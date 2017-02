Mirar hacia el Sur en Ecuador

El prximo diecinueve de febrero, Ecuador tendr su primer proceso electoral en el que, por primera ocasin en la ltima dcada, el nombre del actual presidente del pas, Rafael Correa, no figurar dentro de las opciones que contengan las boletas. Ello, por si propio, ya es un factor de particular relevancia que hace que los siguientes comicios no sean nada parecidos a aquellos en los que venci. Sin embargo, no es el principal motivo de definicin de la contienda poltica. Dos acontecimientos ms se encuentran saturando el debate pblico en torno a la opcin de dar continuidad al proyecto progresista de la actual administracin o finiquitarlo. Por un lado, los saldos del, y por el otro,Que el actual presidente ecuatoriano no se encuentre dentro de las opciones electorales para los siguientes comicios es en s mismo un factor relevante porque es justo su carcter y su personal estilo de gobernar lo que ya no podr ser objeto de rplica para los siguientes cuatro aos del siguiente mandatario. No obstante, aqu no se aprecia como un factor determinante del hecho de que se d continuidad o regresin al ciclo progresista que su presidencia inaugur porque. Por lo contrario, los logros en materia social alcanzados por la presente administracin ecuatoriana no se comprenderan si no se observa con cuidado que la presidencia de Rafael Correa ms que ser la causa, es la consecuencia de condiciones y construcciones polticas subyacentes.En efecto, contrario a las interpretaciones simplistas que desde el Norte global y desde las democracias procedimentales de Occidente se hacen de los procesos polticos latinoamericanos, si bien en la regin latinoamericana la figura del mandatario tiene un peso importante en el encadenamiento de diferentes reivindicaciones populares, stas no transitan y se agotan slo en el plano del carisma caudillista. Por esoPorque en sus marcados acentos nacionalista, antiimperialista, obrerista y anticomunista se funden dinmicas comunitarias heterogneas, pero ms duraderas que el lapso de un periodo presidencial.No debe olvidarse, despus de todo, que Alianza PAIS surge slo cuando la profundizacin de los mecanismos de acumulacin y concentracin de capitalencontraron el punto de mxima resistencia a su avance en los sistemticos levantamientos de las Naciones ecuatorianas por la reivindicacin de sus autonomas y territorios y, en la profusin de movilizaciones urbanas que, en conjunto con los pueblos indgenas depusieron a tres mandatarios, de manera consecutiva, entre 1997 y 2005. En este sentido, la victoria electoral delslo cobra sentido, validez y vigencia cuando se constituye en sntesis de esas bases y de los procesos polticos que ya ellos mismos desarrollaban.Cuestin de mayor trascendencia es, por consecuencia, los saldos que doce aos de un gobierno que,, nacional y extranjero. El, al igual que la mayor parte (si no es que el total) de los gobiernos progresistas de la vuelta de siglo en Amrica Latina, se caracteriz por el impulso sostenido de polticas sociales compensatorias de la avanzada neoliberal de las cuatro dcadas precedentes.En virtud de lo anterior, las alianzas con los grandes capitales y el impulso al extractivismo por cuanto garantes de estabilidad gubernamental, las primeras, y fuente de recursos permanentes, el segundo,permitieron extender los alcances de una estrategia de mayor escala que, entre otras cosas, redujo los mrgenes de empobrecimiento de los ecuatorianos en torno a los doce puntos, cubrir la escolarizacin bsica en un noventa y seis por ciento, lo mismo que en los servicios de salud y seguridad social.La cuestin es quepermitindoles ser los detentadores de poco menos de la mitad del producto interno bruto del pas; focalizar el desarrollo de la economa en la extraccin de materias primas, a costa de la dependencia primario-exportadora y; y, de permitir el excesivo endeudamiento de los estratos sociales medios que su proyecto de desarrollo mismo propuls. Es decir, que el costo de utilizar una estrategia de desarrollo nacional autnomo fue profundizar, para el siguiente ciclo, los canales de sujecin que intent suprimir.De ah que si bien es cierto que la propuesta que representa su gobierno an mantiene parte de su vigencia de sus bondades, si se quisiere,. Por eso la continuidad del progreso hasta ahora observado en el Ecuador depender del establecimiento de nuevos canales de retroalimentacin que permitan a ambos lados de la ecuacin cambiar no slo la base productiva de la economa nacional, sino la manera en que los cuerpos comunitarios se relacionan con sus medios de produccin. Ahora bien, un factor que hoy se presenta como una mayor amenaza al proceso electoral de Ecuador, en particular, pero de toda Amrica Latina, en general;y, por si ello fuese poco, bajo un nuevo impulso de reconfiguracin de acumulacin de capital, de la mano de gobiernos autoritarios, impulsados desde los aparatos de inteligencia estadounidenses.El primer elemento de este factor, es decir, el discurrir racial del imperialismo estadounidense no tiene, en apariencia, nada que ver con los canales polticos de las sociedades latinoamericanas o por lo menos no ms all de su relacionamiento con el blanco anglosajn y protestante. Sin embargo, lo que se suele pasar por alto en los anlisis de la comentocracia internacional es que. Traducido a la realidad poltica de los cuerpos sociales latinoamericanos,para hacer eco de sus proyectos civilizatorios.El discurso racial estadounidense, y sobre todo, el sujeto social que ese discurrir se empea en construir (la imagen del individuo blanco que es producto de su hacerse a s mismo), contrario a los repentinos y ahistricos impulsos de unidad nacional que comienzan a levantarse en el Sur global, satura los imaginarios colectivos de esas sociedades de enunciaciones en apariencia fragmentarias quepara autoafirmarse, pero tambin para obligarlos aY la cuestin es que este proceso se desenvuelve justo en el momento en que en Brasil y Argentina ya hace eco de la mano de la ilusin de los indicadores macroeconmicos. Por eso, en los prximos comicios es de suma importancia que los ecuatorianos observen hacia el Sur del continente, para observar la manera en que las promesas de continuidad quey (en menor medida)hicieron a argentinos y brasileos son algo ms que el desmantelamiento de las conquistas de una dcada. A la luz de lo que ha ocurrido con sus vecinos,con el cual la izquierda tradicional fue adoctrinada, para vencer en las urnas. Por lo contrario, lesos en los que los ecos y las reverberaciones de los discursos raciales y las experiencias histricas con el neoliberalismo encuentran mayores resistencias a su avance.En los comicios ecuatorianos, Amrica Latina se juega, asimismo, algo ms que el simple cambio de rumbo en un pas.. Y es que en Amrica, la construccin de las alternativas a la racionalidad vigente no pasa y se agota en el plano de las demarcaciones nacionales. Por lo contrario, transita insaciablemente por el terreno de la unidad regional.Blog del autor: https://columnamx.blogspot.mx/ 2017/02/mirar-hacia-el-sur-en- ecuador.html