La activista Milagro Sala, a juicio en Argentina por 3 delitos

Mientras se extiende el escndalo por el acuerdo firmado por el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri para condonar una deuda millonaria que tiene el grupo Macri con el Correo Srgentino, la justicia de la provincia de Jujuy anunci que la dirigente social y diputada Milagro Sala ir a juicio oral acusada por "fraude a la administracin pblica, asociacin ilcita y extorsin" en la causa que investiga el supuesto desvo de fondos pblicos destinados a la construccin de viviendas sociales.

Esta noticia no alcanz para encubrir el escndalo que envuelve al gobierno, despus que los diputados de la Alianza Cambiemos impidieron la presentacin ante el Congreso del ministro de Comunicacin, Oscar Aguad y otro funcionario para explicar el acuerdo que condona al Grupo Macri una vieja deuda que suma 70 mil millones de pesos (unos 4 mil 370 millones de dlares). A ltima hora de este mircoles, el programa El Destape report que se bajarn las jubilaciones, mientras el gobierno de Macri utiliza ilegalmente el fondo de sustentabilidad de la Seguridad Social que dej el gobierno anterior y aseguraba el futuro de las jubilaciones y acaba de anunciar nuevos aumentos en servicios bsicos.

En este entorno es que se da el anuncio de que Sala y ms de 30 integrantes y cooperativistas de Tupac Amaru irn a juicio oral, en una causa armada como lo han denunciado abogados y legisladores.

Sala permanece detenida ilegalmente desde el 16 de enero de 2016 por orden del gobernador de la alianza oficialista Cambiemos Gerardo Morales, enemigo poltico de la lder de la organizacin Tupac Amaru, que realiz un extraordinario trabajo al levantar viviendas y barrios para los sectores ms pobres de esa provincia, conformando adems decenas de cooperativas que daban trabajo a miles de personas, lo que fue registrado por varios documentales europeos.

Morales orden su detencin por una protesta pacfica de los cooperativistas e integrantes del mayor movimiento social del noreste del pas como es la Tupac Amaru, que haban acampado en la plaza frente a la sede del gobierno en enero de 2016 cuando recin llegado comenz a atacar las cooperativas para cerrarlas.

A partir de la detencin de Sala, el gobernador Morales ha reconocido pblicamente que est detenida por unja orden directa de su gobierno y entonces comenzaron a armarle causas y fue condenada el ao pasado por una protesta de otro movimiento social en 2009 cuando Morales era senador. Sala nunca estuvo en el lugar donde sucedieron esos hechos, cuando un grupo de trabajadores arroj huevos como protesta contra Morales. El nico testigo que acus a Sala, result ser un empleado del gobernador Morales, a quien se le entreg una fuerte suma de dinero por su falso testimonio. La dirigente fue condenada a tres aos por esa protesta social y luego se la inhibi para aspirar a cargos polticos, siendo diputada elegida por voto popular del Parlamento del Mercado Comn del Sur (Parlasur).

Desde distintos lugares del mundo, incluyendo la propia Organizacin de Naciones Unidas y otros organismos internacionales se exigi la libertad de la dirigente. El caso fue llevado ahora ante la Corte Suprema de Justicia, despus que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en este caso pidiendo la liberacin de la dirigente.

Curiosamente la Corte Suprema acaba de decidir este martes que limit la vinculacin a los fallos que dicte el tribunal internacional americano a las que estn alcanzadas por el Pacto de San Jos de Costa Rica, incorporado en la Constitucin Nacional en 1994.

A Sala se la acusa por defraudacin por unos 60 millones de pesos (unos 3.7 millones de dlares), de los cuales 29 millones fueron cobrados por las cooperativas para obras de un plan de vivienda, Vivir Mejor II, que, segn la fiscala, no fueron ejecutados.

Sin embargo, est demostrado y probado lo realizado en el territorio de Jujuy donde se levantaron miles de viviendas, escuelas, centro de salud, centros de recreacin. Era un modelo para el pas.

Esto era demasiado para Morales y los dueos del poder en Jujuy que no pudieron tolerar que por primera vez en esta provincia feudal, donde existen empresarios como Pedro Blaquier que maneja el ingenio Ledesma y otras empresas y que entreg trabajadores a la dictadura militar, los pobres tuvieran por primera vez en la historia su casa y las cooperativas eran conocidas en todo el mundo , denunci la Tupac Amaru.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirige Horacio Verbitsky, calific de regresin en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina, el fallo que limita la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que intervino en el caso de Sala.

El presidente del Partido Justicialista, Jos Luis Gioja, defendi a la dirigente de la Tupac Amaru, cuya detencin consider ilegal y advirti que todos estos cargos de las que se le acusan no sirven, no estn probados. Desde el punto de vista legal no sirve .

Seal asimismo la diferencia entre lo que sucede con Sala y los escndalos que rodean al gobierno de Macri refiriendo el caso del actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, acusado por recibir 600 mil dlares de la empresa brasilea Odelbretch. Ese si se pude piantar (fugar), no Milagro Sala que es una militante social. La detencin es absolutamente ilegal . Y agreg: la ley tiene que ser para todos. No para los negros pobres una cosa y para los ricos de arriba otra .

Macri en tanto se prepara para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump, segn se anunci la noche de este mircoles.

