosos industriales (la masa dominante), que prefiri la xenofoba y la segregacin, al peligro inminente de un gobierno controlado por la clase trabajadora (socialismo). Otro elemento decisivo fue la asociacin que, desde un principio, hicieron los nazis con grupos armados y militares.

Pero lo que aqu quiero poner de relieve, es la responsabilidad individual: la de usted.

II

La obsesin por la competencia, la supremaca y el control absoluto de la riqueza, son vicios que no nacieron de la clase media; son vicios heredados de una realeza en decadencia, que se mezcl con la burguesa y se fundi definitivamente con ella, tras el siglo de las revoluciones. Sus principios y mecanismos racionales fueron difundidos entre los trabajadores a travs del sistema educativo: los valores de la competencia y el individualismo eran necesarios para el desarrollo industrial; el primer pas en implementar la educacin de manera oficial y obligatoria fue Alemania (antes Prsia). Y ya se conocen las consecuencias. Fue precisamente un psicoanalista alemn (Erich Fromm), el primero en advertir el fenmeno del fascismo como enfermedad social, como un conjunto de patologas. De estas patologas se desprende la actitud narcisista de mirar el derecho al sufragio como un producto de consumo, como una oportunidad para la especulacin; porque, para quien todo lo mira como un objeto del cual ha de sacar provecho, poco importa el progreso de las mayoras, y es primordial, en cambio, aprovechar todo instrumento a la mano para aumentar su pequeo poder. La consecuencia de esta actitud, es que fcilmente se cae en discursos segregacionistas, supremacistas y/o xenfobos, donde el enemigo invisible, el ladrn que amenaza nuestros privilegios, el inmigrante, el pobre, el miedo, se convierten en los argumentos centrales de la poltica. Una poltica que sirve al egosmo y la auto afirmacin del vicio cultural histrico.

III

El fascismo necesita un enemigo, una raza perversa que nos acosa y planea un complot desde el principio de los tiempos, para acabar con nuestros valores y nuestra forma de vida. Ese enemigo puede ser, incluso, el fascismo mismo. Recordemos que el fascismo de Hitler y Musolini vena vestido de socialismo, igual que hoy el fascismo de Trump se opone al neo-liberalismo y presume de ser solidario con la clase trabajadora.

Ya existe material de sobra para saber que el discurso de la Casa Blanca est basado en la mentira y la manipulacin, sin embargo, aquellos que votaron por el presidente en turno, son incapaces de aceptar las evidencias frente a sus ojos, por una actitud comn: el miedo a estar equivocado. El miedo a estar equivocado es el peor ingrediente de la poltica, es el camino ms directo hacia la necedad. Pero no nos confundamos, el necio, el manipulado, no siempre es el otro. La idea del enemigo se sostiene a la perfeccin durante largo tiempo, porque siempre hay alguien que se pone el saco, que reacciona y retro-alimenta el odio: atacndolo. Haciendo activismo gratuito por medio de las redes sociales, se hace el juego a campaas de miedo y odio. Antes de caer en la provocacin del enemigo comn, debemos preguntarnos seriamente, qu tanto miedo tenemos a estar equivocados.

Qu tanto odio?

La mejor forma de hacer poltica (y la primera en aparecer en el imaginario humano), es la colaboracin. Pensemos en nuestro entorno inmediato: nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compaeros de trabajo. Por muchas diferencias que tengamos con ellos, hemos de ser tolerantes, si es que queremos llevar la fiesta en paz. A menos que queramos irnos a vivir a una isla desierta, como suelen pretender los adolescentes al cerrar la puerta de su recmara. Por el contrario, cuando se opta por la tolerancia, se abre un nuevo mundo de posibilidades, pues ms all de lo minsculo e individual, est lo grupal.

IV

Hoy el mundo se sorprende por la revolucin que estn causando las redes sociales, como si no se tratara de la misma cantaleta, tantas veces repetida a lo largo de la historia. La desvirtualizacin de la poltica comenz un da en que a algn demagogo se le ocurri ubicarla en la distancia, lejos de el paisaje cotidiano. sto adems de volver a la poltica en un argumento intil y falaz, la convirti, por lo mismo, en el espacio ideal para la banalidad. Pues hablar de la poltica como algo que sucede en un pueblo lejano es la enajenacin de nuestra opinin y nuestros procesos mentales. Es tan fcil decir esto y aquello, cuando no nos afecta directamente, cuando slo aparece dentro de una pantalla: una imagen sostenida por nuestra inocencia crdula. Quien, ante estas reglas, se atreve a opinar, es temerario; arriesgado pero no muy inteligente, pues el riesgo que toma es el de la necedad. A la larga se topar con que todas sus opiniones, por muy exquisitas y preparadas que sean slo conducirn al cacareo conflictivo, al chisme de lavadero. Terminar por hartarse de su propia rplica improductiva y renegar del medio que lo condujo a tal desacierto. As, la gente se desencantar de las redes sociales por la misma razn que en el pasado se desencantaron de los peridicos y/o la poltica. Paradjicamente, el mismo impulso inmaduro e individualista que nos meti en el laberinto virtual, ha de sacarnos de ah.

Conclusiones:

-Hitler gan la eleccin apoyado en la masa dirigente, pero se mantuvo en el poder porque la cultura del individualismo se haba esparcido entre la clase trabajadora.

-El pueblo, a imagen y semejanza de la masa dominante, pelea entre si por intereses individuales y egostas.

-La polarizacin de la sociedad y el fascismo, se sostienen en la irresponsabilidad con la que todos y cada uno ejercemos la poltica.

El tiempo en que los seres humanos se muevan en su propia direccin, como individuos inalienables, sin fronteras y sin lmites racionales, an no llega. Todava nos organizamos en tribus. Cada quien sigue a su mesas, de izquierda o de derecha. El pueblo confa en que el avance del rebao traer el bien comn. Pero la masa dirigente est compuesta por almas pequeas, de visiones limtrofes; sus incentivos son el miedo y la avaricia; se agrupan en torno a dictadores y demagogos, dspotas y militares paranoicos, reflejo de sus propias carencias.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.