La importancia de la organizacin popular en las renuncias de Andrew Puzder y Michael Flynn

Democracy Now!

Cuando el pueblo marca el camino, los lderes lo siguen es la tan citada frase atribuida a Gandhi. Esta semana, la organizacin popular masiva contribuy a frustrar la nominacin de Andrew Puzder, un empresario multimillonario dueo de varias cadenas de comida rpida, para el cargo de secretario de trabajo de Donald Trump. Puzder fue ampliamente acusado de robo de sueldos y acoso sexual generalizado en sus empresas. Su vida personal se ha visto manchada de acusaciones de emplear a una inmigrante indocumentada, evasin de impuestos y violencia domstica. El movimiento de presin que frustr su nominacin fue liderado por algunas de las personas ms pobres y vulnerables de nuestra sociedad, y es un ejemplo de la importancia y el poder de los movimientos populares.El caos y la confusin han plagado el primer mes del gobierno de Trump. La renuncia de Puzder se produjo la misma semana en que tuvo lugar la dimisin forzada del teniente general Michael Flynn a su cargo de consejero de Seguridad Nacional. Informacin confidencial de inteligencia filtrada revel que Flynn haba dialogado con el embajador ruso en Estados Unidos durante el perodo de transicin, cuando Barack Obama todava era presidente. Si Flynn entr en negociaciones sobre las sanciones a Rusia con el embajador de dicho pas, como se alega, entonces sus acciones bien podran haber sido ilegales. Aparentemente, Flynn le habra mentido al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de estas conversaciones. El Departamento de Justicia inform a Trump al respecto a principios de enero, pero Trump no forz a Flynn a dimitir hasta la publicacin de informes periodsticos que revelaron su comportamiento.El general Flynn es un conocido islamfobo que se ha referido al Islam como un cncer. Las protestas irrumpieron tan pronto como fue nombrado consejero de Seguridad Nacional. Sin embargo, ese cargo es uno de los que el presidente puede designar sin la confirmacin del Senado, por lo que Flynn estuvo en la Oficina Oval desde el primer da del gobierno de Trump. Si bien el escndalo de los medios de comunicacin en torno a su intriga rusa fue la razn inmediata de su renuncia, no podemos descartar el impacto que tuvieron en la decisin de pedirle la renuncia las potentes manifestaciones que se llevaron a cabo contra su discurso de intolerancia.En los ltimos 16 aos, Puzder se desempe como director ejecutivo de CKE Restaurants, empresa propietaria de las cadenas de restaurantes de comida rpida Hardees y Carls Jr. Como director ejecutivo, Puzder ha hecho campaa contra las mismas leyes y reglamentos laborales que debera proteger como secretario de Trabajo. Bajo la direccin de Puzder, CKE fue un vivo ejemplo de violaciones a las leyes laborales en restaurantes de comida rpida, donde los trabajadores son sometidos peridicamente a robo de salarios y acoso sexual. Los anuncios de Carl Jr. recurran a imgenes hipersexualizadas y a la cosificacin de la mujer, lo cual muchos consideraban que eran un factor que contribua al persistente acoso en sus restaurantes.El grupo Restaurant Opportunities Centers United (ROC) encuest a los empleados de CKE inmediatamente despus de la nominacin de Puzder, en diciembre. ROC fue fundado por trabajadores de restaurantes de la ciudad de Nueva York tras el atentado del 11 de septiembre de 2001. El grupo lucha por la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados de restaurantes, y ha alcanzado los 18.000 miembros en 15 estados del pas. La encuesta hall que el 66% de las trabajadoras de CKE Restaurants informaron haber sufrido comportamientos sexuales no deseados en el trabajo, en comparacin con el 40% de las trabajadoras de la industria de comida rpida en general. El 28% de los encuestados trabajaron fuera de su horario, y aproximadamente un tercio inform de infracciones de robo de salarios, como no haber recibido los descansos requeridos ni el pago de horas extras. El 79% por ciento de los trabajadores de CKE Restaurants tambin inform que haban preparado o servido comida mientras estaban enfermos, el porcentaje ms alto que ROC ha encontrado al momento. Saru Jayaraman, cofundadora y codirectora de ROC, habl sobre Puzder en el marco de la campaa para que renuncie: Este es un hombre que don como 700.000 dlares a la campaa de Trump. Es un capitalista republicano muy ideolgico. Tienen que entender que, si Andy Puzder pasa a ser director del Departamento de Trabajo, es esencialmente darle lugar a este grupo de presin, que ha estado presionando desde la era de la esclavitud para mantener los salarios tan bajos como sea posible, o directamente eliminarlos. Bsicamente, se le estara dando a la Asociacin Nacional de Restaurantes un puesto en el Gabinete y el control absoluto sobre el departamento que debera velar por el bienestar de los trabajadores.Puzder se opone al salario mnimo, a la lucha por un salario bsico de 15 dlares la hora, a la licencia paga por enfermedad y a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Declar al Business Insider hace casi un ao que era partidario de reemplazar a los trabajadores con robots. En esa ocasin, Puzder dijo Son siempre amables, siempre aumentan las ventas, nunca toman vacaciones, nunca llegan tarde, nunca hay demandas fraudulentas por accidentes ni un juicio de discriminacin por edad, sexo o raza.Puzder tambin admiti haber contratado a una inmigrante indocumentada para realizar tareas domsticas en su casa, y, como si fuera poco, no pag los impuestos correspondientes durante el perodo en que ella trabaj all. Esto ha sido suficiente en el pasado para destruir varias designaciones a nivel de Gabinete, como fue el caso de las nominadas a la fiscala general del presidente Bill Clinton, Kimba Wood y Zoe Baird.Puzder tambin fue acusado de violencia domstica por su ex esposa. Lisa Fierstein apareci en un episodio de 1990 del programa The Oprah Winfrey Show, bajo un disfraz, en el que describi el abuso que haba sufrido. Fierstein declar que Puzder le dijo: Te ver en una zanja. Esto no se va a terminar nunca. Vas a pagar por esto. Fierstein ms adelante se retract de sus acusaciones. El video fue entregado al Comit de Salud, Educacin, Trabajo y Pensiones del Senado, y fue visto por otros senadores tambin. Para el mircoles, entre cuatro y 12 senadores republicanos indicaron que era poco probable que apoyaran a Puzder, reduciendo sus oportunidades. Puzder, finalmente, renunci a su postulacin.Los principales medios de comunicacin le atribuyen a una revuelta republicana el fracaso de la candidatura a secretario de Trabajo de Andrew Puzder. En el caso del teniente general Michael Flynn, los medios de comunicacin afirman que lo aniquilaron las filtraciones de informacin de la comunidad de inteligencia. Pero el motor que condujo a ambas derrotas son los movimientos de miles y miles de personas en todo el pas, que estn dicindole no al odio, la intolerancia y la injusticia.2017 Amy GoodmanTraduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, spanish@democracynow.orgAmy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/2/17/la_importancia_de_la_organizacion_popular