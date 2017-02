Golpe bajo a Trump

La renuncia del general Flynn al puesto de Asesor Nacional de Seguridad es un golpe a Trump, duro, pero no mortal, porque la victoria comienza a disiparse cuando se pierde amigos leales y se perdona a enemigos peligrosos. Por ahora, fue bloqueada la posible colaboracin estrecha de EEUU y Rusia en la lucha contra el terrorismo.

El panorama se complica ms an si se suma a ello la ofensiva del Ejrcito Ucraniano en el Dombs, ordenada por el agente provocador de la CIA, Poroshenko, que busca tentar a Putin a defender la vida de los ruso parlantes ucranianos. As, y luego de una campaa en que la prensa mundial acusara al presidente ruso de intervenir en los asuntos internos de Ucrania, se le amarrara las manos a Trump para impedirle mejorar las maltrechas relaciones con Rusia. El juego es claro, slo no se conoce quines estn involucrados en l, adems de los de siempre.

Poroshenko cree que Putin va a hacer de tripas corazn y va a soportar la eliminacin de los antifascistas del Dombs. Esta inactividad dejara en la impunidad su alianza con la CIA para apoyar a la Sra. Clinton y ocultara la tramoya entre su gobierno, extranjero, y el principal rgano de seguridad de EEUU para intervenir en favor de un candidato y derrotar a otro. Qu nusea!

Pero se equivoca al menospreciar a Putin, un gigante en esto de no dejarse engaar y que es capaz de eludir la trampa y contraatacar con tal destreza que el dipsmano rostro de Poroshenko no va a servir ni para practicas de tiro al blanco.

No se trata slo de dipsomana. Yaroslav Kuczynski, lder de Polonia, pas que particip en el golpe de Estado que acab con la democracia ucraniana, advierte a Poroshenko que a Varsovia se le ha agotado la paciencia porque todo tiene su lmite y ya se ha superado lo admisible, que Ucrania no entrar a la UE mientras le rinda culto a criminales que cometieron genocidio contra los polacos y se comportaron con ms crueldad que los mismos nazis. Se refiere a Bandera y Sushkevich, hroes nacionales de la actual Ucrania, en cuyas proclamas se exhortaba a trabajar estrechamente con el nacionalsocialismo de la Gran Alemania que bajo el liderazgo de Adolf Hitler est formando un nuevo orden en Europa y el mundo y est ayudando al pueblo ucraniano a liberarse de la ocupacin moscovita. Se recuerda al lector que en Ucrania comenz el holocausto contra los judos.

La prensa mundial, en una propaganda destinada a lavar el cerebro de los asustadizos, presenta a Trump como un nuevo Hitler, lo que es falso, pues, si Trump en algo se le pareciera, tendra el apoyo incondicional de Poroshenko y CIA. No slo eso, sino que busca a un hroe americano que asesine a Trump, y en esto no hay exageracin. La revista alemana NEWSMAS escribe: La manera ms simple de corregir la catstrofe Trump es el asesinato en la Casa Blanca de quien la revista The Economist llama un insurgente, la britnica NewStatesman apocalipsis Trump y la alemana DER SPIEGEL pinta como un terrorista que corta la cabeza de la Estatua de la Libertad, y as, en menos de un mes, ms de doce mil escritos! exigen su muerte. Y el por qu no?, se escucha sin que haya ni la tica periodstica ni el secretismo, que en el caso de Kennedy rige hasta hoy.

Las campanas doblan por EEUU.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.