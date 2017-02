[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo de la identidad tnica sobrecargada y del soberanismo excluyente y sus numerosos sistemas afines

Que irrumpa con urgencia una Angela Davis en el gora catalana!

Para Angela Davis, por supuesto.

De nuevo el marco general, para no olvidar donde nos situamos en .Cat: a pesar de haber perdido las elecciones del 27S, el secesionismo cataln, antidemocrticamente y con el apoyo parlamentario de una fuerza que dice ser de izquierda radical y transformadora (en realidad, patriota y patriotera donde las haya), sigue o aparenta seguir con sus planes de ruptura del demos comn creando lo que llaman estructuras de Estado -sin mandato popular para ello- para el da D (adelantado o no) y diseando, generando y abonando todos los los de los que son capaces, hasta el punto de justificar, si es necesario, insultos y provocaciones de sus partidarios como ha ocurrido recientemente tras el 6F, girando, eso s, el plano, el foco y la perspectiva y acusando a los otros de difamadores y falsarios. Ellos, sabido es, no rompen un huevo. Pues vale. No es necesario sealar que los otros siguen tambin erre que erre con lo suyo pero aqu, en .Cat, el tema y el punto no es ese, el tema y el punto son los planes y las actuaciones de los que algunos consideran los nuestros. La contradiccin principal decamos hace aos. Ni que decir tiene tambin que los medios de intoxicacin y manipulacin ideolgica siguen en pie de combate. Un ejemplo: una periodista de TV3, Silvia Cppulo, por convencimiento o por obediencia debida, seal que Artur Mas -el preferido de la gran familia, el poltico profesional conectado con mil redes con lo ms neoliberal y moderno de la burguesa catalana que ha llegado a compararse -abrchense los cinturones- con Rosa Parks!- estaba siendo juzgado por ser el 12 9 presidente de la Generalitat (qu cuentan en esta cuenta?) y por preguntar a la gente cual quera que fuese el futuro poltico de Catalua. Eso, da tras da, y por aire, mar, tierra, imgenes y ondas (segn una encuesta reciente -GESOP, universo de 1.600 personas consultadas- un 22% de los catalanes considera que los medios de comunicacin son neutrales y un 0,8% que rechazan el independentismo. Un 65% tienen una opinin ms informada).

Dos previas. Escrib la semana pasada: ... Creo que no (aunque seguirn trabajando para ello y el sistema educativo y los medios son esenciales para ir abonando una identidad nacional sobrecargada y netamente espaola). Debera hacer escrito: neta o fuertemente antiespaola (incluyendo la Espaa republicana por supuesto). Un error. Disculpas.

La segunda observacin. Titular de El Punt-Avui, 10/2/2017: L'himne de la Revoluci dels Clavells sona a Palau per rebre els encausats pel 9-N [El himno de la revolucin de los claveles suena en el Palacio de la Generalitat para recibir a los encausados del 9-N ]. Vale todo, todo. Pero que tendr que ver Jos Afonso, Grandola y la revolucin de los claveles, con Mas, Rigau, Ortega y Oms! Tergiversan y ensucian todo lo que tocan! Cuntas veces habrn cantado los susodichos esa cancin? Qu deben sentir cuando la oyen? Qu signific todo aquello, aquellos das que transformaron nuestro mundo, en sus vidas? Nada, nada de nada. O peor, rechazo. Tierra de fraternidad, en cada esquina un amigo, igualdad? Pero que tendr que ver la cosmovisin de Grandola con lo que significan, polticamente hablando, los cuatro citados o Forcadel, la del esclavismo, por ejemplo? Qu relacin tienen -al igual que lo que ellos mismos llaman procs- con la msica y el legado del cantautor comunista portugus? A quines quieren engaar, ellos, todos ellos y ellas, herederos polticos del gran embaucador, manipulador y defraudador? Una destructora de la enseanza pblica como Rigau, una liquidadora del Memorial Democrtico como Ortega, relacionada s con Afonso? Escuchen, sientan, piensen y comparen: https://www.youtube.com/watch?v=_KFZwGy1eJ4&spfreload=10

