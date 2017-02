"Y si cada semana asesinasen a un poltico? Qu pasara si los asesinados fuesen futbolistas o bomberos?". Lo dice Araceli Martnez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, parafraseando al periodista Jos Mara Calleja y su clebre comparacin para criticar la languidez del debate social sobre violencia machista en Espaa.



La cifra final de vctimas mortales por violencia machista acaba por enterrar los nombres y rostros de las mujeres asesinadas. Los datos son importantes, por supuesto. Nos permiten determinar si es una tendencia que crece o decrece, cul es la nacionalidad de los asesinos mayoritariamente, espaola, las edades de las vctimas...



Por ejemplo, sabemos que en las primeras seis semanas de 2017 hay ms asesinatos por violencia machista (12) que en aos anteriores: en el mismo periodo de 2016 hubo 10; y en 2015, 8, segn cifras oficiales recogidas por Feminicidio.net, una pgina que aglutina las muertes de mujeres a manos de hombres.





Pero no olvidemos los nombres de las vctimas. El ao comenz con la muerte de Matilde, una profesora de Qumica de Rivas Vaciamadrid. Ese mismo da, el 1 de enero, fue asesinada una chica de 25 aos cuyo nombre se desconoce. Despus vino Blanca Esther, una mujer de 48 aos de Burlada (Navarra), y el mismo fin de semana fue asesinada Toi, de 33 aos, una almeriense asesinada por un hombre que ya haba maltratado a cuatro mujeres. Mara de los ngeles tena alzhimer a sus 77 aos y su marido, el cuidador, la asfixi con una almohada y despus se ahorc. Virginia, de 55 aos, fue asesinada por su marido en O Carballio (Ourense). Tambin fue asesinada una mujer de 40 aos en la urbanizacin El Quin, en Sesea, cuyo nombre se desconoce.Carmen tena 79 aos y fue asesinada por su marido, de 82, en la localidad catalana de Sria. Cristina, de 38 aos, tena la enfermedad de los huesos de cristal y fue asesinada por su marido en Mora (Toledo). Noem vio cmo su pareja mataba a su hija para hacerle dao a ella, y Ana Beln, de 46 aos, y su hija Ana, de 18, fueron asesinadas por el novio de la madre en Daimiel (Ciudad Real). Tambin ha sido asesinada Laura, de 26 aos, por su novio, un guardia civil con el que viva en El Quin (Sesea).A esta lista se suma el caso de una mujer en Pontevedra: su marido la agredi hasta que crey que estaba muerta y luego se ahorc (en Salceda de Caselas, Pontevedra). Por suerte no haba fallecido y la vctima se recupera en el Hospital lvaro Cunqueiro de Vigo. Adems, segn recoge Efe, se investiga otro caso ocurrido tambin en Pontevedra: en A Estrada fueron hallados los cadveres de dos mujeres (madre e hija) y el marido de una de ellas. Todava est por determinar si el varn fue el homicida.Araceli Martnez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la comunidad en la que han sido asesinadas 5 de las 12 mujeres en estas semanas, consideraEs muy importante la educacin en prevencin: no solo en guardias civiles o policas, que atienden a las vctimas, sino en otros mbitos de la sociedad.Los jueces o los profesores tambin deben estar concienciados", seala Martnez. "Las cifras son lo bastante relevantes y dramticas como para que sea considerado un asunto de Estado", aade. La psicloga Ana Ruiz explicaba que "a veces se tiene la falsa creencia de que las mujeres maltratadas son sumisas. Si no se atreven a denunciar o no saben detectar que son vctimas la culpa nunca es de ellas, el fallo no es de ellas".Esa sera una clave a la hora de informar y entender aspectos bsicos de la violencia machista. Otra clave la da Rubn Snchez Ruiz, psiclogo que trata con vctimas de maltrato: "No hay que preguntarse qu habr hecho ella para que l se ponga tan violento". En psicologa, esto se conoce como victim blaming (culpar a la vctima) y pretende dar respuesta a una agresin a travs de un primer comportamiento de la vctima.