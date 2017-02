Carrillismos

Mundo Obrero

En un artculo sobre la Constitucin publicado en 1978, Jordi Sol Tura escriba a propsito de la transicin que (...) la crisis ha abierto un largo periodo de transicin en el que los elementos de democracia se han superpuesto a los restos del franquismo, en el que las fuerzas democrticas han ganado posiciones, pero el franquismo institucional e ideolgico ha mantenido otros. Esta eclctica descripcin de los hechos retrata la situacin clsica en la que lo que nace no acaba de nacer y lo que muere no acaba de morir. La principal crtica que se puede hacer a Sol Tura, y, por tanto, a la lnea poltica del momento, es la incoherencia de no haber planteado la necesidad de seguir acumulando fuerzas para deshacer ese empate maldito, en lugar de lo que se hizo. Que no fue otra cosa que desactivar los mecanismos de movilizacin popular que, si bien no haban sido capaces de romper al rgimen, por lo menos haban permitido ganar esas posiciones. En algn caso para pillar cacho; en el de la mayora, por ingenua lealtad. Es cierto que lo que entonces se firm no estaba aparentemente tan mal: ya quisiramos ahora el mantenimiento del poder adquisitivo de salarios y pensiones y un aumento del gasto pblico en un 1% del PIB en un ao. Y lo de quita un cacique, pon un alcalde, para aplaudir. Pero el precio pagado fue muy alto: se invent la concertacin y se arrinconaron las asociaciones de vecinos a los talleres de macram. Era necesario? O fue esa la manera en la que se hizo imposible avanzar sobre esas posiciones y, con el tiempo, acabar perdindolas?En esta segunda transicin, la historia se repite pero, como corresponde a los tiempos, a la velocidad de un videoclip. Si entre 1977 (Pactos de la Moncloa) y 1979 (elecciones municipales) se desmoviliz al movimiento obrero y se descabez al movimiento vecinal, ahora ha bastado con un ao, 2015, para mandar a la gente a su casa. Y con la misma velocidad ha llegado el retroceso, o si no que se lo cuenten a Carmena. O a Toxo, que est indignado porque le han puenteado. Si tu nica manera de arrancar una subida del salario mnimo es mediante el rigodn pomposo de las mesas de dilogo social, versin devaluada del gobierno de concentracin, no debera extraarte que te roben la cartera en la pista de bakalao donde el bipartidismo intenta refundarse entre flashes de discoteca.Quines son los nuevos carrillistas? Todos lo seremos en la medida en que queramos obviar el proceso natural de construccin de una hegemona alternativa. No hablo de quienes ms o menos desvergonzadamente reclaman su cuota perdida. Ni de quienes afectados por el vrtigo echan de menos lo que no volver. Sino de quienes esperamos que las contradicciones del sistema traigan ciegamente una ruptura favorable, que el hartazgo estalle y la pelota caiga, contra toda probabilidad, en nuestro campo. Hay un trabajo paciente de organizacin y de extensin de la conciencia a partir de la experiencia de lucha que debe hacerse y que no se desarrolla al ritmo catdico del bombardeo meditico sino contra l. Y ese no es el problema de un puado de dirigentes, sino de un partido.Fuente: http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=6677