El 19 de febrero Ecuador elegir presidente y vicepresidente, 137 legisladores y cinco representantes al Parlamento Andino. El oficialista Alianza PAS presenta a Lenn Moreno como candidato para suceder a Rafael Correa mientras que el empresario y banquero Guillermo Lasso aparece como el principal aspirante de las siete listas opositoras. Simultneamente se realizar una consulta popular que buscar prohibir que los funcionarios tengan capitales en parasos fiscales. Si ningn candidato obtiene el 50% o al menos el 40% superando al segundo por al menos 10%, se realizar una segunda vuelta el 2 de abril.



No le des con palo, no le des con piedra, dale con Correa, para que les duela, entonaba un grupo de mujeres frente al palacio presidencial a poco menos de una semana de las elecciones generales ecuatorianas. Vestidas con campera de cuero, prolijamente maquilladas y teidas, agitaban frente a sus gafas oscuras un retrato del presidente saliente mientras esperaban la tradicional ceremonia del cambio de la Guardia Presidencial que se realiza cada lunes en el centro histrico de Quito. Frente a ellas, otra mujer, con los mismos atuendos y similar vehemencia, denunciaba detrs de un megfono el robo de su finca a manos de la clase poltica gobernante, en medio de los abucheos de decenas de militantes oficialistas que la rodeaban con sus banderas verdes.



Esta escena, es una de las pocas situaciones de tensin que el viajero podra apreciar en las calles del Ecuador en la previa de las elecciones del 19 de febrero. Y de hecho, es esta una de las caractersticas del clima pre-electoral en el pas: las feroces discusiones y acusaciones cruzadas que imperan en los medios, no se ven reflejadas en los bares y las plazas. Pocos estn dispuestos a hablar de las elecciones, y quienes lo hacen, se limitan a confesar su indecisin o total desconocimiento sobre a cul candidato van a votar. Inclusive el debate presidencial, celebrado el domingo 5 en los estudios del diario opositor El Comercio, con los ocho candidatos y transmitido por ms de 200 medios en el pas y en el exterior, tuvo muy poco rating y menor repercusin. En las casas y cantinas, la gente prefiri mirar el Super Bowl o alguno de los tantos canales de novelas que ofrece la televisin ecuatoriana.



Y las encuestas efectivamente reflejan este mismo panorama. Todas, sin exclusin, dan por ganadora la frmula oficialista compuesta por dos ex vice-presidentes de Correa, Lenin Moreno y Jorge Glas, seguidos por el ex banquero Guillermo Lasso y la democristiana Cynthia Viteri. Pero tambin todas coinciden en que an a una semana de las elecciones, el nmero de indecisos es altsimo, entre el 20 y el 30% segn la fuente. An ms aguerrida ser la eleccin de los 137 miembros de la Asamblea Nacional, de cuyo control depende la continuidad de buena parte de las polticas impulsadas por el actual gobierno, en un pas donde los lderes locales cuentan con ms influencia que las figuras nacionales. Este escenario favorece claramente a la oposicin, ya que de no llegar al 40% de los votos, con un 10 de diferencia con el segundo, Lenin Moreno se vera obligado a enfrentar una segunda vuelta, donde podra pesar la capacidad aglutinadora de la genrica consigna del cambio en favor de la oposicin. De all que el segundo cantito del repertorio de las mujeres frente al palacio de Carondelet fuera en una sola vuelta, Lenin presidente.



Viejas consignas en nuevos escenarios



Que los locales no rebalsen de agitadas discusiones polticas no significa que la campaa electoral sea silenciosa u oculta. Por el contrario, en las calles del Ecuador son ms que visibles los apoyos que la poblacin expresa hacia tal o cual candidato. Los comerciantes exhiben sin miedo fotografas del candidato que van a votar y montaitas de volantes proselitistas al lado de la caja registradora. Autos, camionetas y hasta autobuses de larga distancia llevan consignas electorales de tal o cual partido en su luneta trasera. Las 44 cargadas de parlantes difunden hasta en el ms recndito pueblito de montaa las consignas partidistas. Los opositores machacan sobre la letana ya conocida en otras partes de Amrica Latina, basada en la denuncia de la corrupcin, la crispacin social a causa de la poltica y la inseguridad, remarcando siempre la palabra Cambio. Los oficialistas, conscientes de que los casos de corrupcin descubiertos en los ltimos meses debilitan la campaa de Lenin, insisten en la transparencia de la continuidad que se viene.