Una nica cita esta vez (y tras ella, una sugerencia ciudadana). Es larga esta vez pero vale la pena. Ya se imaginan la autora. Habla la compaera Angela Davos. Silencio respetuoso:

En un momento difcil de nuestra historia, recordemos que los cientos de miles, las millones de mujeres, las personas trans, los hombres y los jvenes que estamos aqu en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que estn determinadas para evitar que las culturas moribundas del racismo y el hetero-patriarcado se levante de nuevo. Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no se puede borrar como las pginas web. Sabemos que nos reunimos esta tarde en tierras indgenas y seguimos el camino de lucha de los primeros pueblos que, a pesar de la masiva violencia genocida, nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura y su pueblo. Un especial saludo hoy a los Siux de Standing Rock!

Las luchas por la libertad del pueblo negro, que ha moldeado la naturaleza misma de la historia de Estados Unidos, prosigue Angela Davis, no pueden ser borradas con la mano. No podemos olvidar que las vidas de lxs negrxs importan. Este es un pas anclado en la esclavitud y el colonialismo. Esto significa que para bien o para mal, la historia misma de los Estados Unidos es una historia de inmigracin y esclavitud. La propagacin de la xenofobia, acusar de asesinato, de violacin, y construir muros, no borrar la historia. Ningn ser humano es ilegal!

Ms an, Angela no se olvida de nada: La lucha por salvar el planeta, detener el cambio climtico, garantizar la accesibilidad del agua de las tierras de los Sioux de Standing Rock, en Flint, Michigan, en Cisjordania y en Gaza; la lucha por salvar la flora y la fauna y por salvar la atmsfera, son el punto cero de la lucha por la justicia social.

La marcha fue, en opinin de Davis, una marcha de mujeres que representa la promesa del feminismo en contra de los poderes perniciosos de la violencia estatal. Un feminismo inclusivo e interseccional que invita a todos a unirnos a la resistencia al racismo, a la islamofobia, al antisemitismo, a la misoginia y a la explotacin capitalista. S. saludamos a Fight for $15 (campaa por un mnimo salarial de $15 la hora).

Nos dedicamos y dedicaremos, seala, a la resistencia colectiva. As la concibe: Resistencia a los multimillonarios,a los especuladores hipotecarios y gentrificadores. Resistencia a los corsarios de la salud. Resistencia a los ataques contra musulmanes e inmigrantes. Resistencia a los ataques contra las personas con discapacidad. Resistencia a la violencia estatal perpetrada por la polica y por la compleja industria penitenciaria. Resistencia a la violencia institucional e ntima de gnero, especialmente hacia las mujeres trans de color. Los derechos de las mujeres son derechos humanos en todo el planeta. Es por eso que decimos: libertad y justicia para Palestina! Celebramos la inminente liberacin de Chelsea Manning y Oscar Lpez Rivera, pero tambin decimos libertad para Leonard Peltier! Libertad para Mumia Abu-Jamal! Libertad para Assata Shakur!

En los prximos meses y aos, va concluyendo esta admirable activista y sensacional mitinera, seremos llamados para intensificar nuestras demandas de justicia social, para que seamos ms militantes en nuestra defensa hacia las poblaciones vulnerables. Aquellos que todava defienden la supremaca masculina blanca hetero-patriarcal: Tengan cuidado! Los siguientes 1.459 das de la administracin del Trump sern 1.459 das de resistencia: Resistencia en las calles! Resistencia en las aulas! Resistencia en el trabajo! Resistencia en nuestro arte y en nuestra msica! Esto es solo el comienzo! y tomando las palabras de la inimitable Ella Baker: Nosotros, que creemos en la libertad, no podemos descansar hasta que llegue. Gracias.

