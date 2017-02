Posverdades

Topoexpress

Parece que ltimamente se ha puesto de moda ese palabro de ah arriba. Francamente, me cuesta entender qu significado le dan los que lo usan. Entre otras razones, porque parecen suponer, al usarla, que la vieja y venerable palabra verdad ya no sirve, ha perdido su sentido y slo mentalidades chapadas a la antigua, conservadoras, autoritarias, intolerantes y dogmticas (la lista de adjetivos se puede alargar indefinidamente en esa direccin) mantienen su trasnochada fe en la existencia de algo a lo que referirnos con el no menos arcaico adjetivo verdadero.

Siendo as, no veo cmo puedo enterarme del significado de posverdad, pues si pregunto, por ejemplo, a alguno de sus usuarios: Significa posverdad la afirmacin de algo cuya verdad o falsedad es inverificable, o bien significa que no tiene sentido preguntarse si es verdad o no tal o cual aserto?, es como si estuviera preguntando: Es verdad que posverdad significa que no hay criterios de verdad? Y claro, cmo me va responder alguien que niega sentido a la palabra verdad? Si lo hiciera, tanto si es con un s como con un no, se contradira.

Pero bueno, digo yo, qu mal hay en contradecirse? Si nada es verdad ni mentira, nadie ver diferencia alguna entre afirmar y negar lo mismo sobre lo mismo.

Creo que me estoy liando. Y es que estas posmoderneces no estn hechas para mi caletre recalentado por el sol del desierto. Parece que estoy anclada en aquella poca en que lo blanco era blanco y lo negro, negro. poca de grandes narraciones picas, como la Ilada, la Odisea, El viaje de los argonautas y otras mil fabulosas historias con cuya lectura o recitado se educaron generaciones y generaciones de helenos y de otros pueblos asiticos, europeos y norteafricanos. Hoy, en cambio, los filsofos ms postineros sostienen que ya no hay lugar para los grandes relatos. Hay que contentarse con pequeas historietas locales sin pretensin alguna de valor universal.

Por eso nadie puede apelar a verdades compartibles: cada grupo o grupsculo, cada individuo incluso, tiene su verdad, propia e intransferible. Eso debe de ser lo que llaman posverdad. De manera que tenemos posverdades para todos los gustos: de gnero (eso que antes llamaban sexo), de comunidad tnica, de nacin a lo sumo.

Esta ltima es particularmente curiosa. Se caracteriza, entre otras cosas, por negar a los habitantes del territorio vecino la mayora o la totalidad de las cualidades que se atribuyen a los del propio territorio, a la vez que se niega que haya diferencia alguna de intereses entre estos ltimos. Con lo cual se apela a una presunta verdad de andar por casa despus de haber decretado la inexistencia de la verdad en general.

Como los cultivadores de la posverdad son inmunes al principio de no contradiccin, no sienten chisporroteos cerebrales cuando se arrogan el derecho a decidir ellos solos sobre cuestiones que afectan tambin a terceros, alegando precisamente que nadie puede decidir por ellos. En realidad, por mucho prefijo pos- que se le ponga, el fenmeno no es nuevo: recuerda bastante el grotesco espectculo de las tropas de diferentes pases yendo a pelear entre ellas con las bendiciones de unos capellanes o unos mul-ls que, en uno y otro bando, invocaban al mismo dios. Por lo menos, en Troya no eran los mismos dioses los que ayudaban a griegos y troyanos. Los cristianos, en cambio, al igual que los musulmanes, cuando van a la guerra, hacen todo lo posible para que su nico dios acabe esquizofrnico perdido.

Es obvio que sobre posverdades es imposible ponerse de acuerdo. Pero hace tiempo que sospecho que cada vez hay menos gente a la que le importe ponerse de acuerdo con otra gente. Claro que, bien pensado, a lo mejor soy la menos indicada para criticar todo eso. Porque dada mi condicin actual, en que mi otrora gil cuerpo polimorfo ha quedado petrificado para siempre, seguramente no soy ms que una posesfinge.





