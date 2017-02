Francia

La escoria llama de nuevo

El brutal abuso policial, a esta altura de los tiempos podramos decir que brutal y rutinario del que fue vctima Theo Luhaka, un ciudadano francs de 22 aos, el pasado jueves 2 de febrero, cuando sala de su casa en Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en el norte de la periferia parisina, ha generado en los suburbios de Paris una serie de protestas que se estn sucediendo noche tras noche, y hace temer que termine estallando tal como sucedi en noviembre de 2005.

Theo, al resistirse al embate policial, fue reducido por cuatro policas, que a manera de castigo medieval, le introdujeron una cachiporra en el canal anal, que alcanz seccin del msculo del esfnter, producindole heridas por las que ha debido ser hospitalizado. Los mdicos estiman que por la gravedad de la lesin tendr ms de dos meses de recuperacin.

El hecho fue registrado por una cmara de vigilancia que muestra cuando cmo un polica golpea a Theo, y cuando sus pantalones caen milagrosamente solos segn las autoridades.

El abogado de Theo, declar que el joven fue detenido por policas para hacerle un control de identidad cuando sala de casa. "Le ordenaron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, le lanzaron gas en la cara, mientras a golpes lo obligaban a sentarse, tras lo que sinti un terrible dolor en el trasero.

El abuso policial es norma en los poblados mrgenes de la capital francesa, donde radican las clases populares de origen migrante.

Se estima que en los quartiers populaires despectivamente llamados banlieues de Pars, viven entre 10 y 12 millones de personas en su mayora inmigrantes o hijos de inmigrantes, mientras que la poblacin parisina no alcanza los 2.5 millones. De los casi 65 millones de francs, 6.6 millones tiene un familiar inmigrante.

Fueron justamente en los sectores populares donde, tras ser conocido el ataque policial contra Theo, se iniciaron y se siguen sucediendo las protestas, que ms all del caso puntal del Theo, se reproducen en cientos de miles de jvenes pobres, rabes y negros humillados y perseguidos de manera permanente por la polica.

Miles de estos marginados estn ocupando las calles desde el sbado siguiente al ataque cuando ms de 2 mil manifestantes se congregaron frente a los tribunales exigiendo justicia para Theo.

En la localidad de Bobigny, cerca de Aulnay-sous-Bois, la protesta se inici de manera pacfica, donde diferentes oradores denunciaron a la polica por los excesivos controles y las agresiones que practican contra ellos de manera diaria.

Mientras se desarrollaba el acto, algunos manifestantes respondieron a la provocacin policial produciendo algunos destrozos en las calles, quemando autos y rompiendo vidrieras. En aquel primer choque la polica detuvo a 50 personas, en los das sucesivos esta cifra lleg a los 500.

Diferentes actos se realizaron ese mismo sbado cuatro en Ruan, Toulouse y Nantes, donde se repitieron los enfrentamientos con la polica.

En Yvelines, lancourt, al suroeste de Pars, los manifestantes han resistido los embates policiales con bombas molotov, las que han provocado el incendio de media docena de vehculos. Lo mismo ha sucedido en Chanteloup-les-Vignes, donde se intent tomar una reparticin policial.

Otros incidentes similares se registraron en Nanterre, cerca de Pars Asnires, y en Clichy-sous-Bois, en el departamento de Val d'Oise, incluyendo Deuil-la-Barre y Nanterre (Hauts-de-Seine).

Intentando apaciguar los nimos, 5 das ms tarde, el presidente Franois Flanby Hollande visit a Theo en el hospital, acompaado por un nutrido equipo de prensa. Flanby Hollande declar que el joven haba tenido un comportamiento ejemplar y que tanto l como su familia haban reaccionado con dignidad y responsabilidad ya que tanto Theo como su familia haban llamado a la calma, tras conocer los incidentes.

Ms all de las sentidas y apropiadas palabras del presidente las protestas continuaron, por lo que Hollande se vio obligado a visitar esta vez Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, en los extramuros parisinos donde sus palabras de paz y armona no se escucharon bien, ya que cada noche la violencia va en incremento.

El gobierno de Hollande, necesita de manera urgente descomprimir la situacin, que tanto organizaciones de extrema izquierda, extrema derecha y fundamentalistas islmicos incentivan.

El gobierno francs de ninguna manera puede permitirse llegar a las presidenciales del 23 de abril, con el pas en llamas. Lo que sin duda dara la victoria a la mxima referente y candidata presidencial del ultra nacionalista Frente Nacional, Marine Le Pen, usufructa ventajosamente tanto atentados como la crisis de los refugiados. Su electorado, fundamentalmente el francs puro y muchos sectores de la sociedad francesas, han encontrado en el inmigrante el chivo expiatorio de todos los males propios.

Aunque no est permitido en los censos preguntas sobre creencias o razas, si se permite preguntar por el pas de origen, de lo que se desprende segn la informacin del Instituto Nacional de Estadsticas y Estudios Econmicos, que el 43% de los inmigrantes proviene de frica, siendo sus ex colonias Argelia con 13.5 % y Marruecos 12.3%, las que tienen mayor presencia.