La referencia de la intervencin: Discurso completo de la Marcha de las Mujeres (incluye Vdeo con subttulos en castellano). Aquellos que todava defienden la supremaca masculina blanca heteropatriarcal: Tengan cuidado!. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222454

No se pierdan la voz de Davis, no se la pierdan! Dirn (s que no lo dirn): puro y simple idealismo. Idealismo? Conviene entonces recordar una palabras de Einstein muy queridas, citadas y recordadas por Francisco Fernndez Buey. En 1922, el ministro alemn de asuntos exteriores, Walter Rathenau, fue asesinado por activistas de la extrema derecha. El que sera posteriormente perseguido por el FBI, amigo del asesinado, declar: No hace falta mucho para ser idealista cuando se vive en el pas de Jauja. Rathenau era un idealista pese a que que viva con los pies en el suelo y saba muy bien a qu ola la tierra [] Nunca hubiese imaginado que el odio, la incomprensin y la ingratitud pudieran llegar a tanto [1]. Angela Davis ser una idealista pero lo es en el sentido einsteiniano del trmino.

La sugerencia ciudadana:

No necesitamos con urgencia alguien que hable con claridad en los trminos y desde la perspectiva de la gran activista norteamericana aqu, en .Cat, y por extensin, en el resto de Espaa?

No tenemos nada que decir respecto al cambio climtico o la destruccin del medio ambiente aqu, en .Cat?

Y respecto a lo que representan hoy nuestras centrales atmicas, la apuesta del gobierno de Junts pel s por la peligrosa industria del tomo?

Nadie debera hablar de los miles y miles de lazos que nos unen con las trabajadoras y trabajadores del resto de Espaa?

No sentimos como nuestra cultura republicana? No son nuestros tambin Cernuda, Alberti, M. Teresa Len, Machado o el poeta asesinado por ejemplo?

No debemos alzar el grito ante el infierno laboral al que estn condenados los jvenes trabajadores, especialmente los de familias obreras? No debera ser sta una de nuestras principales preocupaciones?

Quin habla del dolor fsico, psquico, del malestar existencial de millones de familias desfavorecidas de Catalua, de trabajadores y trabajadoras que acuden a su puesto de trabajo como el que sufre una condena de dcadas y dcadas?

No hay nada que decir de la subordinacin de la enseanza pblica a los intereses del empresariado (la formacin dual es un ejemplo de libro, hay ms)?

Qu decir de la salud pblica, parcialmente destrozada por alguien que cont con el apoyo explcito de Mas y de la patronal privada del sector, alguien que debera ser declarado persona non grata en toda Catalua?

Qu decir de la situacin de las personas con enfermedades mentales en nuestro pas?

Nada que decir de la violencia de gnero y del trato machista que afecta a tantas y tantas mujeres?

Y de los jvenes y no tan jvenes que se han visto obligados a exiliarse y no lo han hecho para cambiar de aires ni para conocer mundo?

Y del coste de las matrculas y estudios universitarios y de lo que eso significa para los estudiantes de origen obrero?

Nada que decir sobre el desolador panorama laboral in crescendo que afecta no a las clases dominantes y hegemnicas, con mando en plazo y con redes bien dotadas, sino a millones y millones de personas trabajadoras?

Cunto vale un trabajador/a en las cuentas de resultados de las empresas, de capital cataln o no, en .Cat?

Vale siempre el mismo tema-monotema? Vamos a seguir permitiendo que su lenguaje nos contamine a todos? Quin alza su voz en .Cat para defender actualmente una cultura federalista que nos aproxime y no nos separe?

Cmo es posible que sectores que se dicen de izquierdas apoyen o se subordinen a los planes polticos de un individuo de la ambicin polticas del hijo poltico predilecto del molt ex honorable?

No deberamos hablar de la corrupcin generalizada de las clases dominantes, de las 400 familias con mando en plaza en .Cat al decir de don Millet? Tan distintos de Barcenas o de cualquiera de sus prximos?

Somos tan contundentes cuando criticamos y amenazamos a Rodrigo Rato que cuando estamos en presencia de alguien, un chorizo confeso, que fue llamado durante ms de 35 aos molt honorable, alguien que sigue teniendo placas y esculturas en su honor por el pas?

No debera la izquierda pensar y actuar como izquierda?

