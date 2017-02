Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (Mxico)

"Comparar las elecciones ecuatorianas con Stalingrado es totalmente equivocado"

Da una serie de datos, dice que la jornada de trabajo fue reducida a 35 horas, el sueldo vital aument en trminos reales, al igual que las remuneraciones de los jubilados, se respetan los criterios sobre dficit presupuestarios, todo ello acompaado del reinicio del crecimiento econmico. El objetivo de esta nota es aconsejar una va similar para Espaa, una alianza de Podemos con el Partido Socialista Obrero Espaol y en Francia donde triunf la izquierda en el Partido Socialista, con un frente con Melenchn y el candidato verde.

Al leer esta nota me surgi una duda, porque cuando estuve en Espaa compr una serie de publicaciones, diarios y revistas, entre ellas una que es bastante de derecha que se llama Actualidad Econmica, que en el mes de noviembre pasado sealaba: Portugal tiene un PBI todava inferior al de hace 8 aos, la deuda pblica es un 136% del PBI, se resiste a descender y corre el riesgo de dispararse. El gasto pblico representa el 48% del PBI. Todos los indicadores de pobreza han empeorado. Quin tiene razn, Emir Sader o Actualidad Econmica?

G.A.: Yo creo que la razn est en la mitad. Actualidad Econmica da datos que se condicen con que Portugal es uno de los pases ms pobres y frgiles de la Unin Europea. Pero lo cierto es que en Portugal ha mejorado un poco la situacin por el gran flujo de turistas y adems la crisis de los otros pases, sobre todo los ms ricos, Suiza, Francia y otros, lleva un flujo enorme de jubilados que van a vivir a Portugal, entonces, entran divisas y hay un mejoramiento relativo de la economa debido a ese factor. A un jubilado le resulta mucho ms fcil vivir en Portugal con su pensin que en Francia que es ms difcil y ms fro. Eso ha favorecido a Portugal, as como el terrorismo en Francia ha favorecido a Espaa porque casi dos millones de turistas se fueron a Espaa batiendo rcords.

En cuanto a estas cuestiones coyunturales ha mejorado, pero en lo fundamental no. Portugal sigue siendo un pas de emigracin de mano de obra. El problema es que los socialistas se vieron obligados a hacer una poltica que no fuera de austeridad, y a hacer algunas concesiones. Y el Partido Comunista e incluso el Frente de Izquierda que no estn en el gobierno, presionan desde la mayora, aunque no pueden modificar las polticas pblicas.

Entonces, las cosas se han hecho con paos tibios, pero sin dudas est mejorando respecto de hace 2 aos atrs. En lo esencial su situacin sigue siendo crtica, pero hay otros pases que estn peor, entonces aprovecha.

M.H.: Otro tema que quera abordar tiene que ver con un artculo que escribi Atilio Born, me llam la atencin porque dice que la eleccin en Ecuador ser el escenario de una decisiva batalla como en Stalingrado.

G.A.: Est loco. La batalla de Stalingrado fue una batalla decisiva contra el nazismo, fue la defensa de un pas agredido, que no era capitalista y tampoco socialista; pero fue eso, la defensa heroica de un pas agredido. En el caso de Ecuador las elecciones son de un estado burgus comn entre un gobierno progresista como era el de Lula o el de Cristina Kirchner y una derecha que sigue teniendo un peso muy grande en el campo econmico y financiero y que tiene partidos tradicionales, tales como la izquierda. Adems, el gobierno de Rafael Correa est ocupando la zona de una comunidad indgena para hacer un gasoducto contra su voluntad y ha reprimido a la izquierda y al movimiento indgena.

Este es un anlisis tpico del tipo de socilogos que repudio, que se guan por lo que pasa en los gobiernos y no miran las polticas de esos gobiernos hacia los trabajadores y los oprimidos de ese pas, ni miran la situacin y las necesidades de los trabajadores. Miran como si fuera un tema entre Estados y Gobiernos y creen que los llamados gobiernos progresistas estn en dificultades solo porque el imperialismo los hostiga, de ah la idea de Stalingrado. Es totalmente equivocado el anlisis.