La carta de la corrupcin es, efectivamente, la que ms rdito le est dando hoy al amplio arco opositor. Desde el caso Oderbrecht, que involucra a 35,5 millones de dlares repartidos entre funcionarios ecuatorianos desde 2006, pasando por las sospechas sobre coimas en Petroecuador -ventiladas por un ex ministro de Correa desde el exterior- y hasta el uso y las deudas de los fondos de la seguridad social, la prensa y la oposicin han insistido sistemticamente en fomentar las dudas sobre la legitimidad de las acciones de gobierno. Pero ms que para el molino de la derecha, esta campaa de desprestigio parece engordar al ya enorme ejrcito de los indecisos. Ya decid que no voy a volver a votar a los de Correa. Son demasiado corruptos, confiesa Marianela, joven duea de un hostal en la costa. Pero del otro lado est el banquero, que no se si no es lo mismo.



Guillermo Lasso es el candidato con mayores chances de enfrentar a Lenin Moreno en una posible segunda vuelta. Descendiente de una tradicional familia de poder en Ecuador, es el presidente ejecutivo del Banco Guayaquil y fue Superministro de Economa y Energa en el gobierno de Jamil Mahuad -quien lo haba nombrado Gobernador de la Provincia del Guayas un ao antes- entre agosto y septiembre de 1999, que invent ese cargo para enfrentar la gravsima crisis financiera que viva el pas. Esa situacin deriv en el famoso feriado bancario del 99, en la que se suspendieron las actividades financieras durante cinco das, se declar la quiebra de varios bancos y se trasladaron todos los costos del rescate al Estado, que suprimi gastos sociales y congel los depsitos de la poblacin. Una crisis social de enormes dimensiones -que, a la larga, confluy en la dolarizacin del sistema monetario ecuatoriano- provocada en buena medida por las polticas de liberalizacin y flexibilizacin que el mismo Lasso propone en su campaa.



El Ecuador de Correa y el de Lenin



Pero si de calles se trata, el oficialismo tiene una carta inmejorable: los miles de kilmetros de rutas y modernas autopistas trazadas bajo el gobierno de Correa en todo el pas se han convertido en un smbolo del cambio que Alianza PAIS ha generado en los ltimos diez aos de gobierno. Entre 2006 y 2016 el Ecuador ha crecido a un ritmo del 3,8% anual con picos de ms del 7% en 2007. Con una mezcla de reforma del modelo productivo, incentivos al consumo, mejora de la distribucin de la riqueza y, especialmente, gracias a los altos precios del petroleo para la exportacin, el gobierno ecuatoriano ha logrado modificar sensiblemente las condiciones de vida de la poblacin y mejorar los servicios pblicos. Las terminales de autobus de las principales ciudades, limpias, nuevas y funcionales, son un emblema arquitectnico de la modernizacin implementada en la ltima dcada, al igual que los nuevos hospitales y las salas de primeros auxilios. Los datos macroeconmicos confirman que los sectores de mayor inversin en los ltimos aos fueron los de Enseanza y Servicios Sociales y de Salud, Refinacin de petrleo y Suministro de electricidad y agua, que sumados a las obras de infraestructura vial dan un panorama relativamente completo de lo que la Revolucin Ciudadana llev a cabo en los ltimos diez aos. Y estas polticas pblicas tuvieron claramente su correlato poltico. El de Correa es el primer gobierno, desde el retorno a la democracia en 1979, que logra una reeleccin y ya se convirti en el ms largo de la historia del Ecuador. Desde 1996 ningn presidente ecuatoriano haba logrado terminar su mandato, y Correa est a punto de concluir el segundo. Esta estabilidad, impensada en la vida poltica del pas, es seguramente un punto a favor de la continuidad con cambios que plantea el actual candidato oficialista.



Lenin Moreno es quizs uno de los mejores representantes del proceso poltico que vivi Alianza PAIS en los ltimos aos. Pequeo empresario ligado a la industria del turismo perdi la movilidad de sus piernas tras un asalto en 1998, y comenz una larga trayectoria como motivador y activista de los derechos de las personas con discapacidad. Fue vice presidente de Correa desde 2007 hasta en 2013, cuando acept el cargo de Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad que le propuso el ex secretario general de la ONU Ban Ki-Moon. Se fue a Ginebra dejando una aceptacin superior al 80% en su pas, motivo por el cual su partido le propuso la candidatura a presidente. Dentro de Alianza PAIS, Lenin representa un sector que sostiene la necesidad de morigerar los trminos de la disputa con la oposicin, permitir un mayor dilogo con diferentes sectores sociales, sin modificar estructuralmente el modelo econmico que se ha mantenido hasta la actualidad. Una propuesta que cosecha -por afinidad o por necesidad- la adhesin de la inmensa mayora del partido, y que tambin abre el interrogante en torno a la figura de Correa como dirigente poltico en el futuro prximo de su pas. Lo que queda claro es que, de ser elegido, Lenin tendr que apelar a nuevas recetas econmico-sociales sin perder la impronta progresista, si quiere salir de la recesin en la que entr el pas desde 2016. La cada del precio del petrleo y los alimentos -Ecuador es uno de los mayores exportadores de camarn, pltano y flores del mundo- y cierto estancamiento en la inversin y la produccin -generado tambin por la expectativa de los resultados electorales- han frenado bruscamente el crecimiento ecuatoriano. A eso se le suma la oposicin ya explcita de buena parte de los movimientos sociales y populares que llevaron al correismo al poder, y se vieron desplazados o hasta combatidos por las instituciones estatales y las decisiones econmicas del gobierno.



