El ao de la Gran Muralla

Es posible que 2017 sea recordado en la historia como el ao de la Gran Muralla. Por qu? Porque Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, est decidido a edificar una monumental barrera de proteccin en la frontera con Mxico para impedir, segn l, la invasin de los inmigrantes ilegales venidos del peligroso Sur...Al mandatario estadounidense, alguien debera recordarle lo que la Historia precisamente ensea: que casi nunca esas ciclpeas fortificaciones detuvieron nada. No construyeron acaso los chinos, en la antigedad, la impresionante Gran Muralla para detener a los mongoles? No elev el Imperio romano, en el norte de Inglaterra, el colosal Muro de Adriano para rechazar a los brbaros de Escocia? Es conocido, en ambos ejemplos histricos, que los gigantescos vallados fracasaron. Los mongoles pasaron, y tambin los manches, y los caledonianos... Como seguirn pasando, hacia Estados Unidos, los mexicanos, los centroamericanos, los caribeos, los musulmanes... En la eterna dialctica militar del escudo y la espada, la respuesta a la Gran Muralla de Donald Trump sern los miles de tneles subterrneos que probablemente los parias de la tierra ya estn perforando...Pero es que, adems, surge otra contradiccin. Por una parte est el anunciado Plan de inversiones de Trump de un milln de millones de dlares en obras pblicas para reconstruir, como en un nuevo, las infraestructuras, aeropuertos, carreteras, puentes y tneles en todo el pas. Lo cual debe relanzar la actividad econmica, el crecimiento y, sobre todo, crear millones de empleos. Pero, por otra parte, ya hay pleno empleo en Estados Unidos... Bajo el presidente Barack Obama se crearon doce millones de puestos de trabajo[i]. La paradoja es que, en realidad, hace falta mano de obra... Y faltar todava ms si Donald Trump expulsa, como prometi, a once millones de trabajadores inmigrantes ilegales... Quin construir la Gran Muralla, los puentes, las carreteras y los tneles?Otro problema: las estadsticas oficiales estadounidenses sealan que el ndice de jubilados sobre trabajadores activos no cesa de aumentar. O sea, como en todas las sociedades desarrolladas, el nmero de personas de la tercera edad crece ms rpido que el de jvenes. Consecuencia: las cinco primeras ocupaciones que ofrecern ms empleo en la prxima dcada son las siguientes: ayudantes de cuidado personal, enfermeras, ayudantes del hogar y la salud, trabajadores de la comida rpida, y vendedores de ventas al por menor. Todas actividades difciles y mal pagadas, trabajos clsicos de los inmigrantes. Si se alza la Gran Muralla en Estados Unidos, quin los ejercer?Otro aspecto del problema: las migraciones nunca se realizan por capricho. Son el resultado de guerras o conflictos, de desastres climticos (sequas), de la demografa, de la urbanizacin acelerada del Sur, de la explotacin, de la mutacin econmica (disminucin del campesinado), de los saltos tecnolgicos y de los choques culturales. Hechos sociolgicos que estn empujando a la gente de los pases pobres sobre todo a los ms jvenes- a emigrar en busca de mejor vida. Hechos que estn por encima del control de cualquier poltico y que un Muro puede quizs frenar pero no podr detener ni desvanecer.Adems, si Donald Trump est obsesionado con los inmigrantes latinos, que vaya preparndose para las otras invasiones que vienen. frica subsahariana, por ejemplo, contaba en el ao 2000 con 45 millones de personas de entre 25 y 29 aos que es la edad en la que ms se emigra. Hoy los subsaharianos de esa edad ya son 75 millones, y en 2030 sern 113 millones... El Banco de Desarrollo Africano estima que, de los 12 millones de subsaharianos que ingresan cada ao a la fuerza laboral, apenas 3 millones encuentran empleo formal. El resto -o sea 9 millones de jvenes cada ao...- constituye una reserva cada vez mayor de migrantes potenciales... En la India, cada mes, un milln de jvenes cumplen 18 aos y muchos suean con emigrar...[ii]Aunque la Gran Muralla de Donald Trump hay que entenderla tambin en sentido metafrico pues significa asimismo barrera de aranceles para dificultar el acceso de productos extranjeros al mercado interior: con tasas anunciadas de 45% sobre las importaciones provenientes de China y de 35% para las de Mxico... O sea proteccionismo comercial duro que fue uno de los ejes centrales de la campaa electoral. Y que es el verdadero significado de la eleccin del nuevo presidente de Estados Unidos quien arranc su primera semana en el poder con un gesto hacia los votantes de la clase obrera que le ayudaron a ganar el 8 de noviembre pasado y que se sienten perjudicados por las deslocalizaciones industriales. Trump cumpli su promesa y firm un decreto para retirar a Estados Unidos del Tratado Trans-Pacfico (TTP), un acuerdo con once pases de la cuenca del Pacfico promovido por Barack Obama. Tambin anunci que renegociar el tratado de libre comercio con Mxico y Canad (NAFTA, por sus siglas en ingls)[iii].Todo ello significa una derrota de la globalizacin neoliberal, del libre mercado y de las deslocalizaciones. Basta con ver, sobre este tema, el berrinche interminable y el pataleo permanente contra Donald Trump de todos los partidarios del ultraliberalismo. Empezando por los grandes medios dominantes que ahora arremeten sin tregua cosa inaudita- contra el propio presidente de Estados Unidos cual si de Chvez se tratara. Lase, por ejemplo, en Espaa, el incontrolable furor anti-Trump del neoliberalista diario El Pas .En este ao en el que se celebra el centenario de la revolucin bolchevique de octubre 1917, el sacudn que Donald Trump le est imprimiendo a los asuntos internos estadounidenses y a la geopoltica internacional no deja pues de estremecer al mundo. En algunas cosas para bien, en muchas otras para mal.[i] El presidente Obama ha dejado una tasa de paro del 4,7%, un nivel cercano al pleno empleo.[ii] Todas las estadsticas provienen del semanario The Economist, nmero especial El Mundo en 2017 , Londres, diciembre de 2016.[iii] El NAFTA, que une Canad, Estados Unidos y Mxico en una sola rea comercial, se aprob en 1994 siendo presidente de Estados Unidos el demcrata Bill Clinton, esposo de Hillary Clinton. Donald Trump ha afirmado que no se retirar del acuerdo, por ahora, sino que quiere renegociarlo.