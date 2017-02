Mentiras & Machismos

La mentira de los 30 hombres asesinados a manos de sus mujeres en Espaa

http://diario16.com

Cada cierto tiempo, desde el sector ms conservador de la sociedad espaola, sale a la luz la manida noticia de los 30 hombres asesinados a manos de sus mujeres el ao pasado. No son pocos los medios de comunicacin incluidos algunos importantes que se hacen eco de esta primicia y la reproducen entre su pblico, propagando la informacin entre sus miles de usuarios.



Todos los aos la misma cifra, no vara un solo dgito. Con tono condescendiente, creyndose ms inteligentes y sensibles que el resto, se preguntan por qu no se informa de esos treinta hombres a los que sus mujeres quitaron la vida. La respuesta es verdaderamente sencilla: no se informa porque no existen, es una noticia falsa como las muchas que circulan por la red y se publican sin contrastar.





Esto es grave. Pero lo verdaderamente preocupante no es que se publiquen datos inexactos, sino las repercusiones que tienen a nivel social. Estas noticias desvirtan la realidad y hacen creer que la tensin de las relaciones de pareja es la fuente del problema, del mismo modo que hace aos se utilizaba el argumento de la maldad humana. Esto no son ms que mitos que buscan negar y emborronar un problema social evidente: la violencia de gnero; es decir, aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo.









Su objetivo primario es intentar que no haya conciencia acerca del alcance de la violencia machista, puesto que, si existiera conciencia, se cuestionaran los valores socioculturales que sustentan la sociedad patriarcal, algo que no interesa a determinados sectores. No obstante, los mitos se desmontan con datos verdicos, y los datos relativos a las vctimas mortales de la violencia de gnero y domstica en el mbito de la pareja o expareja muestran una realidad diferente:







(Fuente: Consejo General del Poder Judicial en Espaa (2014),

excluyendo los asesinatos a manos de parejas o exparejas del mismo sexo)



