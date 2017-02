Veto de Trump a musulmanes excluye saudes

Diario Por esto! (Mrida)

La prohibicin de ingresar a Estados Unidos para ciudadanos de pases con poblacin de mayora musulmana dictada por Donald Trump no incluye a los de Arabia Saudita.No solo es malintencionada y, ojal, inconstitucional, porque es irracional ya que no incluye al pas ms responsable de difundir el terrorismo en todo el mundo, escribe en Common Dreams el 7 de febrero en curso la escritora Medea Benjamin, cofundadora de Global Exchange y autora de los libros CODEPINK: Mujeres por la Paz y Arabia Saudita, Reino de la Injusticia, de prxima aparicin.La interdiccin de viajar a Estados Unidos impuesta a personas de siete pases de mayora musulmana se fundamentaba en la necesidad de impedir que potenciales terroristas entren a Estados Unidos. Trump cita como argumento para su orden ejecutiva la tragedia del 11 de septiembre de 2001 y la masacre de San Bernardino del 2 de diciembre de 2015 en California.Pero Benjamin seala en su artculo que ni un solo ciudadano de alguno de los siete pases prohibidos ha sido acusado por alguno de esos crmenes en suelo estadounidense. De hecho es extrao que se omitiera de la lista a Arabia Saudita, pas de origen de 15 de los 19 secuestradores del 11 de septiembre de 2001en Estados Unidos. Claro que a nadie sorprende esta diferenciacin a favor de Arabia Saudita porque esa ha sido poltica de los Estados Unidos desde el descubrimiento de petrleo en el pas desrtico en la dcada de 1930. No obstante la clara evidencia de que el Gobierno saudita apoyaba al Estado Islmico y Al Qaeda, Obama mantuvo la estrecha relacin con los saudes, incluida la venta de masivas cantidades de armas al reinado. Solo cuando Obama firm el acuerdo nuclear con Irn, adversario de Arabia Saudita, la relacin comenz a debilitarse.Ahora -segn Benjamin- parece que, a pesar de las duras crticas de Donald Trump al Reino represivo de los sauditas durante su campaa, habr una firme alianza entre el flamante presidente y el rgimen saudita que, en 2011, calific como el donante ms grande del mundo al terrorismo. Dijo entonces que el gobierno saud utiliza "los petrodlares, nuestro propio dinero, para financiar a los terroristas que buscan destruir nuestro pueblo mientras que los sauditas confan en nosotros para protegerlos."Trump est sin duda consciente de la conexin terrorista Saud y la irona de la relacin de Estados Unidos y Arabia Saudita. En 2016, en plena campaa electoral, durante entrevista con Fox News, Trump dijo que quienes hicieron saltar el World Trade Center no fueron los iraques, sino Arabia. Tambin repetidamente critic a Hillary Clinton por aceptar dinero Saud para la Fundacin Clinton y la inst a devolver el dinero.Segn Medea Benjamin, la omisin de Arabia Saudita de la lista de los prohibidos no parece tan irracional cuando se sabe que la conexin financiera del Reino con la cuenta bancaria de Donald Trump se ha ampliado en ambos sentidos en tiempos recientes.Las inversiones sauditas en hoteles Trump, han incluido la compra de un piso completo del Hotel Trump Nueva York, y otras operaciones que han aportado $ 5,7 millones a las empresas de Trump desde 2001. En un acto de campaa en Alabama, Trump resalt el afecto que le une a la realeza Saud: "Me compran apartamentos y propiedades. Gastan $ 40 millones. Acaso debo odiarlos? Al contrario, me agradan mucho." Trump no es el nico con lazos estrechos con Arabia saudita. El flamante Secretario de Estado, Rex Tillerson, estaba tambin muy vinculado a Arabia Saudita durante su permanencia como mximo dirigente de Exxon, "uno de los mayores inversionistas extranjeros en el Reino." Es tambin uno de los mayores clientes de crudo del sector privado de Saudi Aramco. Exxon y empresas estatales sauditas trabajan juntos en la construccin de una enorme instalacin de refinera de gas natural a lo largo del Golfo de Mxico para la fabricacin de plsticos.El gobierno Saudita tambin aplaude la tirantez de los nexos de la administracin de Trump con Irn, su viejo adversario. Les alentaba la crtica constante de Trump al acuerdo nuclear durante su campaa y el nombramiento en puestos del gabinete a varios generales de conocidas posiciones contrarias a Irn. La postura de Irn contra Trump se traducir sin duda en constantes ventas de armas de Estados Unidos a los sauditas y un continuo apoyo de Estados Unidos para la guerra saudita contra Yemen.En el mundo de Trump concluye Medea Benjamin- donde el dinero manda, a los pobres yemenes les est prohibido ingresar en Estados Unidos. Al igual que los sirios, mueren en sus casas y cuando huyen de la violencia son catalogados de terroristas mientras los prncipes saudes disponen de trnsito seguro a sus lujosos aposentos en las torres Trump de Manhattan.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/