Hay alguna duda del carcter de clase del movimiento secesionista cataln que algunos, incomprensiblemente, siguen hablando de l en trminos de formidable movilizacin catalanista?

Hemos interiorizado su cosmovisin? Ser capaz la izquierda espaola no catalana de quitarse la venda que cubre sus ojos en este asunto?

Lo dejo por no cansar. Pero caben mil preguntas ms, diez mil razones complementarias.

Voy acabando. No digo que sea Angela Davis, pero no estn nada mal las palabras de Jordi vole en el concierto 'Volem acollir' del sbado 11 de febrero . Estas son una muestra:

"El racismo no tiene fronteras ni banderas, lo encontramos tanto en las concertinas de Ceuta y Melilla como cuando miramos de reojo a un mantero en la Rambla de Barcelona. Racismo en levantar muros en Mxico igual que lo es votar a favor de la reforma de la ley de extranjera en el Congreso de los Diputados. Racismo es disparar bolas de gomas a inmigrantes medio ahogados en una playa igual que lo es que cinco policas apaleen a un rumano en una comisara y acaben indultados Nos gusta pensar que Catalunya es una tierra integradora, y hoy estis dando un ejemplo. Experiencia no nos falta. No hace muchas dcadas llegaron miles de andaluces, de extremeos, de castellanos, de gallegos, que venan a trabajar y a dar a sus hijos las oportunidades que ellos no tuvieron. Ayudaron al progreso de todos y no tengo claro que ellos lo tuviesen muy fcil. Acabaron viviendo en enormes bloques de pisos minsculos construidos sin muchos miramientos en solares sin urbanizar en las afueras de las ciudades. Junto con muchos catalanes lucharon por cada plaza, por cada ambulatorio, por cada escuela pblica que consiguieron para su barrio. Precisamente son estas personas de barrios obreros que quiz no se han podido pagar la entrada para entrar en este concierto las que hoy conviven directamente con las personas venidas del resto del mundo, y son sobre todo estas clases populares las que luchan contra un eslogan perverso, un eslogan sucio y asqueroso que dice primero los de casa. La solidaridad tampoco tiene fronteras ni banderas"

La referencia completa de la intervencin: http://www.asec-asic.org/2017/02/12/el-discurso-de-jordi-evole-durante-el-concierto-por-los-refugiados-enfada-a-junts-pel-si/ Le sentaron muy mal a un eurodiputado de la exCDC: Ramon Tremosa ✔ @ramontremosa Manipuladors d'esquerres sense fronteres: tan sectaris i tan arrogants que no han pogut evitar un altre govern del PP @jordievole https://twitter.com/joanpuig/status/830542149443784706

Una nota complementaria sobre vole y su familia de una amiga historiadora, Soledad Bengoechea:

Estuvimos en la boda de sus padres. Se casaron en Cornell, donde viven. Fue una boda sencilla, como todos nosotros, con muchos familiares llegados de Extremadura y Andaluca. Primero tuvieron una hija, Lourdes, serena, muy estudiosa y reposada, luego a un nio, Jordi. Fue un cro nervioso, muy revoltoso. Estudi periodismo y cuando obtuvo su primer contrato a sus padres, l entonces vendedor de muebles tienda por tienda y ella vendedora de charcutera en el mercado de Cornell se les caan las lgrimas. Su padre conoci a mi compa a los 15 aos, cuando entraron a trabajar juntos en las oficinas de Muebles la Fbrica. Es una persona con muchas inquietudes, afn, por tradicin familiar, al PSOE. Escriba en revistas del barrio artculos que en ocasiones eran prohibidos por la dictadura. Tambin organizaba charlas en la iglesia de Cornell. Una vez invit a mi compa para hablar de las cuentas de la Seguridad Social (haca la tesis sobre ello). Era el otoo de 1975, yo estaba a punto de tener mi tercer hijo. Poco antes de comenzar el acto llam por telfono para que no fuera, que la iglesia estaba rodeada por la polica y yo entonces no estaba para sustos.... Luego, ms tarde, le dio un fuerte infarto, pero sobrevivi. Jordi siempre ha sido un buen hijo, igual que su hermana. Perdonad por el rollo, pero es que estoy tan indignada con la actitud de los que se creen amos de la tierra.

