Llevan siete das en la madrilea Puerta del Sol para reclamar los derechos de las mujeres maltratadas en casos de violencia machista. Han recogido ms de 100.000 firmas para forzar que esta lacra se considere "cuestin de Estado".









(Imagen de Christian Gonzlez. 4 de las 8 mujeres de "Ve la Luz" que estn enHuelga de Hambre en la puerta del Sol de Madrid)

Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia llevan 7 das apostadas en la madrilea Puerta del Sol en huelga de hambre, una situacin que no piensan cambiar hasta que se aseguren que las mujeres "pueden vivir. El pasado jueves a las 8 de la tarde llegaron al centro de Madrid con una idea clara, reclamar los derechos de las mujeres maltratadas. Sus propuestas estn recogidas un manifiesto de 25 puntos que, entre otras cosas, pide impulsar la ley de 2004 de medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero, en la que se contemple la figura de "feminicidio". Durante estos das las fuerzas han ido decayendo. Hemos pasado por todos los fenmenos meteorolgicos y eso nos ha afectado mucho, pero no nos vamos a mover , han advertido a Pblico.El pasado sbado, 11 de Febrero, recibieron el apoyo de la Plataforma de Artistas contra la Violencia de Gnero, con la participacin de la cantante Cristina Valle, y el domingo lanzaron una peticin a Mariano Rajoy en la que reclamaban que se formase un gabinete de crisis de forma urgente. Pero los das han ido pasando y no han recibido atencin de los partidos polticos. Nadie se ha acercado por aqu, ni se ha puesto en contacto con nosotras.afirma Gloria Vzquez, presidenta de la asociacin 'Ve la luz', organizacin que ha puesto en marcha esta protesta. Tras una semana sin ingerir nada slido, no se rinden: Quieren que nos vayamos a un albergue, pero no vamos a irnos. Queremos estar aqu y que la gente vea lo que ocurre", afirma la presidenta de 'Ve la Luz'.El pasado fin de semana recibieron la visita de la vicealcaldesa de Madrid, Marta Higueras, y la diputada socialista ngeles lvarez, quienes les facilitaron una carpa y plsticos para refugiarse. El Ayuntamiento nos trajo una carpa de verano. Una vez se inici el protocolo de huelga de hambre, el Samur Social nos trajo hamacas y una carpa para poder dormir. Cuando vino la lluvia nos empapamos y decidimos volver a la carpa que habamos trado nosotras. Me quej de la situacin y me respondieron: 'Es lo que tenemos'. Tras la queja nos dijeron que nos traeran otra cosa pero era la misma carpa y nos devolvieron nuestras ropas tan mojadas como se las llevaron, relata Gloria Vzquez."Maite Higueras trat de convencernos para que nos furamos a un albergue. Me dijo que si ramos consciente de que nos estbamos poniendo enfermas, son ellos quienes nos estn enfermando, afirma Vzquez. Fuentes municipales han querido matizar a Pblico que "se les ofreci acudir a la Unidad de Estancias Breves debido a la fuerte lluvia que estaba cayendo". Asimismo, afirman que el Samur Social de Madrid est pendiente de su estado de salud y sus necesidades.A pesar de no tener el apoyo de los partidos polticos s cuentan con el amparo de otras asociaciones de mujeres. Estamos apoyando sin duda y sin fisura esta campaa, han afirmado a Pblico desde la 'Fundacin Mujeres'. Asimismo, coinciden con las activistas en huelga de hambre en que el Gobierno debera estar ms cerca y las Instituciones deberan escuchar. Adems,en la tarde del jueves, comenzaron a llegar grupos de activistas con sus tiendas de campaa para apoyar la causa de estas mujeres "Han venido a apoyarnos grupos de compaeras y sabemos que a lo largo del fin de semana irn llegando ms, pero el Ayuntamiento no les da ha dado permiso para acampar con nosotras" comenta Gloria Vzquez.Esta situacin ha provocado que el jueves por la maana agentes de la polica local llegaran para desalojar las tiendas de las chicas que han venido a apoyar a las ocho mujeres en huelga de hambre. Aunque finalmente han podido quedarse. "Los permisos estn pedidos, pero an no nos han dado nada. Hemos pasado la noche aqu y no nos moveremos. Tenemos que apoyarnos y cuidarnos entre todas", ha sealado a Pblico una de las chicas que se uni este jueves a la protesta.Desde el Ayuntamiento les han recomendado que deben pasar la noche en un centro habilitado, "un espacio feminista". Sin embargo, ninguna de las chicas piensan moverse. "Nos quieren ocultar y nosotras no nos vamos a ninguna parte", han expresado. Los transentes que pasan por la Puerta del Sol tambin les ofrecen muestras constantes de apoyo, su carpa es un ir y venir de ciudadanos. Mucho nimo y gracias por estar aqu es una de las frases ms escuchadas.Mientras tanto estas mujeres continan con la recogida de firmas para pedir un anteproyecto de ley que impulse un gabinete de crisis para la lucha contra la violencia machista y que se aborde como cuestin de Estado, tal y como recoge en su peticin de Change.org. Ya han conseguido ms de 4.000 firmas, que se suman a las cerca de 100.000 que han recogido durante estos das en la calle. Cuando reunamos las suficientes las llevaremos al Congreso, afirman.Queremos una ley especfica y especializada que tenga como tronco la violencia machista y a travs de sus ramas trate cada una de las especialidades de este problema. Adems, pretendemos que se considere el sndrome de negacin parental como indicio de violencia machista, afirma Gloria Vzquez.Asimismo, estas mujeres han lanzado la campaa Todas a Sol , en la que cada tarde organizan una cacerolada en muestra de repulsa por la situacin que estn viviendo. Tras una semana en huelga de hambre, no dudan. Tenemos que ir cerrando puertas al maltratador, necesitamos polticos que no tengan miedo al maltratador y por ello vamos a luchar, argumenta Vzquez.