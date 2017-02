Esto es mo, solo mo y de nadie ms

Existe la creencia inveterada y de general aceptacin popular que el egosmo y la propiedad privada son instituciones naturales que explican la conducta del ser humano desde los albores del tiempo evolutivo.

No obstante, cuesta creer que millones de aos atrs, nuestro homnido antecesor annimo tuviera una conciencia mnima de las lindes territoriales y materiales de las que era dueo en exclusiva y que el motor filosfico, por llamarlo de algn modo, de su vida fuera el hacer acopio de ms y ms objetos o de mayor estatus que el resto de sus congneres.

Pocas cosas hay en el ser humano innatas o naturales. As lo viene demostrando el mtodo cientfico desde hace siglos. Sin embargo, convertir en axioma los prejuicios de la gran masa es un producto ideolgico de primera necesidad para mantener un orden establecido ideal donde una casta, el poder, se aprovecha del trabajo productivo de la inmensa mayora. La falacia natural transformada en tradicin cuenta con una fuerza arrolladora y extraordinaria para ahormar la mente colectiva y alienarla con los intereses propios de las elites dominantes.

Volviendo al mtico ser de las cavernas, al que la imaginera ms extendida lo ve como aislado en su hogar de roca, junto a una mujer decorativa y un tosco artilugio de defensa-agresin, cabra sealar que esa imagen no tiene nada que ver con la realidad descubierta por la paleontologa y los anlisis antropolgicos.

Ese humano antropoide sobreviva en comunidad, ya sean hordas, tribus o clanes, donde lo ms probable es que todo fuera de todos, y las empresas de caza o cooperacin fueran acometidas en comn. La lgica de este aserto salta a la vista: cuesta menos energa cazar una pieza escurridiza aunando aportaciones mancomunadas al acervo colectivo que emprender el abatimiento de un animal un solo individuo. Para qu competir gratuitamente con los de tu misma especie cuando es el entorno medioambiental el que obliga a luchar para sobrevivir? Convertir en adversario o enemigo acrrimo al de al lado es una treta ideolgica de la sociedad jerarquizada en estamentos incomunicados o clases sociales.

En los animales en general (bancos de peces, bandadas de aves, manadas de mamferos) tambin se atisba esta idntica forma, la ms til por su gasto de energa menor, de proceder en aras de su supervivencia colectiva. Las guerras de guerrillas entre especies en competicin salvaje y desaforada es una metfora ideologizada para intentar quitar valor al proceso evolutivo e histrico de ser humano desde sus albores en la Tierra.

Curioso es tambin que el egosmo y la propiedad privada sean atributos de la libertad, esa idea tan manoseada que parece ser el culmen de la cultura humana. En realidad, da la sensacin que tal libertad vinculada al egosmo y la propiedad material sea ms un pesado fardo que demarca una libertad acosada por miedos ancestrales a perderla en cualquier momento. Terrible paradoja: una libertad plagada de ttulos y estatus que permanentemente hay que defender de s misma ante el egosmo de los otros, el resto de aspirantes a una libertad similar que la disfrutada por m mismo. Y en verdad os digo, usando del estilo bblico, que la propiedad privada nace de la desposesin legitimada por la fuerza de los bienes, ideas, historia y logros comunales.

Y es que el egosmo no es natural en el ser humano como bien demuestra la ciencia contempornea. Segn recopila Richard D. Precht en su libro El arte de no ser egosta, (/) las recompensas materiales vician el carcter. Quien es condicionado a hacer cosas con contraprestacin material lo tiene muy difcil despus para arreglrselas sin ella. Es evidente que la conexin entre disposicin a ayudar y recompensa material no est por naturaleza asentada en nuestro cerebro. Lo que sucede es que en nuestra niez somos condicionados a ello y nuestro cerebro crea esa nueva conexin. Y una vez que est ah constituye ya un reflejo casi automtico. En otras palabras: no nacemos egostas, nos hacen egostas.

Esclarecedor: nos hacen egostas, en la familia, en la escuela, en el medio social. Nos programan para recibir recompensas por nuestro quehacer: premio para el infante bueno que va asumiendo los roles e interioriza adecuadamente las reglas legales y consuetudinarias para su conducta moral; alabanzas ticas para el adolescente modelo que saca notas excelentes; promocin laboral para la persona trabajadora que calla y otorga ante la orden ejecutiva del empresario; la promesa del cielo para el creyente resignado a su suerte que se deja sublimar por su hondo sentimiento de culpa y dolor; aplausos histrinicos para el ciudadano entregado al consumo de bagatelas y eventos vacos de contenido.

Otro hecho incontrovertible contra la naturalizacin interesada y doctrinal de la propiedad privada y el egosmo humano reside en que trabajar por propsitos y objetivos comunes libera tiempo para otros menesteres, pensar y reflexionar por ejemplo. Cmo hubiera sido posible la evolucin en sofisticada complejidad de nuestro cerebro sin momentos de paz, seguridad, cooperacin, intercambio de experiencias y fantasas y sosiego vital alrededor del fuego comunitario? En la guerra permanente de todos contra todos y de la amenaza constante de ser asesinado y comido por el prjimo hubiera sido categricamente imposible haber desarrollado la cultura humana hasta nuestra poca.

Lo urgente, en esa presunta conflagracin blica originaria, y la necesidad absoluta no habra dejado resquicio a la socializacin del conocimiento. Ese darwinismo social alentado por las ideologas capitalistas de la competencia feroz por riquezas materiales y estatus simblico no viene de serie ni en nuestros genes ni en nuestra historia. Pero de tales presupuestos mgicos se nutre la realidad de nuestros das.

Si no tenemos compensacin material a nuestros deseos y esfuerzos, nada vale la pena. Y no nos apercibimos que esa conducta es adquirida, no natural.

Y la paradoja mxima estriba en aquellas personas que nada quieren tener, salvo su capacidad de vivir, aprender y convivir en mutua solidaridad humana. De ellas no se dice que sean libres ms bien se las califica de indigentes y pobres. No tienen propiedades en exclusiva, no pueden perder nada ms que su conciencia, su libertad y su erotismo por la vida. Y eso no se puede expropiar ni tiene precio tasado. De ah que sean tachados de locos o intiles.





