Por presin de las FARC, hay Captulo tnico

La inclusin de un Captulo tnico correspondi a una necesidad sentida de que estos acuerdos contuvieran unas salvaguardas con referencia a derechos adquiridos por estos pueblos, de manera que se hiciera la diferencia en el tratamiento y en la aplicabilidad de los acuerdos que corresponden a la visin, usos y costumbres de esos pueblos, tanto de los territorios como de toda la dinmica social.



Pocos recuerdan que <b>el Captulo tnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, iba quedar por fuera de lo pactado</b>. A pesar del compromiso asumido por las partes, el Gobierno pretendi faltar a su palabra. <br /> La reaccin de lderes afros e indgenas no se hizo esperar. El 24 de agosto de 2016,<b> horas antes de la firma del Acuerdo de Paz, viajaron a La Habana para hacer respetar lo acordado</b>. <br /><br /> Aiden Salgado, lder afrodescendiente de la <b>Coordinacin tnica Nacional de Paz (Cenpaz</b>), recuerda que el Gobierno Nacional no tena intenciones ni inters de que, primero, las comunidades fueran escuchadas en La Habana; segundo, <b>despus de ser escuchadas y haber presente un compromiso tanto de las FARC como del Gobierno, el Gobierno quera soslayar ese compromiso</b>. <br /><br /> La guerrilla tambin da su opinin. Benkos Bioh, uno de los encargados de la delegacin de paz de las FARC para discutir el Captulo tnico con el Gobierno, afirma que la inclusin del Captulo fue un compromiso adquirido por la Mesa. Y por tanto <b>la delegacin</b> <b>de las FARC sent la postura de que era necesario cumplir la palabra empeada</b>. <br /><br /> Salgado va ms all de las palabras reposadas del lder guerrillero, y aade que <b>si no es por la presin de las FARC</b>, (que dijo: nosotros dimos una palabra, y no vamos a tirar por la borda nuestra palabra, vamos a reconocer a las comunidades negras realmente como se merecen en los acuerdos),<b>el Gobierno saca uno o dos prrafos en el marco del acuerdo general, y no le da participacin real a las comunidades</b>. <br /><br /> Para discusin del Captulo tnico varias delegaciones de organizaciones indgenas y afrodescendientes dialogaron el ao pasado con Gobierno y FARC el 26 y 27 de junio en La Habana. Bioh explica por qu la discusin y posterior inclusin de este captulo en el Acuerdo de Paz. <br /><br /> La inclusin de un Captulo tnico correspondi a una necesidad sentida de que estos acuerdos contuvieran <b>unas salvaguardas con referencia a derechos adquiridos por estos pueblos, de manera</b> <b>que se hiciera la diferencia en el tratamiento y en la aplicabilidad de los acuerdos </b>que corresponden a la visin, usos y costumbres de esos pueblos, tanto de los territorios como de toda la dinmica social. <br /><br /> Otras voces se suman para recordar por qu existe este Captulo. Luz Mery Panche, lder indgena de la <b>Coordinacin tnica Nacional de Paz (Cenpaz)</b>, tambin particip de la discusin en la Mesa de La Habana. Para ella la importancia radica en que <b>permite a los grupos tnicos plantear desde su visin, desde su cosmovisin, desde su historia, cmo deben implementarse los acuerdos (de paz)</b> en los territorios para que realmente sean efectivos y se concreten acciones acordadas con las comunidades desde las bases. <br /><br /> Y paso a seguir, como lo afirma Luz Mery, viene la implementacin de lo acordado. Para ello <b>las bases constituyeron una comisin de alto nivel con las organizaciones tnicas del pas, la cual plantear los enfoques normativos para la implementacin del captulo</b> e incidir, de igual modo, en el cumplimiento del acuerdo general de paz. <br /><br /> Qu sigue, que la gente lo conozca (el Captulo tnico), que sea muy bien socializado en las comunidades, que las comunidades se apropien de ello y que comiencen a trabajar en su implementacin, cruzados con los otros derechos que tiene la comunidad ms el acuerdo general, expresa Salgado. <br /><br /> Tanto para Salgado como Panche, las luchas de las comunidades indgenas y afrodescendientes no solo estn fundamentadas en mejorar las condiciones de vida de los grupos tnicos, adems estn atravesadas por las necesidades que padece el pueblo colombiano. <br /><br /> El Captulo tnico sirve para <b>ayudar a que toda la problemtica estructural que ha afectado el pas se pueda ir resolviendo desde los pueblos indgenas hacia toda la poblacin colombiana que ha venido siendo vctima de las imposiciones y de toda esta desigualdad que existe</b>, concluye la lder indgena. </body> </html>





Pocos recuerdan que el Captulo tnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, iba quedar por fuera de lo pactado. A pesar del compromiso asumido por las partes, el Gobierno pretendi faltar a su palabra.



