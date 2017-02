Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

La soberana material es lo que posibilita que la repblica de Cuba tenga un nivel de garantismo efectivo, real, de los derechos de la ciudadana

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

Cito tus ltimas palabras: "Creo que, bajo esa elaboracin de Canfora, que es un gran filsofo y un gran fillogo, se expresa nostalgia de los beaux temps du pass. Pero ni tan siquiera la nostalgia es ya lo que era". Tienes razn. Ni eso como creo que apunt Simone Signoret en un libro que sigo recordando emocionado. Por cierto, y abusando un poco ms de ti. "Es uno de los mos, uno de los nuestros. Y entre otras virtudes, tiene la de obligar a posicionarse y desenmascararse. Descanse en paz". Son palabras tuyas? Hablas de Fidel Castro. No te pido un ensayo de 2.000 pginas, pero por qu es uno de los nuestros, por qu es uno de los tuyos?

El proceso revolucionario cubano, encabezado por los barbudos desde Sierra Maestra y por Fidel Castro, que era el lder, se ha desarrollado en el tiempo y ha forjado una sociedad cubana actual fuertemente cohesionada social y polticamente. Tal como se echa de ver, ahora mismo: las fuerzas reaccionarias, la emigracin poltica "Miami"/"Washington"- no tiene capacidad alguna de intervencin en la repblica de Cuba, cuya dinmica social se determina desde dentro

Esto es consecuencia de una envidiable soberana o capacidad de control de la sociedad cubana sobre su propia sociedad, a comenzar por sus recursos econmicos. Envidiable e incomparable con la de las sociedades econmica y polticamente intervenidas que formamos parte de la crcel de acero de la Unin Europea y de su unin monetaria, e incomparable con el nivel de soberana de cualquiera de las repblicas del Caribe.

La soberana material es lo que posibilita que la repblica de Cuba tenga un nivel de garantismo efectivo, real, de los derechos de la ciudadana, muy elevado, tanto en lo que hace a los derechos sociales, econmicos, civiles y polticos.

Superior al de nuestras sociedades?

Un nivel efectivo muy superior al de nuestras sociedades, las de la Unin Europea. La soberana material, sin la que no es posible la existencia de la democracia, sin la que es una farsa la denominacin de "repblica" res publica-, aplicada a una comunidad social, es la que posibilita la redistribucin de la renta, el garantismo cvico y la igualdad existente en la sociedad. La horquilla de desigualdades sociales es muy reducida.

A pesar del bloqueo econmico, un verdadero estado de sitio que se prolonga desde hace sesenta aos, la repblica de Cuba posee un sistema educativo universal de calidad sin parangn con el de los pases de su entorno, incluido el sistema educativo de los Estados Unidos; sin parangn, tambin, con el nuestro. Y la esperanza de vida de la ciudadana de la repblica de Cuba es muy superior a la de cualquier otro estado de la regin, incluida la propia ciudadana estadounidense.

Logros de la Revolucin?

Logros de la Revolucin.

He incluido la libertad poltica en la lista de derechos civiles garantizados a sus ciudadanos por la repblica de Cuba. Un ciudadano cubano tiene muchas ms posibilidades de incidir en el decurso de adopcin de decisiones polticas, a comenzar por las fundamentales, las econmicas, que las que poseemos nosotros, los ciudadanos de los estados demediados, sometidos a Bruselas.

No se suele decir con frecuencia lo que sealas.

Recordemos que el poder poltico real que nos gobierna, el de la Unin, que dirige e impone el proceso de desmantelamiento de los derechos sociales de la ciudadana, y el neoliberalismo desregulador ms feroz, es ejercido en realidad por una burocracia mixta formada por altos cuadros del Partido Popular europeo y del Partido Socialista europeo, que son indistinguibles. Su anterior presidente, Durao Barroso, miembro del PPD portugus, homlogo del PP espaol, es hoy un alto cargo de Goldman Sachs, y tuvo como vicepresidente de su ejecutivo a Joaqun Almunia, del partido socialista

Las puertas giratorias made in UE.

Por cierto, que a menudo me he encontrado discutiendo sobre democracia en Cuba con personas que ni tan siquiera haban consultado la ley electoral de la repblica de Cuba.

Suele pasar, casi siempre.

Con lo que queda claro que, en lo que hace a la repblica de Cuba, a menudo, cuando se discute de lo que se discute, realmente, no se est discutiendo de lo que se discute, sino de la legitimidad de la existencia sociedades, de repblicas, no liberal capitalistas. Bueno, bien est: hablando se entiende la gente.

En lo que hace a la ley electoral de la repblica de Cuba, sta contempla la revocacin de mandato de los cargos electos. Y los candidatos NO son propuestos por el partido comunista cubano, que carece de potestad de proposicin, sino por las asambleas populares de la Sociedad Civil cubana. Tampoco hay campaas electorales, cuyo coste econmico es un discriminante que reduce la igualdad de oportunidades, etc.

Como en Espaa o USA por ejemplo.

Por ejemplo.

Pero adems, la repblica de Cuba ha sostenido en el plano internacional una constante accin poltica antiimperialista, y ha ayudado, con los recursos a su alcance, a los procesos polticos y sociales populares de los pases subdesarrollados.

Algunas ilustraciones no vendra mal para recordar cosas que deberamos saber todos.

Basta recordar para muestra, la intervencin de Cuba en ayuda de Angola, cuando este Estado estaba siendo invadido por el ejrcito de la Sudfrica racista en 1987. La batalla de Cuito Cuanavale, la mayor batalla de tanques de la historia de frica este dato puede servir como referencia al lector-, batalla que se prolonga desde septiembre-octubre de 1987 a marzo abril de 1988. Tras la derrota catastrfica del ejrcito sudafricano en marzo (de 1988), a manos de las tropas cubanas, angoleas y del Swapo namibio, las tropas racistas, y sus aliados del Unita, se retiraban de Angola. Y el gobierno sudafricano aceptaba la evacuacin inmediata de Namibia, en 1989. Era el fin de la aventura imperialista sudafricana y del rgimen de apartheid.

Lo recuerdo, lo recordamos todos.

Creo que con esto basta para explicar por qu me siento honrado por el hecho de que Fidel Castro fuera uno de los nuestros. Por qu nosotros somos de los suyos.

Me apunto la inversin. Gracias.

Pasamos, si te parece, (ya es hora pensarn muchos lectores/as!) a la segunda parte del libro: "La Repblica es una cultura comn de vida. Crtica del republicanismo federal". Me centro a continuacin en el primer apartado: "Tres republicanismos y sus momentos histricos".

Cuando quieras. Esperemos no agotarnos ni agotar a nadie.

Me olvidaba. No es un ataque de inmodestia, so sufras, pero debo decir que algunos lectores me han enviado notas felicitndonos (es decir, felicitndote) por las conversaciones.

Pues muchas, muchas gracias, de las de verdad. Da fuerza para seguir pensando, conversando y actuando.

