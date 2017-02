Estados Unidos y China

Negocios con los pies en el suelo

Cuando pareca ms caldeada la controversia entre Estados Unidos y la Repblica Popular China, la situacin tom un giro completamente opuesto pues para las dos mayores potencias econmicas del mundo lo ms acertado es mantener la paz que una guerra comercial.

En juego estaban millonarios intereses y tras probar fuerzas contra Pekn, el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump debi recapitular ante la posicin asumida por su par chino, Xi Jinping. Y es que China no es un pas cualquiera sino la segunda potencia econmica mundial en constante y vertiginoso desarrollo.

Durante la campaa para la presidencia, Trump culp a China de ser uno de los principales culpables por e l dficit comercial de Estados Unidos y por la prdida de puestos de trabajo debido a la fuga de compaas norteamericanas hacia esa nacin. Tambin prometi actuar con mano dura frente a Pekn e imponer un impuesto del 45 % a los productos procedentes de esa nacin.

Las tensiones se agudizaron cuando el presidente electo convers con su homloga de Taiwn, Tsai Ing-wen, quien lo felicit por su victoria, a la par que el equipo de transicin de mando en Washington comunic que durante esa pltica se reforzaron los estrechos lazos econmicos, polticos y de seguridad entre ambos pases.

Das despus, en una entrevista con Fox News, Trump asegur: No s por qu tenemos que estar comprometidos con la poltica de Una Sola China (decisin adoptada por la administracin de Jimmy Carter desde hace 44 aos). Y agreg que si China no hace concesiones sobre comercio y otras cuestiones no veo por qu esa poltica deba continuar.

Pekn envi varias advertencias inmediatas a cada declaracin del mandatario como la de su Ministerio de Relaciones Exteriores que reclamaba a Washington manejar el tema de Taiwn con cautela y apropiadamente si quera evitar toda perturbacin innecesaria en las relaciones entre los dos pases.

Por ltimo y con motivo de tantas declaraciones amenazantes, el gigante asitico puntualiz que sin el principio de Una Sola China, se acabara la estabilidad en las relaciones bilaterales, y los medios de comunicacin estadounidenses, indicaron que Xi Jinping se neg a conversar con Trump hasta que adoptase el compromiso que tom finalmente la pasada semana.

El viernes 10 de febrero, en un comunicado emitido por la Casa Blanca, se anunci que durante una llamada telefnica con el presidente Jinping, Trump acord honrar la poltica de Una Sola China y que los dos lderes se haban extendido invitaciones para visitar sus respectivas naciones. La pltica ocurri dos das despus de una misiva enviada por Trump a su homlogo, en la cual felicitaba al pueblo chino por el inicio del nuevo ao, le deseaba prosperidad, y que esperaba trabajar con el presidente Xi para desarrollar una relacin constructiva que beneficie tanto a Estados Unidos como a China".

La nota oficial indic adems que la llamada transcurri en un ambiente extremadamente cordial y ambos prometieron impulsar la cooperacin de ganar-ganar en una variedad de reas, as como desarrollar una relacin constructiva.

Pero analicemos el porqu de este giro de 180 grados de la Oficina Oval de la Casa Blanca a solo un mes de la investidura del nuevo presidente.

Los datos muestran que el supervit comercial de China con Estados Unidos ha aumentado desde el ao 2000, superando los 200 000 millones de dlares entre enero y noviembre de del 2016.

El crecimiento se ha desacelerado durante los ltimos aos, con apenas un 0,9 % interanual de subida durante los primeros 11 meses del pasado ao, debido principalmente a la mejora del equilibrio comercial entre los dos pases.

En octubre de 2016, las exportaciones norteamericanas al pas asitico llegaron al nivel ms alto de los ltimos tres aos con 13 000 millones de dlares, lo que contribuy al descenso del 4,2 % mensual en el dficit con esa nacin, segn datos del Departamento de Comercio estadounidense.

El comercio entre China y EEUU se situ en 558 400 millones de dlares en 2015 y en ms de 660 000 millones en 2016, centenares de veces por encima del nivel de 1979, cuando establecieron relaciones diplomticas.

Washington se convirti en el segundo mayor socio comercial de Pekn, mientras que sta es el mayor para EEUU.

El comercio sino-estadounidense subi a un ritmo promedio superior al 7 % en los ltimos aos, a pesar de la ralentizacin mundial despus de la crisis financiera de 2008.

La agencia de informacin Xinhua inform que los productos y servicios de Estados Unidos, entre ellos el 22 % de su algodn, el 26 % de los aviones Boeing y el 56 % de la soya, se venden a China, lo que supone cerca de un milln de empleos para los ciudadanos norteamericanos.

Las ventas de Estados Unidos a China se centraron, durante mucho tiempo en productos primarios y agrcolas, pero no en aquellos en los que la nacin del norte tena una ventaja competitiva, como los de alta tecnologa, debido a las restricciones impuestas, indic Zhang Yansheng, investigador en jefe del Centro de Intercambios Econmicos Internacionales de China.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el ao 2019 la economa de Pekn ser un 20 % mayor que la de Washington, es decir, el PIB del primero ser de 26,9 billones y el del segundo de 22,1 billones de dlares.

Si se llegara a poner un elevado impuesto a las importaciones procedentes de China, los consumidores estadounidenses podran llegar a tener que pagar hasta un 10 % ms por los productos hechos en esa nacin, como computadoras porttiles, refrigeradores y telfonos celulares seala una investigacin realizada por la consultora Capital Economics.

Adems, muchas de las compaas estadounidenses tienen sus fbricas principales en China y tambin seran golpeadas por cualquier tipo de imposicin arancelaria a las importaciones.

Las cifras anteriores indican el porqu del cambio ocurrido dentro de la nueva administracin de la Casa Blanca, que ha comprendido que China es una potencia econmica, poltica y hasta militar que no puede ser presionada con facilidad.

Trump redonde esa concepcin cuando en la conversacin con Jinping asegur que es muy importante para ambos pases mantener una comunicacin de alto nivel y que Estados Unidos est comprometido a mejorar la cooperacin de beneficio mutuo con China en materia de economa, comercio, inversin y asuntos internacionales.

Moraleja, la Casa Blanca comprendi que los negocios hay que hacerlos con los pies en la tierra.