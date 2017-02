Trump, Maduro, Correa, contra los medios; pero otros gobiernos estn al servicio de stos

Maduro antimperialista y CNN se confrontan

1. En los pases capitalistas donde existe una poderosa clase empresarial, partidos y gobiernos fuertes, suelen registrarse importantes contradicciones y enfrentamientos entre gobiernos y medios de informacin. Estos das se han escuchado fuertes crticas del presidente de los EEUU, Trump, contra esos medios acusndolos de mentirosos. Desde hace ms de ocho aos he escuchado en entrevistas y discursos al gobierno de Ecuador (Correa) criticar fuerte a la prensa y otros medios por oponerse a la poltica gubernamental. Hace varios aos criticaron a Hugo Chvez y hoy CNN lo hace contra Nicols Maduro, sucesivos gobiernos de Venezuela.

2. Yo, como activista en las luchas sociales, tambin como articulista desde 1976, jams he defendido intereses personales. El periodismo slo es una profesin ms y lo apoyar cuando responda a los intereses de los trabajadores; lo mismo digo de los gobiernos. Tambin aqu aplico casi dogmticamente la lucha de clases. Los gobiernos casi siempre son representantes del capital y los dueos de las empresas periodsticas son lo mismo. Trump es un magnate capitalista, pero los dueos del New York Times, del Washington Post, CNN, etctera, son tan poderosos como l. Pero no se puede decir lo mismo de Chvez/Maduro o de Rafael Correa.

3. Los medios de informacin, al ser una superestructura, siempre se ponen al servicio de la clase dominante en una sociedad. En Mxico el 100 por ciento de la televisin y la radio son poderosas empresas capitalistas y el 98 por ciento de la prensa escrita igual. Todas esas empresas obtienen gigantescas ganancias haciendo negocios empresariales y de gobierno; en mis 56 aos de estar atento de la poltica nacional jams he visto una confrontacin fuerte, en serio, entre Prensa y Poder. Cuando ms, en uno que otro estado de la Repblica donde tradicionalmente ha sido fuerte la derecha empresarial y el PAN (Monterrey, Mrida), se han registrados confrontaciones.

4. Podra sintetizar que soy enemigo de todos los gobiernos y prensa capitalista y apoyo crticamente a los gobiernos socialdemcratas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Cuba y otros que se declararon antimperialistas y buscar construir una sociedad igualitaria. As que ante las posiciones del periodismo pro capitalista de CNN estoy con el presidente Nicols Maduro. Dado que en Mxico no ha habido confrontacin entre Prensa y Poder, sino entendimiento y hasta subordinacin vergonzosa del gobierno a las empresas televisivas, parece difcil comprender como los medios preparan golpe de Estado, como en Venezuela en 2002 contra Chvez.

5. Ni gobierno ni periodistas son intocables cuando estn al servicio de los hombres del dinero; al contrario, deben ser combatidos porque con sus acciones daan a los sectores ms numerosos de la poblacin. Segn el periodista Humberto Musacchio (citando a Julio Scherer) cuando las empresas periodsticas tenan problemas econmicos graves siempre haba mecanismos de control que por muchos aos fueron aplicados por los gobiernos. Scherer mencion en alguno de sus libros, escribe Musacchio: Se trata de las maletas llenas de dinero que cre que era un cuento, pero llegaban hasta el escritorio del director o dueo.

6. Ocurra, agreg Musacchio, que cuando el presidente quera agradecer un favor a un director o a un dueo de peridico. Ese era ya un mecanismo extremo y no funcionaba desde la oficina de prensa, sino directamente desde la Presidencia de la Repblica. Scherer deca que Regino Daz Redondo (quien en 1976 asumi las diccin de Exclsior) era el encargado de ir a recoger las maletas que la Secretara del Patrimonio Nacional le mandaban al peridico. En esta secretara estaba mi maestro Horacio Flores de la Pea, que se autocalificaba marxista leninista. Era el matrimonio perfecto entre la prensa y el poder. Ese matrimonio explota y oprime al mundo.