Dos observaciones finales:

1. Informaciones constitucionales, de un amigo historiador de ASIC/ASEC:

► CONSTITUCIN DE FINLANDIA. Art. 4. El territorio nacional. "El territorio de Finlandia es indivisible. ► CONSTITUCIN DE ITALIA: Art. 5. La Repblica, una e indivisible, reconoce y promover las autonomas ► CONSTITUCIN DE NORUEGA: Artculo 1: El Reino de Noruega es un Estado libre, independiente, indivisible e inalienable. ► CONSTITUCIN DE FRANCIA. Artculo 1: Francia es una Repblica indivisible, laica, democrtica y social." Artculo 89, "Ningn procedimiento de revisin puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio." ► CONSTITUCIN DE SUIZA: Art. 53: Toda modificacin del nmero de cantones se someter a la aprobacin del electorado y de los cantones afectados, as como al voto del pueblo y de todos los cantones (Cuando en los aos 70, se quiso separar una comarca (Jura) de un cantn (Berna), se hizo un referndum a nivel de todo el pueblo suizo). No slo la CE78 habla de indivisibilidad. Si la CE78 es neofranquista por esta consideracin, muchas otras estn en el mismo saco.

2. La reflexin de un activista incansable, de otro idealista einsteiniano, Miguel Muiz, portador de excelentes razones y de una perspectiva critica y documentada en un asunto central: A pesar de que parece insignificante dentro de la Ley de presupuestos 2017 presentada por el gobierno PDECAT-ERC, el Captulo 7, que plantea la creacin de un "impuesto" a las emisiones radiactivas rutinarias de los tres reactores atmicos que funcionan en Catalua, entra de lleno en el campo de la Poltica; slo hay que reflexionar sobre algunas de sus implicaciones: adjudica a estas emisiones un impacto sobre la salud, por lo tanto el Captulo 7 afecta a toda la poblacin, ya que las emisiones radiactivas, como se sabe, pueden desplazarse a enormes distancias, actuar sobre toda la cadena de alimentacin y alargar sus efectos en el tiempo.. Las implicaciones sanitarias son igualmente abrumadoras, implica plantear estudios e investigaciones para determinar su alcance. Y no digamos ya las implicaciones que supone en el terreno de la fiscalidad ambiental, donde plantea interesantes cuestiones sobre los diferentes tipos de impuestos, sobre su efectividad real como disuasorio o compensador, o sobre su carcter legitimador de impactos irreversibles, que es como creemos que se puede calificar con toda precisin el Captulo 7. Por todas estas razones, el Captulo sptimo pertenece de lleno al mbito de la Poltica, pero paradjicamente, se ha resuelto parlamentariamente como una cuestin de poltica, se ha gestionado desde un consenso tcito entre los diferentes partidos, dentro de la rutina profesional de la poltica y de espaldas a las implicaciones sociales y de salud. Limitndolo a un requisito menor de poltica fiscal. Este tratamiento no sorprende en el caso de los partidos del Parlamento que tienen una posicin favorable hacia la energa nuclear: PDECAT (CDC), ERC, PP y Ciudadanos, son fuerzas que mantienen posturas que van desde el apoyo entusistico al silencio calculado; pero s que sorprende en el caso de las tres formaciones que tienen en sus programas el cierre nuclear: PSC, CSQEP y la CUP. Lo que ha pasado con el Captulo 7 y el "impuesto" radiactivo es todo un ejemplo del blindaje poltico que la energa nuclear tiene en las instituciones de Catalua. Pueden leer su reflexin completa aqu: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222788

Seguimos la semana prxima. Como el rayo del poeta olvidado, un debemos cesar.

Nota:

[1] Tomado de Vincenzo Barone. Albert Einstein. Constructor de Universos, Vilassar de Dalt-Barcelona, Biblioteca Buridn-Montesinos, 2017 (traduccin de Josep Sarret Grau)

