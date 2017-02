Siria

La niebla de la guerra

Fue precisamente Marx el primero que descubri la gran ley que rige la marcha de la historia, la ley segn la cual todas las luchas histricas, ya se desarrollen en el terreno poltico, en el religioso, en el filosfico o en otro terreno ideolgico cualquiera, no son, en realidad, ms que la expresin ms o menos clara de luchas entre clases sociales F. Engels





Que la guerra es la consecuencia inevitable de la poltica de quienes dominan el mundo es algo que debiramos tener asumido hace mucho tiempo. Quin olvide que las bayonetas siempre han sido empuadas en inters de una u otra clase social habr abjurado del marxismo.

En algunas ocasiones, como en la guerra en Siria, la acumulacin de actores y la violencia de los acontecimientos dificulta la percepcin ntida de la contraposicin de intereses de clase, pero no ms que la niebla oculta los vericuetos de la carretera de montaa, pero no por ello renunciamos a escudriar el camino, pues sabemos que la consecuencia de no hacerlo sera precipitarnos al vaco en la primera curva.

Sin duda, ante Siria, la izquierda ha descarrilado, empeada en subirse al tren equivocado, en el vagn de cola de alguna de las facciones en combate que representan a una u otra burguesa.

Pues, claro que s, la lucha entre las clases dominantes y las dominadas lleva en muchas ocasiones histricas al enfrentamiento entre los poderosos. Las guerras por el reparto de las colonias y los imperios llenan la historia de la humanidad.

Hoy vivimos la crisis ms grave del sistema econmico capitalista desde el primer cuarto del siglo XX. El saqueo de las zonas con valor geoestratgico es el primer punto de la agenda de los poderes imperialistas, no slo de los Estados Unidos de Amrica, sino tambin de Rusia, China y la Unin Europea.

En Siria la lucha de clases se expres en 2011, con un levantamiento de clase frente a la dictadura capitalista de Bashar al Asad. Los campos de batalla estaban delimitados, una poblacin con un 50% de jvenes menores de 25 aos, que padecan casi un 40% de paro,se enfrentaba a la burguesa y burocracia estatal de uno de los 30 pases ms corruptos del mundo. Pero la juventud de la clase obrera siria no fue capaz de tomar el poder, al carecer de una organizacin con un programa, una estrategia y una tctica adecuada. Y, poco a poco, fue pasto de la degeneracin de la lucha con la infiltracin del yihadismo apoyado por las reaccionarias monarquas del Golfo. A un lado el imperialismo occidental y los regmenes teocrticos del Golfo, al otro lado, el imperialismo ruso, la dictadura siria, el partido de Dios libans y los muyahidines de los ayatolas de Irn.

Ambos bandos despedazando el cuerpo del pueblo sirio, provocando los crmenes de guerra contra la poblacin civil, el mayor xodo desde la Segunda Guerra Mundial, miles de muertos en el mar Mediterrneo, con la criminal poltica de los gobernantes de la Unin Europea

No se puede separar la guerra de las transformaciones sociales; los kurdos son el ejemplo vivo de que lo nico que puede frenar la locura del yihadismo es un pueblo que lucha por su propio destino, que tiene en sus manos su futuro. La lucha de las Unidades de Proteccin Popularkurdas (YPG) [1] es el contraste ntido con la dictadura siria que gener el caldo de cultivo para el surgimiento de estos monstruos, pues esa locura tambin tiene un mtodo, y prende en una sociedad atrapada en la desesperacin generada por la pobreza y la desigualdad social. Mientras los kurdos han sido capaces de plantar cara a la barbarie, el ejrcito sirio necesit la intervencin de Rusia, Irn y Hezboll, para no disolverse.

Si la juventud siria que se alz contra la dictadura hubiese tenido en sus manos su destino, al igual que el pueblo kurdo, el Daesh y Fatah al Sham hubiesen sido aplastados. Las bombas rusas y las muertes de miles de civiles no son ningn camino hacia la paz, o hacia una transformacin progresista de la sociedad. La lucha contra el Daesh, por ganar la guerra, es tambin la lucha por acabar con el rgimen dictatorial.

La victoria contra el cncer yihadista slo se podr conseguir si el pueblo sirio y los dems pueblos de la regin toman las riendas de la transformacin social, entonces en lugar de huir, defenderan cada palmo de terreno porque estaran defendiendo su tierra, su libertad y no los privilegios de una minora de parsitos corruptos. El mantenimiento del rgimen sirio seguir reproduciendo, no slo las relaciones de explotacin, sino tambin las condiciones para que ese monstruo abyecto que es el yihadismo siga reproducindose.

Slo el pueblo, salva al pueblo!





Notas



[1] Milicia formada por hombres y mujeres de comunidades del Kurdistn sirio. Las YPG se consideran a s mismas una milicia popular democrtica, y llevan a cabo elecciones internas para elegir a sus oficiales.

Alberto Arregui (Coordinadora Federal de Izquierda Unida)

Fuente original: http://www.porelsocialismo.net/siria-la-niebla-de-la-guerra/



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.