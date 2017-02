El caso Odebrecht, un golpe brutal para la democracia en la regin

Lo que se ha observado en las ltimas semanas con las ramificaciones de las redes de corrupcin montadas por la contratista Odebrecht es de una magnitud inimaginable. Cuando comenzaron a conocerse el tenor de las delaciones premiadas de los 77 ejecutivos de esta mega empresa, muchos polticos importantes y funcionarios del alto escaln gubernamental de pases latinoamericanos comenzaron a desfilar por las pginas de los diarios y en noticiarios de televisin. Nombres como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan Garca en Per, Uribe en Colombia, el panameo Ricardo Martinelli y el ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, fueron parte de la extensa lista de ex mandatarios acusados de haberse beneficiado con las propinas que efectuaba la empresa contratista para adjudicarse importantes proyectos de infraestructura regional.

Segn informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pag casi 800 millones de dlares en sobornos realizados en 10 pases de la regin. El nivel de corrupcin fue tan alto, que lleg a ser institucionalizado. La Odebrecht tena un Departamento con decenas de funcionarios dedicados exclusivamente a organizar el pago de las propinas para proyectos que eran licitados por los diversos gobiernos, con listas enormes de polticos profesionales y decisores de polticas pblicas entre ellos.

Por lo mismo, nos encontramos ante una clara demostracin de que los intereses de las empresas (no solo de Odebrecht) se mezclan con las expectativas de renta de poderosos grupos e individuos enquistados en las estructuras polticas y del aparato de Estado, consolidando la primaca de un rgimen plutocrtico que muestra un absoluto desprecio por las prcticas democrticas que deberan envolver al conjunto de los ciudadanos. El patrimonialismo que caracteriza la mezcla de los intereses privados con la actividad de servicio pblico est enriqueciendo crecientemente a una minora social, como ha sido destacado por diversos informes realizados por organismos internacionales, como Oxfam o la propia CEPAL. No hay democracia que resista a una cada vez mayor desigualdad en la distribucin de la renta a partir de las relaciones espurias que se establecen entre las empresas, el gobierno y la clase poltica.

Los efectos deletreos que tiene para los pases de la regin que los principales proyectos de infraestructura y de poltica pblica en general, se realicen a partir del pago de sobornos de quienes tienen que decidir sobre esas polticas tienen consecuencias todava incalculables. Muchas de las concesiones efectuadas por los gobiernos se encuentran sobrefacturadas y quien paga la cuenta finalmente es la poblacin que debe tributar para sustentar esas grandes obras sin ser consultada e informada. Todo es realizado en secreto o burlando los canales de transparencia y de prestacin de cuentas. En ese contexto, es bastante difcil ejercer una poltica soberana sobre los modelos de sociedad y sobre el uso de los recursos naturales que les dan sustento a dichos modelos. En un proceso emblemtico, el gobierno Temer ha iniciado la venta de recursos naturales a corporaciones transnacionales, comprometiendo la soberana de Brasil sobre dichos recursos. Concretamente, en el campo de los hidrocarburos, Petrobras acaba de firmar un acuerdo con la petrolera francesa Total por un valor de 2,2 billones de dlares, que incluye la venta para explotacin de los campos del pre-sal existentes en la Baha de Santos. Dicho convenio es parte de una extensa lista de concesiones y ventas realizadas a favor de corporaciones multinacionales para la explotacin de las reservas petrolferas que se encuentran en el subsuelo territorial. La autorizacin de venta del pre-sal en Brasil es una demostracin ms -entre muchos otros casos representativos- de como los pases abdican a la soberana de su patrimonio en favor de las ventajas obtenidas por las grandes corporaciones transnacionales.

Mientras tanto, organismos regionales como Celac y Unasur no han realizado ninguna accin de importancia para evaluar las consecuencias que tienen los casos de corrupcin que envuelven empresas, instituciones y dirigentes polticos de la regin. As como existen los entes reguladores y superintendencias a nivel cada pas, estos organismos deberan establecer mecanismos para regular y vigilar permanentemente todos los proyectos que envuelvan licitaciones, velando por el estricto cumplimiento de clusulas de transparencia, probidad e idoneidad en todos dichos emprendimientos. Esta es ciertamente una aspiracin normativa que debe ser conciliada con las condiciones polticas y jurdicas que permitiran llevar adelante las reformas necesarias en esa direccin. De lo contrario, estos organismos seguirn siendo meras agencias de empleo de la burocracia regional.

De esta manera, la democracia se encuentra amenazada no solamente por la exclusin de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre temas fundamentales que afectan sus vidas. Ella tambin se ve enfrentada por la emergencia de grupos nacionalistas y neofascistas que utilizando el argumento de la lucha contra la corrupcin, han erigido proyecto ultraconservadores que se alimentan con la crisis poltica y con la falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones democrticas. Estas figuras mesinicas que se arrogan el papel de salvadores de la patria buscan finalmente destruir la dimensin poltica y el pluralismo existente en la sociedad. Estimulados por el triunfo de Donald Trump y la ascensin de Marine le Pen en Francia, Nigel Farage en el Reino Unido o Frauke Petry en Alemania, los oportunistas de la reaccin buscan captar el voto de los descontentos con su discurso nacionalista, misgino, homofbico y xenofbico. Amrica Latina se enfrenta a un peligroso viraje hacia la extrema derecha y, en consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos para que los avances conquistados en la ltima dcada no sean destruidos por la ascensin de la plutocracia y la intolerancia.

Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales y editor del blog Socialismo y Democracia.