M.H.: Quiero llamarle la atencin sobre un tema, usted dice estn hostigados por el imperialismo, pero en el artculo Atilio Born le da un lugar central a los medios de comunicacin y dice que en Amrica Latina han reemplazado a la derecha por la falta de partidos polticos competitivos. Entre otros da una serie de casos, plantea la eleccin presidencial en Argentina, el caso del referndum a Evo Morales y las agresiones al gobierno de Maduro. La pregunta que me hago es: los ataques de la prensa al chavismo empezaron apenas asumi Chvez y, sin embargo, ahora tienen una influencia que antes no tenan. Me parece que sta es una discusin importante para la izquierda y los movimientos populares, esto de decir que se pierden elecciones por el papel de los medios de comunicacin.

G.A.: En efecto, los medios de comunicacin existieron desde antes de estos gobiernos. La Nacin y Clarn existan antes y durante el gobierno de los Kirchner. Lo que llev al derrumbe de este gobierno y al fracaso del gobierno de Cristina Kirchner fueron los errores, la arrogancia y las concesiones a las grandes empresas; si perdi popularidad no fue por los medios de comunicacin que ya antes estaban en contra, sino porque la gente ya no pudo creerle al gobierno y empez a creerle a los medios.

Lo mismo pas en Venezuela; con toda la prensa en contra, Chvez tena una enorme popularidad porque la gente le crea, ahora con toda la prensa en contra Maduro no tiene la popularidad que tena Chvez y se apoya sobre todo en la burocracia y las Fuerzas Armadas y no en una movilizacin de masas, entonces la gente no le cree y empieza a creerle a los diarios que, por supuesto, son mentirosos, porque son grandes empresas, como todos los diarios importantes de los pases de Amrica Latina. Lo grave es que ninguno de estos gobiernos ha sido capaz de crear una prensa alternativa creble que no fuera simplemente una reproduccin de las declaraciones oficiales.

M.H.: O peor, porque lo de Spolsky y Garfunkel fue peor.

G.A.: Efectivamente. Entonces, no tienen credibilidad, 678 era una porquera, no tena credibilidad. Lo mismo si uno lee Caracas, el peridico oficialista de Venezuela, no informa, no tiene nada, no hay una discusin real. Telesur es muy buena pero hacia afuera, no dice nada de lo que sucede en Venezuela o en los pases aliados como Cuba, Ecuador y otros. Es una visin oficialista y satisfactoria, si uno lee la prensa cubana se te caen los calzones, es insoportable.

M.H.: S. Estuve leyendo la nota que sacaron sobre Camilo Cienfuegos en el aniversario de su nacimiento, realmente es para nios de escuela primaria.

G.A.: Y no hay nada sobre lo que pasa hoy en Cuba, no hay reportajes sobre la gente. La gente no se siente reflejada en esos peridicos, les da la espalda, cuando son el nico medio como en Cuba, no les queda otra, o le dan la espalda. Pero en otros pases, cunta gente macrista lee Clarn o La Nacin, incluso lo que produjo el kirchnerismo como Pgina 12 era pobrsimo, tan pobre es que no informaban sobre las marchas y movilizaciones; entonces no pueden tener credibilidad alguna. Ese es el problema.

M.H.: No quiero dejar de preguntarle por las movilizaciones que se han producido en el norte de Pars donde la semana pasada un joven negro fue violado por la polica.

G.A.: S, agredido, violado y torturado por 4 policas. La extrema derecha francesa apoya a los policas. Lo que pasa es que este joven era negro, todos los que no son rubios ni tienen ojos celestes son sospechosos por portacin de cara y son vctimas de violencia, porque la polica tiene la libertad de hacerlo porque no tiene sanciones. Tuvo que ir Hollande a pedir disculpas al joven y caus una conmocin porque se les fue la mano a la polica, pero ha habido cientos de casos anteriores, incluso hacia un periodista que por fotografiar el maltrato a un joven rabe lo acorralaron en un zagun, lo ahorcaron, lo amenazaron con violarlo, a pesar de que era rubio y francs y le quitaron el celular para que aprendiera. Y era un periodista que pudo denunciarlo, pero no son los primeros casos de violencia policial.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.