Un conflicto visible



El viaje por las carreteras del Ecuador regala en poca pre-electoral todo tipo de instantneas, adems de hermosos paisajes de la selva oriental, la sierra central o la costa occidental, las tres grandes regiones en las que se divide el pas. Carteles de todo tipo y tamao, pintadas en las paredes al costado de las rutas -muy prolijas y claras por cierto- son visibles prcticamente en cualquier parte del pas, pero lo que llama la atencin son las banderas. En los balcones, en las ventanas, en los techos de las casas es posible ver pequeas banderas flameando, que representan tal o cual partido: verdes las de Lenin, blancas las de Lasso. Los colores de las banderas tambin parecen indicar, a veces, el sector social mayoritario del lugar en el que se est viajando. Hay una bandera, en particular que da esa sensacin: la bandera de los colores del arco iris. En las calles del norte de Ambato, en la sierra central, donde el uniforme de la escuela es un poncho negro sobre camisa blanca, y las cholas llevan a sus hijos envueltos en mantas de colores en sus espaldas, las banderas de los colores del arco iris son mayora. Lo mismo sucede en Otavalo, a dos horas al norte de Quito, en cuyas plazas casi slo se escucha hablar quichua y en las calles el pueblo muestra todos los das los hermosos atuendos tradicionales que lo han hecho famoso en todo el mundo. Son las banderas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, que junto con la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederacin de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) representan las organizaciones ms slidas de los pueblos originarios. Pachakutik logr cierto crecimiento electoral en los ltimos aos, especialmente luego de tomar una postura claramente opositora tras el conflicto con Correa por la explotacin petrolera de la reserva del Yasuni. La organizacin indgena tiene una clara y masiva presencia territorial en el oriente y centro del pas, y son los principales luchadores contra el modelo extractivista que impulsa el gobierno central. Protagonizaron, junto con otros movimientos populares, los paros generales de 2015 y 2016, las largas marchas por la dignidad indgena y hasta enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las protestas contra el hambre de su pueblo y el acoso a sus territorios. Actualmente llevan adelante sendas protestas contra la concesin minera a empresas chinas que amenaza con desalojar al pueblo Shuar en el oriente del pas. Si bien han tenido histricamente posiciones ligadas a la izquierda anticapitalista, la conversin del correismo en el centro del debate poltico ecuatoriano deriv en la conformacin de alianzas con sectores de oposicin que no perteneceran a priori a su arco natural de alianzas. As, en estas elecciones los votos de las banderas arco iris irn al Acuerdo Nacional por el Cambio, conformado por Unidad Popular e Izquierda Democrtica, adems del Pachakutik, y que tiene como candidato a presidente al ex Jefe Del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex alcalde de Quito, Paco Moncayo.



El paulatino alejamiento del movimiento gobernante de las bases que lo han llevado al poder es claro, y es uno de los temas de debate -y autocrtica- interno al gobierno y sus simpatizantes. En una de las tantas cartas que Lenin dirigi a la Secretaria Ejecutiva de Alianza PAIS el 30 de marzo de 2016, el actual candidato presidencial haca una clara autocrtica al respecto y se preguntaba: Qu nos ha alejado de algunas organizaciones de mujeres? Qu nos ha alejado de sectores del Movimiento Indgena? Qu nos ha alejado de algunos sectores de organizaciones ecologistas?. El modelo extractivista, la posicin fuertemente anti-abortista de Correa y parte de la dirigencia del partido, cierto verticalismo institucionalista y las denuncias por favoritismos y corrupcin han, efectivamente, alejado a buena parte de las organizaciones sociales del gobierno ecuatoriano. Una ruptura clara y justificada, que sin embargo ante un escenario electoral incierto, podra costar caro al progresismo latinoamericano.



El autor es periodista y docente. Columnista y colaborador en poltica internacional de medios argentinos y extranjeros.



