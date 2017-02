El INTI desarrolla inodoros y mingitorios secos. Cmo funcionan. Detalle del consumo en los baos

Baos sin agua, una realidad de la tecnologa argentina

Un bao totalmente seco todava no es tecnolgicamente posible. Es decir, que no utilice agua. Sobre todo por las necesidades de lavado. Sin embargo, inodoros y mingitorios ya han alcanzado esa posibilidad.

El punto es crucial especialmente en lugares en donde el agua potable es escasa. Sobre todo porque, para la limpieza de esos artefactos se usa agua potable, diseada y acondicionada para ser bebida. Un verdadero derroche.

Cada vez que se utiliza, un inodoro se traga entre 8 y 10 litros. En un departamento para dos personas se usara 20 veces al da. Lo que en un ao da un desperdicio de no menos de 70 mil litros. El caso de los mingitorios pblicos es peor: los expertos aseguran que utilizan 100 mil litros en el ao.

Frente a este panorama, el Programa de Tecnologas Sustentable del INTI viene trabajando en el diseo y aplicacin de sistemas de saneamiento sustentables, entre ellos baos y urinales secos.

stos innovadores sistemas podran dar solucin a las necesidades de casi la mitad de los habitantes del territorio nacional que carece de conexin a la red cloacal. Unos 20 millones de personas.

A mediados del mes pasado, en la sede central del INTI, fueron inaugurados dos mingitorios secos, convirtiendo al organismo en el primer organismo nacional en implementar esta tecnologa verde. Hoy vemos la implementacin de saneamientos secos como una solucin para las poblaciones que no tienen acceso al agua o a un sistema correcto de tratamiento de los efluentes del bao. Sin embargo, la iniciativa tambin impulsa la creacin de proveedores locales de estos artefactos, indic Jorge Schneebeli, responsable de la Gerencia de Proyectos Especiales INTI.

A simple vista, los mingitorios secos son iguales a los tradicionales pero no requieren una fuente constante de agua, no tienen problemas de olor, no atraen insectos y son fciles de limpiar.

Existen distintos diseos de trampa de olor, los mingitorios instalados en el auditorio del INTI cuentan con un cartucho plstico que contiene un lquido con una densidad menor a la orina. Esta sustancia siempre queda por encima de la orina y as evita las evaporaciones de olores. Su formulacin hasta el momento no se desarrolla en el pas, pero el Centro INTI-Qumica est trabajando en diversas formulaciones para sustituir la importacin de este producto. Otra ventaja de los dispositivos es que pueden ser construidos con materiales disponibles localmente.

Sobre su valor de fabricacin, los expertos indicaron que el costo de produccin de estos mingitorios se equipara a los costos de los mingitorios tradicionales.

La diferencia se muestra en el ahorro de agua, el menor costo de tratamiento (al minimizar el volumen del efluente) y el potencial que presenta la recuperacin de los nutrientes como nitrgeno y fsforo contenidos en la orina.

En cuanto al desarrollo de nichos de mercado a nivel local, el gerente de Comercializacin del INTI, Juan Pedro Crica, destac: Este tipo de tecnologas est siendo adoptada en el mundo, por lo cual las ventajas estn claras. En la Argentina necesitamos poner a disposicin los beneficios del sistema, sus costos y potencialidad, para que el producto despierte inters en los fabricantes y futuros usuarios.

En la actualidad, en pases como Alemania o los Estados Unidos, los urinales secos son una alternativa implementada en reas pblicas como hoteles, estaciones de servicio, estaciones de tren o shopping center. El ahorro de agua en inodoros y mingitorios es crucial, por el alto consumo que tienen estos dos artefactos en comparacin a otros de uso diario.

Por caso, una ducha de 10 minutos gasta aproximadamente 100 litros de agua. En un ao, dos personas podan consumir la misma cantidad que requiere el inodoro.

Para tener una idea del gasto diario que ocasiona cada actividad cotidiana, hay que considerar que cepillarse los dientes con la canilla abierta consume 5 litros de agua; lavar el auto con manguera, 12 litros por minuto; lavar los platos, 50 litros, en tanto que una canilla goteando puede consumir 50 litros al da. Y el peor de todos los casos: una carga de lavarropas consume 200 litros.

El INTI tambin desarrolla la tecnologa de inodoros secos, un sistema de saneamiento aplicable a instalaciones hogareas, industriales, pblicas y comunitarias. El diseo de estos artefactos est basado en la separacin desde el origen de la materia slida y lquida, la operacin sin agua y la existencia de cmaras ventiladas o contenedores para el almacenamiento y tratamiento de los residuos. Hay muchos ejemplos exitosos de esta tecnologa en el Per y Sudfrica.

Los baos secos con separacin de lquidos fue promovida originalmente para el manejo seguro de los residuos, pero el foco fue cambiando hacia crear un inodoro verstil que se pueda usar en distintos contextos geogrficos y econmicos.

La principal ventaja de los baos secos con separacin de lquidos, comparados con las letrinas secas convencionales, es que convierten los desperdicios en un residuo seco y sin olor. Esto, adems de liberarlos de insectos, suma el hecho de que una vez que el contenedor de desperdicios se llena, el manejo de las materias slidas es mucho ms simple e inofensivo.

Adems, el riesgo de contaminacin acufera se ve minimizado a travs de la contencin segura de los slidos en cmaras enterradas, lo que tambin permite la construccin de estos inodoros en lugares donde los sistemas basados en pozos no son apropiados.

Los baos secos pueden ser construidos con dos cmaras de deshidratacin adyacentes o una sola cmara con contenedores intercambiables. Algunos baos secos (con separacin de lquidos) optan por incluir lombrices en la o las cmaras de deshidratacin para la reduccin del volumen a tratar y conformacin de humus de lombriz. En el INTI sealan que un ejemplo de estos baos secos existe en la ecovilla Gaia en Navarro, Provincia de Buenos Aires, una experiencia que est en proceso de sistematizacin.