Jams fue amigable la relacin entre el estado francs y los migrantes del tercer mundo, proveniente mayoritariamente de las ex colonias tanto en el Magreb, frica subsahariana, Medio Oriente y el sudeste asitico, por lo que la actual situacin se remonta en el tiempo.

La Francia blanca y los gobiernos que la han representado, han generado una fractura social histrica, que aletada por los ltimos actos terroristas, se ha profundizado dado la posibilidad a los partidos de derecha y ultra derecha a ser una opcin de gobierno para las elecciones de abril prximo.

Marine Le Pen, aprovech la oportunidad para responsabilizar de esta nueva crisis a las polticas migratorias laxas de los gobiernos anteriores, y para colocar a su partido como l nico con ideas para solucionar estos problemas. Le Pen en sus declaraciones agreg: Se han adquirido malos hbitos y algunos (inmigrantes) piensan que pueden actuar con toda impunidad, prometi: Devolver a los policas los medios para actuar y acus a los polticos tradicionales de culpar siempre el accionar policial.

Mientras la lder de Frente Nacional, est dispuesta a ocupar el centro de la escena, mostrndose, como el bombero indicado para los encendidos, en los barrios de la periferia, su principal rival el socialista Benot Hamon, aconsejado por el propio presidente Hollande, ha esquivado por estos das a la prensa y prefiri un concienzudo silencio.

2005, all vamos

Mientras cada noche ms barrios se encienden y los srdidos bloques de hormign, que hacen de cinturn a las grandes ciudades como Pars, Marsella o Lyon, donde se hacinan millones de franceses, ms all de etnias y creencias, fundamentalmente pobres, desocupados, marginados y excluidos, por un sistema que los ha aislado en guetos estigmatizados por prejuicios, segregacin social a los que la apabullante crisis econmica ha golpeado con mayor dureza, son observados por los burcratas, los servicios de inteligencia y la polica de manera pasiva esperando que estallen.

Todo lo sucedido es trgicamente parecido a lo ocurrido a partir del 27 de octubre de 2005, en que dos jvenes de 17 y 15 aos aparecieron carbonizadas en un transformador elctrico, en la comuna francesa de Clichy-sous-Bois, al nordeste de Pars.

Ziad Benna y Bouna Traor, tunecino y mal respectivamente, aprovechado el receso escolar de otoo haban estado jugando al ftbol y al volver a sus casas se encontraron con la polica, buscando a los responsables de un robo.

Los dos adolescentes, junto a otro amigo, Muhittin Altun, turco-kurdo, para evitar el obvio interrogatorio policial, intentaron esquivar a los agentes, que comenzaron a persiguirlos.

Los tres jvenes se escondieron en el transformador elctrico, Ziad y Bouna, murieron de manera instantnea, mientras el tercero sobrevivi tras sufrir graves quemaduras.

Tras el juicio que dur diez aos, los policas responsables fueron absueltos.

La muertes de Ziad y Bouna fueron los detonantes de los disturbios que se extendieron a lo largo de todo el mes de noviembre de ese ao abarcando no solo docenas de banlieues parisinos sino unas 274 ciudades del interior del pas como Ruan, Dijon, Marsella, Sena y Marne, Val-d'Oise, Lille, las protestas llegaron a replicar en Blgica, Suiza, Alemania, Dinamarca Holanda y Grecia.

En las tres semanas que duraron las manifestaciones se incendiaron cerca de 10 mil vehculos, y se destruyeron centenares de locales comerciales, por lo que el gobierno del presidente Jacques Chirac, con el torpe Nicols Sarkozy, como ministro del interior, se vieron obligados a declarar el estado de emergencia el da 8 de noviembre.

Durante esos das se produjeron ms de 3 mil detenciones, mientras que los daos alcanzaron los 200 millones de euros, si no contamos que fueron estas protestas lo que inocular en muchos de los jvenes reprimidos por las autoridades el germen del fanatismo religioso, quizs el nico lugar que encontraron donde refugiarse.

Ms tarde, el plan Espoir Banlieues (Esperanza Periferia), que inyect millones de euros en los barrios ms postergados contuvo, en parte, a la poblacin.

El entonces ministro Sarkozy, quien fuera presidente de Francia desde 2007 a 2012, y en gran parte responsable de la actual situacin en Medio Oriente y Libia, en una de sus tanta declaraciones por aquellos das de noviembre alarde frente a los vecinos de uno de los barrios afectados por las protestas: Vous avez assez de cette bande de racaille (Estis hartos de esa escoria), para finalizar teatralmente Ben, on va vous on dbarasser (Bien, os la vamos a quitar de encima), por los sucesos de estas ltimas noches parece, que fiel a su estilo, Sarkozy no supo hacer su trabajo.



Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.