La reaccin de lderes afros e indgenas no se hizo esperar. El 24 de agosto de 2016, horas antes de la firma del Acuerdo de Paz, viajaron a La Habana para hacer respetar lo acordado.



Aiden Salgado, lder afrodescendiente de la Coordinacin tnica Nacional de Paz (Cenpaz), recuerda que el Gobierno Nacional no tena intenciones ni inters de que, primero, las comunidades fueran escuchadas en La Habana; segundo, despus de ser escuchadas y haber presente un compromiso tanto de las FARC como del Gobierno, el Gobierno quera soslayar ese compromiso.



La guerrilla tambin da su opinin. Benkos Bioh, uno de los encargados de la delegacin de paz de las FARC para discutir el Captulo tnico con el Gobierno, afirma que la inclusin del Captulo fue un compromiso adquirido por la Mesa. Y por tanto la delegacin de las FARC sent la postura de que era necesario cumplir la palabra empeada.



Salgado va ms all de las palabras reposadas del lder guerrillero, y aade que si no es por la presin de las FARC, (que dijo: nosotros dimos una palabra, y no vamos a tirar por la borda nuestra palabra, vamos a reconocer a las comunidades negras realmente como se merecen en los acuerdos),el Gobierno saca uno o dos prrafos en el marco del acuerdo general, y no le da participacin real a las comunidades.



Para discusin del Captulo tnico varias delegaciones de organizaciones indgenas y afrodescendientes dialogaron el ao pasado con Gobierno y FARC el 26 y 27 de junio en La Habana. Bioh explica por qu la discusin y posterior inclusin de este captulo en el Acuerdo de Paz.



La inclusin de un Captulo tnico correspondi a una necesidad sentida de que estos acuerdos contuvieran unas salvaguardas con referencia a derechos adquiridos por estos pueblos, de manera que se hiciera la diferencia en el tratamiento y en la aplicabilidad de los acuerdos que corresponden a la visin, usos y costumbres de esos pueblos, tanto de los territorios como de toda la dinmica social.



Otras voces se suman para recordar por qu existe este Captulo. Luz Mery Panche, lder indgena de la Coordinacin tnica Nacional de Paz (Cenpaz), tambin particip de la discusin en la Mesa de La Habana. Para ella la importancia radica en que permite a los grupos tnicos plantear desde su visin, desde su cosmovisin, desde su historia, cmo deben implementarse los acuerdos (de paz) en los territorios para que realmente sean efectivos y se concreten acciones acordadas con las comunidades desde las bases.



Y paso a seguir, como lo afirma Luz Mery, viene la implementacin de lo acordado. Para ello las bases constituyeron una comisin de alto nivel con las organizaciones tnicas del pas, la cual plantear los enfoques normativos para la implementacin del captulo e incidir, de igual modo, en el cumplimiento del acuerdo general de paz.



Qu sigue, que la gente lo conozca (el Captulo tnico), que sea muy bien socializado en las comunidades, que las comunidades se apropien de ello y que comiencen a trabajar en su implementacin, cruzados con los otros derechos que tiene la comunidad ms el acuerdo general, expresa Salgado.



Tanto para Salgado como Panche, las luchas de las comunidades indgenas y afrodescendientes no solo estn fundamentadas en mejorar las condiciones de vida de los grupos tnicos, adems estn atravesadas por las necesidades que padece el pueblo colombiano.



El Captulo tnico sirve para ayudar a que toda la problemtica estructural que ha afectado el pas se pueda ir resolviendo desde los pueblos indgenas hacia toda la poblacin colombiana que ha venido siendo vctima de las imposiciones y de toda esta desigualdad que existe, concluye la lder indgena.