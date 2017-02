El primer tropiezo de la Administracin Trump

CNN reconoci esta maana que es normal que los candidatos presidenciales dialoguen con mandatarios de otros pases en la poca preelectoral. El problema, argumenta, es que las comunicaciones fueron muchas. Por otro lado, el medio alineado con el sector demcrata derrotado en las elecciones del ao pasado, acepta que todava no se conocen pruebas de que las supuestas comunicaciones entre actuales funcionarios de la Casa Blanca y el gobierno ruso tuvieron relacin con un intento de influenciar negativamente la campaa de Hillary Clinton.Lo cierto es que las pruebas presentadas recientemente por el Washington Post sobre las conversaciones entre el equipo de Donald Trump y Mosc fueron lo suficientemente poderosas como para lograr la renuncia del Asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, lo cual seala que la presin que ejercen los polticos y sus medios opositores tiene bastante peso. La administracin Trump demostr su primer sntoma de debilidad a partir de esta destitucin. Si bien todava no existen elementos pblicos objetivos que prueben el famoso complot entre Trump y Putin, la Casa Blanca viene demostrando una gran vulnerabilidad ante las presiones antirrusas. Sin ir ms lejos, Donald Trump sugiri hoy en su cuenta de twitter que Obama haba sido demasiado suave al tolerar que Rusia tomara Crimea durante su mandato ( https://twitter.com/realDonal dTrump... ).Anteriormente, la representante de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley haba instado a Rusia ante este organismo, a devolver Crimea a Ucrania para poder dar el primer paso en la negociacin para el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el gigante euroasitico. Recordemos que esta nacin dej de pertenecer a la rbita poltica rusa, luego del golpe de Estado organizado por la CIA y la OTAN contra su presidente Vctor Yanukvich, para instalar en el poder al pro-norteamericano Petro Poroshenko, en febrero de 2014.Surge la incgnita de hasta qu punto el gobierno norteamericano podr resistir a las presiones del sector opositor del establishment y qu consecuencias traer para Estados Unidos su debilitamiento y una potencial escalada blica contra Rusia, con Trump o sin Trump en el poder.En cualquier caso, los simples mundanos no veremos atisbos de paz en mucho tiempo.