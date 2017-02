La economa cubana es menos vulnerable a un cambio en el acercamiento de los Estados Unidos de lo que muchos creen

Aunque Cuba se ha beneficiado econmicamente gracias a las mejores relaciones con Estados Unidos, est lejos de depender de su continuacin. Si la administracin Trump adopta una lnea dura, perjudicar a los emprendedores emergentes ms que al estado, al tiempo que se reforzar los esfuerzos de Cuba para encontrar nuevos socios en otros lugares, escribe Emily Morris.

El nuevo gobierno de Trump est amenazando con revertir el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba iniciado bajo Obama, pero cunto dao realmente le causara a la economa cubana?

El anuncio en diciembre de 2014 de que las relaciones diplomticas seran restablecidas indudablemente marc un punto de inflexin para Cuba. Durante el segundo mandato del presidente Obama, una serie de acciones ejecutivas y acuerdos bilaterales aliviaron ciertas sanciones y fortalecieron la cooperacin en reas como la proteccin ambiental y la seguridad. Puesto que estas medidas han beneficiado econmicamente a Cuba, la revocacin de las mismas debera ser perjudicial. Pero el panorama real es un poco ms complejo.

El efecto ms importante del acercamiento fue una afluencia significativa de visitantes internacionales. Aunque las sanciones de Estados Unidos continan prohibiendo el turismo estadounidense, el nmero de visitantes de Estados Unidos ha experimentado un auge. Los viajes permanecen restringidos a viajes autorizados con un propsito, pero el arduo proceso de concesin de licencias ahora slo implica una simple declaracin y el restablecimiento de vuelos directos ha ayudado a satisfacer esta nueva demanda. Entre 2014 y 2016 el nmero de visitantes estadounidenses segn se informa se triplic hasta llegar a 285,000. Aunque los visitantes de Estados Unidos son apenas la dcima parte d el total de visitantes, el cambio en la poltica estadounidense tambin ha llevado a un inesperado aumento de llegadas desde otros pases. Estos turistas de Europa, Canad al parecer se apresuran para llegar a Cuba antes de que se vea abrumada por una apertura total a los turistas de EE.UU. y a sus negocios.



Figura 1: Llegadas internacionales e ingresos de 2007-16

(*Dato oficial. 2016 estimado. fuente: Oficina Nacional de Estadsticas e Informacin)

Como se observa en la figura 1 (arriba), Cuba ha estado disfrutando de un auge turstico desde 2014, con un aumento del 16% en 2015 y del 13% en 2016. Utilizando datos oficiales de ingresos del turismo en 2015 y asumiendo que estos flujos aumentaron en consonancia con las llegadas, esto habra elevado el total ingresos a alrededor de 3.4 mil millones de USD en el ao 2016. Los gastos suplementarios proporcionaron un estmulo particularmente fuerte al emergente sector privado arrendatarios privados (casas particulares), restaurantes (paladares) y taxis, en particular en La Habana, donde muchos precios se han ms que duplicado y los innovadores se han visto recompensados. Lo s proveedores privados (formales e informales ) de servicio s de construccin y mecnicos se han beneficiado de manera similar.

El aumento del nmero de visitantes tambin ha significado un aumento en las remesas, ya que los vnculos familiares establecidos y los nuevos lazos de amistad han hecho entrar regalos y han estimulado la empresa privada, en particular la renovacin de viviendas para alquiler. Los flujos de remesas son difciles de medir la mayora todava se reciben en efectivo, lo que los hace indistinguibles de los ingresos del turismo informal que no estn declarados a efectos fiscales pero los estimados indican que pueden haber crecido en lnea con el nmero de visitantes estadounidenses. Esto sugerira que equivalen aproximadamente a la misma suma que la cifra oficial de ingresos tursticos.

Si bien los ingresos fiscales del gobierno recibieron un impulso de las empresas privadas registradas que pagan impuestos, la evidencia anecdtica confirma que una gran proporcin de la actividad econmica adicional no ha sido registrada oficialmente. Por lo tanto, es probable que los principales perdedores de cualquier giro de la poltica de Trump sean los nuevos empresarios privados y no el Estado cubano.

Esta es una de las razones por las que el PIB cubano se contrajo en 2016 (vase La Figura 2, ms abajo) a pesar de las medidas estadounidenses y el consiguiente aumento de visitantes y remesas. El turismo y las remesas, aunque importantes, no dominan la economa cubana. Los ingresos por turismo representan slo el 15 por ciento de los ingresos por exportaciones y los flujos de remesas un monto similar. El desempeo general de la economa cubana desde 2014 ha sido determinado por otros sectores, los cuales han tenido un mal rendimiento por tres razones: las sanciones estadounidenses, la mayora de las cuales permanecen vigentes; una reduccin del apoyo venezolano; y los esfuerzos de Cuba para mejorar su solvencia.





