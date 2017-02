El amor en estado de sitio en Gaza

972mag

Los s oldados israeles impiden el desarrollo de una boda simblica. El grupo se encamina hacia el muro de separacin cerca del puesto de control Hizme, en la ocupada Cisjordania, 9 de marzo de 2013. (Issam Rimawi / Flash90)

Para recibir un permiso para viajar a Gaza y salir de ella a travs de Erez, Israel debe determinar que el motivo del viaje es de carcter humanitario o que reconoce una lista de circunstancias excepcionales (como jugar con la seleccin nacional de ftbol o ser un comerciante). Viajar a visitar a tu madre, a laque no has visto en 10 aos, no se considera que sea de naturaleza humanitaria, a menos que, Dios no lo quiera, est enferma con una enfermedad mortal.

Viajar con el propsito de asistir a una boda es posible, pero slo si el novio o la novia es un pariente de primer grado. Viajar a tu propia boda no cuenta. Gaza, al igual que todos loslugares del mundo, est lleno de personas que aman. Aqu hay tres historias de la Franja, no slo de amor romntico, sino de todos los tipos de amor en proceso de culminacin. Las historias se distinguen por lo comunes que son, por una parte, y lo extraordinario de las circunstancias en las que se llevan a cabo.

Mantenerlos separados por 'razones de seguridad' no reveladas

Shadi y Aya se casaron en la Franja de Gaza justo antes de la devastadora operacin militar borde protector en el verano de 2014. Aya, ciudadana estadounidense y con un incipiente embarazo, fue evacuada de Gazapocos das despus de finalizados los ataques, junto con otros cientos de palestinos de nacionalidad extranjera. Ella pens que sera una cuestin de unos pocos meses antes de que Shadi se uniera a ella en los Estados Unidos.

Despus de conseguir todos sus papeles juntos, Shadi present una solicitud para viajar a una entrevista de visa de inmigracin a los Estados Unidos en el consulado de ese pas en Jerusaln. El consulado atiende a los residentes palestinos de los territorios palestinos ocupados. Como parte de los procedimientos comunes de seleccin, los solicitantes de visa deben asistir a una entrevista en persona en Jerusaln. Los residentes de Cisjordania y Gaza requieren permisos de los militares israeles para asistir a estas entrevistas; para los residentes de Gaza es mucho ms difcil y an ms raro recibir los permisos debido al cierre de la Franja.

De diciembre 2014 a abril de 2016 Shadi se perdi tres citas en el consulado, ya sea porque las autoridades israeles no respondieron a tiempo o no respondieron en absoluto a su solicitud de permiso. Cada vez que perda una cita programaba otra, presentaba una nueva solicitud y as se iniciaba el proceso de espera de nuevo.