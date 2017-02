"Tombeau" para Jos Lus Perez de Arteaga

Hoy hace una semana de su prematura desaparicin y an no me he podido hacer a la idea porque realmente estoy muy afectado. Las personas que lean esta carta, ya que usted por desgracia no podr hacerlo, espero que se sientan reconfortadas para vivir y padecer el vaco que nos deja.

Desde el mismo inicio de su programa, me convert en un seguidor fiel y los fines de semana, de forma rutinaria, se organizaban de un modo u otro entorno a los contenidos que usted nos iba ofreciendo. Primero era oyndolos en la versin de 4 a 19h de sbados y domingos, ms tarde en las repeticiones nocturnas, y desde unos aos hasta hoy en los podcast que estn en la pgina web del programa.

Desde hace tiempo atrs, empec el ejercicio de visitar los ms antiguos programas que en la actual pgina web empiezan en "Mahler intrprete e interpretado" y se van continuando hasta nuestros das. Faltan joyas antiguas como la larga serie sobre la msica de Petersson, la de las pianolas Welte-Mignon donde Wanda Landowska tocaba msica romntica o la entraable serie "20 aos sin Pau Casals".

Pese a estas joyas "perdidas", revisitar la pgina comporta un inmenso placer no solo por la msica que usted nos ofreca y nos preparaba con mimo, sino tambin por sus comentarios cuidadosos, documentados, crticos, y por encima de todo muy sabios.

Revisitando retrgradamente los programas hasta el da de su muerte haba llegado hasta el del da 2 de julio de 2011 donde usted disertaba sobre un personaje fundamental para los amantes de la msica de Wagner, la del director y compositor Mottl.

Espero que la pgina no desaparezca, y as pueda seguir oyendo una y otra vez estas msicas y estos comentarios que me permitieron durante ms de tres dcadas no solo organizar mis fines de semana, sino tambin descubrir compositores, directores, orquestas, solistas y todo tipo de formas musicales que usted nos presentaba como un ocano inacabable.

Este sbado pasado, hacia un tiempo fro en Barcelona, mucha lluvia y mucho viento y cuando puse a las 16 horas Radio Clsica, me puse a llorar oyendo la primera sinfona de Mahler, los "Kindertotenlieder" cantados por la probablemente la mejor contralto de todos los tiempos, Kathleen Ferrier, y luego la segunda sinfona de su compositor dilecto al que usted dedic tantas y tantas horas.

Me arm con unos auriculares, cog la radio y sal a pasear. Mejor enfrentarse a la lluvia fra y a un viento acerado que a la muerte de alguien que ha formado parte de mi familia durante buena parte de mi vida. Escucharlo as, me dio una inmensa paz aun cuando sigo negando en mi interior que usted se nos haya marchado. Le estoy eternamente reconocido por haber aguantado hasta el final.

En los das que vengan, espero que me pueda concentrar en escuchar con calma los ltimos programas y volverme hacer a la idea de todo lo que all fue dicho, y poderlo introyectar como parte de mi propia memoria. Luego, volver a escuchar retrgradamente los programas hasta llegar al presente.

Me habra hecho gracia si me permite la pequea broma que algn da me hubiera examinado de "el mundo de la fonografa". Seguramente se quedara sorprendido hasta qu punto un maestro puede influenciar a personas deseosas de conocer. No s si merecera aprobar en "mundo-de- la- fonografa-loga" pero pienso que s.

Tambin me pregunto dolorido quien nos presentar ahora las retrasmisiones de Bayreuth porque sus comentarios eran impagables. Podra citar decenas y decenas de ancdotas a cual ms divertida, entre las que destaco -para poner una nota de humor- aquel desgraciado verano donde un tenor supuestamente wagneriano que haca de Sigfrido mereci de usted un "fulanito no canta profiere".

Como en el caso de Couperin o de tantos otros msicos, he pensado que la mejor forma de homenaje era dedicarle esta carta de agradecimiento por lo que usted ha sido y hecho. Deploracin, y luto, pero a sabiendas que lo fsico, lo material, la obra hecha, siguen ah.

Antes de acabar este "tombeau" y recordando la msica funeraria tan corriente en la cultura occidental, por un momento me detengo en los programas de finales de abril y principios de mayo de 2011, donde usted nos disert una hermossima clase sobre Kabalevsky, Shostakovich y Katchaturian. Aquel da nos ofreci si no recuerdo mal, la tercera sinfona coral de Kabalevsky escrita en honor a un personaje que llevaba una barba calcada a la suya.

Este personaje escribi en un libro citando a un poeta, que "es necesario soar". Un sueo que siempre he tenido, era poder haberlo conocido. Pero ya que no es posible, emito una propuesta que probablemente sea otro sueo irrealizable, que vendra a ser que, todos los "mundo-de-la-fonografa-lologos" y los "mundo-de-la- fonografa-lfilos", nos encontrramos algn da en esto que ahora se denomina "una quedada" para compartir aquello que Schiller dejo escrito: Lo que est destinado a vivir eternamente en los cantos, debe, antes, perecer en la existencia. Me gustara que sus compaeros de Radio Clsica evaluaran la posibilidad de realizacin de este sueo.

Descanse en paz.

Afectuosamente, para toda su familia y compaeros de Radio Clsica.