Figura 2: Variacin del PIB de Cuba 2007-16

A pesar de los cambios desde 2014, las exportaciones de bienes de Cuba y la capacidad de atraer inversiones extranjeras siguen siendo asfixiadas por las sanciones de Estados Unidos, la mayora de las cuales permanecen trabadas en la ley estadounidense. El margen para flexibilizar las restricciones mediante orden ejecutiva era limitado, con slo excepciones menores (como las exportaciones agrcolas de los Estados Unidos). Las propuestas para la derogacin total no pudieron obtener el apoyo de la mayora en el Congreso. Adems de bloquear las relaciones econmicas de Estados Unidos-Cuba, esto acta como un factor disuasivo importante para el comercio e inversiones entre Cuba y otros socios.

Las dificultades econmicas de Venezuela, por su parte, han afectado gravemente la economa cubana en los ltimos dos aos. En el 2014 alrededor de la mitad de los ingresos de exportacin de Cuba se produjo a travs del intercambio de servicios profesionales (principalmente mdicos) por el petrleo venezolano, pero esta oferta ha disminuido al igual que el turismo ha aumentado. Aunque Cuba ha comenzado a importar petrleo de otros proveedores, la disminucin de los ingresos y los trastornos econmicos causados por entregas reducidas no se compensan con el ingreso de divisas y los beneficios fiscales del boom turstico.

La tercera causa de crecimiento dbil es la determinacin del gobierno de restablecer el acceso a las finanzas internacionales resolviendo disputas de larga data con los acreedores. La conclusin exitosa de un acuerdo con el Club de Pars de los acreedores oficiales a finales de 2015 llev a acuerdos bilaterales con sus miembros en 2016. Debido a que la legislacin de los Estados Unidos dicta que los datos econmicos cubanos deben usarse para focalizar mejor las sanciones, Cuba todava considera esa informacin como sensible para la seguridad, por lo que los datos sobre las transacciones de cuentas de capital son extremadamente escasos. Pero las declaraciones oficiales sugieren que restaurar la credibilidad con los acreedores ha tenido un costo significativo.

Por lo tanto, si la administracin Trump restableciera las restricciones a los visitantes estadounidenses y reactivara las viejas hostilidades, la economa cubana sufrira sin duda, pero los efectos macroeconmicos no seran catastrficos. El restablecimiento de las restricciones a los viajes de los estadounidenses afectara de manera ms aguda a aquellos que han disfrutado del mayor beneficio -los restauradores privados, los dueos de pensiones y taxistas de La Habana- en lugar que el estado cubano.

Por otra parte, el entusiasmo de los visitantes de EE.UU . por los viajar a Cuba, una vez galvanizado, ser difcil de revertir. Es improbable que cualquier decreto presidencial interrumpa por completo las nuevas redes de amistad y cooperacin en muchos campos, desde los vnculos culturales y acadmicos hasta las nuevas relaciones comerciales y de inversin que involucran a los residentes estadounidenses en las pequeas empresas emergentes de Cuba. Adems, el impacto negativo de la disminucin de los beneficios de Venezuela ya se ha absorbido en gran medida y se ha logrado una resolucin de las deudas del Club de Pars, haciendo que la economa sea un poco menos vulnerable a una inversin del acercamiento de Estados Uni dos de lo que habra sido hace un ao.

Sin embargo, en el gobierno cubano y entre los emprendedores de La Habana hay una preocupacin palpable por los riesgos que plantea la nueva administracin estadounidense, sobre todo teniendo en cuenta la postura pro-sanciones de algunos altos cargos designados. El gobierno cubano ha reiterado su voluntad de continuar las discusiones sobre la base del respeto mutuo, pero las primeras indicaciones de la Casa Blanca sugieren que las conversaciones probablemente se estancarn.

Para protegerse contra los efectos econmicos negativos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba intensificar sus esfuerzos ya activos para establecer lazos con otros socios. Adems de completar los acuerdos del Club de Pars, Cuba ha firmado recientemente un acuerdo de cooperacin con la Unin Europea y ha avanzado hacia su incorporacin a la Corporacin Andina de Fomento (Banco de desarrollo de Amrica Latina), as como seguir fortaleciendo los lazos con Rusia, China y otros socios en todos los continentes. A nivel interno, las reformas econmicas de Cuba pretenden aumentar la apertura al comercio internacional y la inversin, y cualquier intento de los Estados Unidos de aislar a Cuba es probable que provoque una mayor integracin internacional. Paradjicamente, los costos a corto plazo que tales esfuerzos podran imponer a la economa cubana podran ser ms que compensados por los beneficios a largo plazo de un impulso ms amplio hacia nuevas conexiones globales.

