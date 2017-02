La "mayor amenaza" a la libertad y la prosperidad mundial

Segn reportes de medios de informacin, Myron Ebell, el personaje designado por Donald Trump para dirigir su equipo de transicin de la Agencia de Proteccin Ambiental, afirm que los activistas del clima y el medio ambiente son la mayor amenaza para la libertad y la prosperidad en el mundo moderno. Tal apreciacin, en boca de un denegador tarifado del cambio climtico, enuncia un comn denominador del sistema capitalista global: la idea -antigua, por cierto- respecto a la expansin ilimitada del progreso humano a costa de los recursos finitos de la naturaleza, todo lo cual exige hacer caso omiso a cualquier advertencia en contrario; por lo que todo activista a favor de la preservacin de la naturaleza que nos rodea ser considerado enemigo del progreso y, por extensin, del bienestar que este originara -por igual- para todos.

No importa que esta posicin afecte la existencia equilibrada de fauna y flora, de suelos, de ros y mares, o del aire que an puede respirarse. Nada de esto importar en tanto los dueos del capital obtengan pinges ganancias y, en teora, las compartan con los trabajadores que explotan a diario, quienes -gracias a la ideologa dominante y al consumismo compulsivo que los enceguece y los convierte en esclavizados- terminan incrementando sus arcas, en un ciclo que muchos (de pensarlo) lo conciben como una fatalidad insalvable e inmodificable.

Esto apenas revela lo que sucede a manos de las grandes corporaciones transnacionales, cuya sed insaciable de ganancias, le imponen precio a todos los recursos naturales, as ello suponga financiar el asesinato de luchadores ecologistas, aborgenes y campesinos, como viene ocurriendo desde hace largo tiempo en diversas naciones de nuestra Abya Yala, siendo los casos de Berta Cceres, en El Salvador, y de Sabino Romero, en Venezuela, algunos de los ms sonados. O forzar la construccin de obras, como las del oleoducto Dakota Access, que tratan de impedir activistas por el medioambiente y la tribu nativa estadounidense Sioux de la Reserva Standing Rock, que tienen el aval gubernamental sin atender a otras razones.En todos ellos se desconocen leyes y derechos ancestrales de los pueblos originarios y campesinos que defienden de la voracidad capitalista los territorios que ocupan, la mayora de las veces contando con la complicidad de gobiernos corruptos y, en un menor grado, poco conscientes del grave dao que legitiman con sus medidas, impulsadas bsicamente por un afn econmico, aunque den y demanden garantas para proteger el ambiente.

Como lo plantea descarnadamente en su artculo Cambio climtico: el reloj del Juicio Final no se detiene, el acadmico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigacin y Docencia en Educacin, de la Universidad Nacional de Costa Rica,Andrs Mora Ramrez,ni el cambio climtico es un cuento chino, ni tenemos el tiempo a nuestro favor para seguir postergando decisiones que sern determinantes para el futuro del planeta, para el equilibrio de sus ecosistemas y, ms an, para garantizar las posibilidades de supervivencia de nuestra especie. Sin embargo, desde diversas instancias, muchos obvian la urgencia que todo esto reviste, exponiendo a una grave inminencia de extincin no solamente a la humanidad sino a todo gnero de vida sobre La Tierra; presentando y patrocinando la explotacin sin restricciones de la naturaleza como la nica ruta para salir de la crisis econmica en que se halla el mundo en general.