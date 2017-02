La vieja izquierda no recuperar hegemona

terriblemente decepcionante

Decalifica el intelectual italiano Antonio Negri la actuacin de la izquierda en Brasil, luego de una visita en la que entrevist a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), ex altos cargos de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, y miembros de movimientos sociales. Negri nunca ocult sus simpatas por los gobiernos progresistas latinoamericanos con los que mantuvo buenas relaciones. Por eso es significativo que uno de los ms destacados pensadores actuales tome distancias de las izquierdas de la regin.

Sus opiniones fueron vertidas en un largo artculo difundido a comienzos de febrero bajo el ttulo Impresiones de una visita a Brasil (goo.gl/qR63Qn ). Ordena su anlisis en torno a siete preguntas, de las cuales abordaremos apenas las ms relevantes.

La primera consisti en saber por qu el PT reprimi las manifestaciones de junio de 2013. Le sorprende que todos los consultados dijeran que esos movimientos amenazaban desde el inicio la mantencin de nuestras gobernabilidad . Recordemos que se trataba de luchas contra el aumento del precio del transporte y contra la represin policial. No toma en cuenta las respuestas que dijeron que se trataba de movimientos inspirados por la CIA, porque considera que no tiene sentido.

Negri asegura que ya en esos momentos el PT tena una relacin mala con las poblaciones metropolitanas que desde 2013 pedan al gobierno de Dilma que abandonara su inflexin neoliberal.

La segunda pregunta que formul es por qu siguen muriendo tantos jvenes negros. No obtuvo respuestas, lo que le permite destacar que la falta de voluntad del PT para comprender y asimilar esta problemtica gener un vaco de relaciones con la poblacin de las favelas, que facilit la entrada de la derecha religiosa (y no religiosa) en medio del proletariado negro . Cree que este es uno de los nudos de la crisis del PT, ya que perdi contacto con un sector clave del proletariado, ya que revela la crisis ms pesada para la izquierda, all donde era hegemnica .

Cuando pregunt por qu el PT no fue capaz de responder a la ofensiva de la derecha desde 2013, concluy que las relaciones que mantiene con los sindicatos y los campesinos sin tierra se haban tornado irrelevantes, o tal vez subsistieran slo para fines de propaganda . Negri sostiene que eso permiti a la nueva derecha conquistar la hegemona en las calles por primera vez en muchos aos.

Luego hace algunas afirmaciones notables. El PT no encar una reforma constitucional que garantizase la gobernabilidad sin necesidad de corrupcin. La idea de gobernar por medio de la corrupcin, o sea, retomando el hbito de la derecha, no parece haber perturbado el proyecto del PT desde el principio , escribe el coautor de Imperio. En la misma direccin va su denuncia de que los gobiernos del PT establecieron un acuerdo tcito de fair play con los conglomerados mediticos; ningn ataque a ellos por parte del gobierno y recproca lealtad por parte de los medios, por lo menos en la dcada que funcion la gobernabilidad, o sea entre 2003 y 2013.

En sus conclusiones, Negri sostiene que los cuadros del PT interpretan todo en trminos de equilibro gubernamental y parlamentario , lo que explica que no fueran capaces de ponerse al frente de las movilizaciones de junio de 2013 y optaran por la represin. Cuando los critic por no haber apostado por contrapoderes de los pobres para enfrentar a la derecha, obtuvo una respuesta que considera pattica para alguien que se considera de izquierda: Nosotros defendemos el estado de derecho .

Cree que el PT no volver a ser una fuerza hegemnica y que la izquierda brasilea no podr reconstruirse en pocos aos. La cuestin pasa ahora por las luchas en los colegios secundarios y las luchas dirigidas por las mujeres, dice Negri. Pero el punto central, una vez ms, es la cuestin negra, o sea del sector ms pobre y rebelde de la clase obrera. El PT se convirti en una fuerza blanca, plida con relacin a la cuestin racial y dbil al confrontar las polticas neoliberales .

Hasta ah, de forma muy apretada, algunas conclusiones de Negri. Creo que son acertadas, sobre todo el nfasis en explicar la crisis por la represin a las manifestaciones, el alejamiento de los movimientos y la incapacidad de comprender la opresin racial. El no colocar a la izquierda como vctima de los medios y del imperio es un paso adelante en relacin con los mediocres anlisis al uso.

Habra que explicar, no obstante, por qu los gobiernos del PT optaron por dar prioridad a la gobernabilidad por delante de las luchas sociales y de clases. Este punto es importante, porque no es la primera vez que sucede. Estamos ante un tipo de actitudes que van mucho ms all de las opciones tomadas por los dirigentes del PT.

La primera cuestin se relaciona con los caminos elegidos. Optar por el Estado lleva directamente a defender el estado de derecho , la razn de Estado , lo que implica posicionarse contra los movimientos y los pueblos. La vieja izquierda todava cree que el Estado es una herramienta neutra, algo que ya suena agotado luego de un siglo de revoluciones fallidas.

La segunda es ms compleja. El Estado ha sido, y siegue siendo, el criadero de la clase dominante. Desde que lleg al gobierno, el PT estrech alianzas con los grandes empresarios y con el sector financiero, fue el gran defensor del agronegocio y bajo sus gobiernos la banca obtuvo las mayores ganancias de su historia. La corrupcin que ahora se destapa, interesadamente por parte de las derechas, no es una anomala, sino intrnseca al sistema. Es imposible gobernar una gran nacin capitalista sin corromperse.

Por lo tanto, trabajar por cambios de fondo implica recorrer otros caminos, en particular, abandonar el objetivo de gobernar a otros y ponerse a la tarea de impulsar la organizacin de los pueblos, primer paso para el autogobierno. Lo dems es seguir buscando mesas y salvadores.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/17/opinion/022a1pol