Vsperas de la batalla

El prximo domingo se develar una incgnita crucial para Ecuador y Amrica Latina y el Caribe. Ser el test cido cuyo resultado indicar si se revierte la tendencia regresiva puesta de manifiesto por el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina y la ilegal deposicin de Dilma Rousseff en Brasil o si, por el contrario, los procesos que desde fines del siglo pasado alteraron para bien el mapa sociopoltico de la regin transitan hacia su ocaso definitivo. Un triunfo de la frmula Lenin Moreno-Jorge Glas, derrotando a la poderosa derecha ecuatoriana apoyada a travs de mil tentculos por el imperio, sera la alentadora expresin de lo primero; su derrota bien podra ser el canto del cisne del ciclo progresista y de izquierda y la antesala de un salvaje retroceso econmico, una marcada involucin autoritaria y un proceso de restablecimiento del orden neocolonial en el Ecuador, con profundas repercusiones tambin en el plano internacional.Consultadas las encuestas de las ms diversas fuentes, tanto las encargadas por el oficialismo como por la oposicin, lo que hasta ahora se sabe es que en todas ellas Lenin Moreno aparece superando el umbral crtico del 40 % de los votos vlidos emitidos, es decir, excluyendo los nulos y en blanco. No obstante, para acceder a la presidencia necesita ganar por ms de diez puntos de diferencia a su ms inmediato perseguidor, hasta ahora el banquero Guillermo Lasso que en todas las mediciones se sita unos quince puntos por debajo del candidato oficial. Si bien hay una proporcin todava muy elevada de indecisos -un 25 %- no hay razones para pensar que el grueso de los mismos vaya a otorgar su voto al principal accionista del Banco de Guayaquil. Ms bien lo que algunos expertos indican es que entre aquellos se oculta una parte significativa de votantes por la Alianza Pas, que ante la brutal campaa de terrorismo meditico lanzada en contra de Rafael Correa y la Alianza Pas opta por ocultar su intencin de voto por temor a la intimidacin o el escarnio pblico. En conclusin: las incgnitas son muchas y lo nico slido es que en todas las encuestas Moreno muestra una ventaja considerable sobre sus adversarios. Predominio tambin confirmado cuando se comparan las multitudinarias concentraciones del candidato de Alianza Pas con las de sus rivales, inferiores en nmero y en entusiasmo.La dcada presidida por Correa marca una virtuosa discontinuidad en relacin a la historia reciente del Ecuador. Antes de su llegada al Palacio de Carondelet ninguno de los tres presidentes que le precedieron finaliz su mandato. Si la inestabilidad era el signo de la poltica ecuatoriana, con su presidencia aquellas turbulencias quedaron atrs. Con todo hay dos datos que inquietan al comando de campaa de Lenin Moreno. Primero, desde la recuperacin de la democracia en 1979 slo un candidato gan la eleccin presidencial en primera vuelta: Rafael Correa en 2013, cuando obtuvo el 57% de los votos, cifra que en este momento es sencillamente inimaginable. Segundo, ningn partido que ejerci el gobierno triunf cuando se present para la reeleccin, con la solitaria excepcin del actual mandatario. El desgaste de la gestin gubernamental en un sistema poltico tan voltil y de fuertes tendencias centrfugas como el ecuatoriano se cobra su precio: castiga al candidato del oficialismo y abre las puertas a la oposicin.Podr Lenin Moreno romper estas dos constantes de la poltica ecuatoriana contempornea? Es muy posible, porque an cuando no llegase a triunfar en la primera vuelta sus chances de alzarse con la victoria en la segunda son bastante grandes. El heterclito conjunto de partidos de la oposicin amontona a la ultraizquierda y otras fuerzas menores junto a una alicada social democracia, banqueros neoliberales con maquillajes posmodernos y la vieja oligarqua de terratenientes y banqueros tradicionales que junto a sus aliados y competidores en el sector financiero despearon al pas por el abismo en 1999 forzando la sbita emigracin de ms de dos millones y medio de ecuatorianos y la prdida de su signo monetario, reemplazado por el dlar. Un agrupamiento de fuerzas y personalismos al cual, diramos con Borges, no los une el amor sino el espanto y por eso mismo no parece tarea sencilla que puedan unificarse para enfrentar con xito la batalla final.